Pogreške koje radimo kad imamo menstruaciju - i time si pogoršavamo bolove

Bolovi i nelagoda su česte popratne pojave menstruacije, no ispravljanjem ovih uobičajenih pogrešaka, možete si značajno olakšati te dane

Grčevi, nadutost, umor i promjene raspoloženja. Za više od polovice žena, ovo su redoviti mjesečni pratitelji koji značajno utječu na kvalitetu života. Iako je menstrualna bol, poznata i kao dismenoreja, uobičajena pojava, određene svakodnevne navike i pogreške mogu je nenamjerno pogoršati. No, dobra je vijest da male promjene u načinu života mogu donijeti veliko olakšanje.

Jedemo tešku hranu

Ono što jedemo i pijemo ima izravan utjecaj na intenzitet menstrualnih simptoma. Jedna od najvećih pogrešaka je posezanje za brzom i utješnom hranom koja često pogoršava stanje. Hrana bogata solju, poput grickalica i prerađenih jela, potiče zadržavanje vode u tijelu, što dovodi do bolne nadutosti. Slično djeluju i slatkiši te rafinirani šećeri koji uzrokuju upalne procese i pojačavaju grčeve.

Stručnjaci također savjetuju oprez s kofeinom. Kava i druga kofeinska pića mogu uzrokovati sužavanje krvnih žila, uključujući i one u maternici, što može pojačati bol. Umjesto toga, fokus bi trebao biti na protuupalnim namirnicama. Riba poput lososa bogata je omega-3 masnim kiselinama, dok bobičasto voće, rajčice i lisnato zeleno povrće opskrbljuju tijelo vitaminima i mineralima koji opuštaju mišiće i smanjuju upalu. Ne treba zaboraviti ni na hidrataciju; dovoljan unos vode i biljnih čajeva ključan je u borbi protiv nadutosti i glavobolje.

Ne krećemo se

Kada se pojave grčevi, prvi instinkt je često leći i mirovati. Međutim, izbjegavanje bilo kakve tjelesne aktivnosti još je jedna česta pogreška. Lagana vježba može biti jedan od najučinkovitijih lijekova. Aktivnosti poput hodanja, laganog istezanja ili joge potiču cirkulaciju u području zdjelice i oslobađaju endorfine, prirodne analgetike koji smanjuju bol i popravljaju raspoloženje. Vježbanjem se također potiče znojenje, čime se tijelo oslobađa viška vode i smanjuje osjećaj nadutosti. Nije potrebno forsirati se; čak i petnaest minuta lagane aktivnosti može napraviti značajnu razliku.

Ne odmaramo

Nedostatak kvalitetnog sna izravno utječe na hormone. Istraživanja pokazuju da manjak sna podiže razinu kortizola, hormona stresa, što može dovesti do težih i bolnijih menstruacija. Ciljajte na sedam do devet sati sna, osobito u danima prije i tijekom mjesečnice. Stres je također dokazani okidač za jače menstrualne bolove. Tehnike opuštanja poput dubokog disanja, meditacije ili tople kupke mogu smiriti živčani sustav i ublažiti napetost u mišićima. Toplina, bilo iz kupke ili s termofora prislonjenog na donji dio trbuha, opušta mišiće maternice i poboljšava protok krvi.

Koristimo pogrešne proizvode

Jedna od čestih pogrešaka je korištenje mirisnih proizvoda. Mnoge žene posežu za mirisnim ulošcima, tamponima ili intimnim maramicama u želji da se osjećaju svježije, no parfemi i kemikalije u tim proizvodima mogu narušiti osjetljivu pH ravnotežu intimnog područja. To lako dovodi do iritacija, svrbeža i alergijskih reakcija, pa čak i potiče razvoj bakterijskih ili gljivičnih infekcija, koje uz postojeće menstrualne grčeve stvaraju dodatne probleme. Zato je najbolje birati neutralne, neparfimirane proizvode namijenjene osjetljivoj koži.

Ne mijenjamo uloške dovoljno često

Također, ključno je redovito mijenjati higijenske proizvode. Predugo nošenje istog uloška ili tampona stvara toplo i vlažno okruženje idealno za razmnožavanje bakterija, što povećava rizik od infekcija. Preporuka je mijenjati tampone svakih 4 do 8 sati, a uloške ovisno o jačini krvarenja, ali svakako nekoliko puta dnevno. Predugo ostavljanje tampona u tijelu, u rijetkim slučajevima, može dovesti i do sindroma toksičnog šoka (TSS), ozbiljnog, ali rijetkog stanja. Redovitom izmjenom štitite svoje zdravlje i smanjujete dodatnu nelagodu.

Ako su bolovi izrazito jaki i ometaju vas u svakodnevnom funkcioniranju, svakako se posavjetujte s liječnikom kako biste isključili moguća medicinska stanja.