Petra Meštrić za Žena.hr: Nikako ne možeš smršaviti? Možda imaš ovo stanje, teško ga je otkriti

Inzulinska rezistencija ozbiljno je stanje koje sa sobom vuče i brojne druge kronične bolesti

U svakodnevnoj praksi sve je više žena koje osjećaju simptome poput kroničnog umora, poteškoća s kilogramima, jakih napadaja gladi…Često se ti, a i drugi simptomi mogu povezati sa inzulinskom rezistencijom, stanjem koje može dugo ostati neprepoznato jer nema jasne simptome.

Inzulinska rezistencija je stanje u kojem stanice slabije reagiraju na inzulin, hormon koji regulira razinu glukoze u krvi, a koji proizvode stanice gušterače.

Nakon obroka razina glukoze u krvi raste, a tada gušterača luči inzulin, koji pomaže da glukoza uđe u stanice gdje služi kao izvor energije.

Kad postoji inzulinska rezistencija, stanice nisu osjetljive na inzulin, pa gušterača proizvodi više inzulina,a posljedica je povišena koncentracija inzulina u krvi. Ovo je metabolički poremećaj koji prethodi razvoju mnogih kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2.

Nastanak inzulinske rezistencije

Čimbenici rizika su:

1. Prekomjerna tjelesna težina

Visceralno masno tkivo, ono koje se nalazi u području abdomena je metabolički aktivno te luči upalne parametre koji mogu smanjiti osjetljivost stanica na inzulin.

2. Hormonalni poremećaji

Inzulinska rezistencija je često povezana sa Sindromom policističnih jajnika, metaboličkim sindromom…

3. Stres

Kortizol, hormon stresa može utjecati na metabolizam glukoze i povećati rizik od inzulinske rezistencije.

4. Nedostatak sna

5. Prehrana bogata rafiniranim šećerima

Konzumacija hrane koja ima visok glikemijski indeks dovodi do naglog porasta razine glukoze u krvi, te inzulina što može smanjiti osjetljivost inzulinskih receptora.

6. Sjedilački način života

Suprotno od sjedilačkog načina života, tjelesna aktivnost povećava osjetljivost stanica na inzulin jer mišići trebaju glukozu kao izvor energije.

Simptomi:

Oni često nisu specifični. Zato je i samo otkrivanje ove bolesti dugotrajno. Neki od najčešćih simptoma su: kronični umor, jaka želja za slatkim, jaki napadaji gladi, nemogućnost mršavljenja, debljanje, nakupljanje masnog tkiva u području trbuha, neredovite menstruacije… Kod nekih ljudi može se javiti i umor nakon obroka te nagli pad šećera u krvi. Na koži se ponekad mogu pojaviti tamne promjene koje se zovu acanthosis nigricans a najčešće mjesto javljanja je vrat.

Kako se dijagnosticira inzulinska rezistencija?

Dijagnoza se temelji na kliničkim simptomima i laboratorijskim nalazima.

Oralni test tolerancije na glukozu OGTT

Tijekom ovog testa pojedinac pije otopinu glukoze te se nakon toga mjeri razina glukoze i inzulina kako bi se procijenilo kako organizam reagira na opterećenje šećerom.

HOMA indeks

Izračunava se na temelju vrijednosti glukoze i inzulina natašte. Što je on viši, veća je razina inzulinske rezistencije.

HbA1c

Glukoza natašte

Jetrene probe

Hormonski status

Kod žena često se vidi povezanost policističnih jajnika sa inzulinskom rezistencijom.

Komplikacije inzulinske rezistencije uključuju razvoj:

Dijabetesa tipa 2

Metaboličkog sindroma

Kardiovaskularnih bolesti i drugih stanja

Liječenje inzulinske rezistencije

Jako važna komponenta liječenja inzulinske rezistencije je promjena životnih navika.

1. Promjena prehrane

Potrebno je konzumirati hranu koja stabilizira razinu glukoze u krvi. To uključuje više povrća, izvore proteina, cjelovite žitarice, mahunarke, maslinovo ulje, orašasti plodovi.

Potrebno je smanjiti unos rafiniranog šećera, slatkih napitaka, bijelog brašna, hrane bogate aditivima…

2. Smanjenje tjelesne težine

3. Tjelesna aktivnost

Redovita tjelesna aktivnost poboljšava osjetljivost stanica na inzulin. Dovoljna je već lagana šetnja ili neka umjerena tjelesna aktivnost. Vježbanje potiče mišiće da koriste glukozu kao izvor energije.

4. Lijekovi

Ako postoji potreba i ovi gornji načini nisu urodili plodom, liječnik može propisati lijekove poput metformina ili pak lijekova poput GLP-1 agonista.

Inzulinska rezistencija ozbiljno je stanje koje sa sobom vuče i brojne druge kronične bolesti. Kao i za brojne druge bolesti, važno je rano otkrivanje te edukacija pacijenta.