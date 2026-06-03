Marijana Batinić odvela chefove na tajni izlet: Zavrite iza kulisa popularnog showa

Objavom iz kulisa Marijana Batinić je još jednom pokazala zašto je jedna od omiljenih domaćih voditeljica. Publici je približila ljude ispred i iza kamere, otkrivajući toplu i ljudsku stranu televizijske produkcije. Upravo takvi trenuci autentičnosti i spontanosti grade najčvršću vezu s publikom, koja sada s još većim nestrpljenjem iščekuje nove kulinarske i dramske zaplete s RTL-a

Popularna voditeljica Marijana Batinić, nakon jednogodišnje pauze posvećene obitelji, nedavno se s velikim entuzijazmom vratila na male ekrane kao voditeljica novog kulinarskog spektakla "Igra chefova". Svojim pratiteljima na Instagramu sada je pružila jedinstven i necenzuriran uvid u ono što se događa kada se reflektori ugase, otkrivajući izuzetno veselu i opuštenu atmosferu koja vlada u poznatim studijima Jadran filma. Njezina objava, ispunjena smijehom i spontanim trenucima, dokazuje da su snimanja puno više od posla - ona su prilika za druženje i stvaranje uspomena.

Obiteljska atmosfera u Jadran filmu

"Šta se događa u Jadran filmu kad kamere ne snimaju? Snima moj mobitel", duhovito je napisala Batinić uz kompilaciju videozapisa i fotografija. Objava otkriva da je na setu "Igre chefova" sve samo ne monotono. U isječcima vidimo voditeljicu kako se šali s chefovima i mentorima showa - Stivenom Vunićem, Tonijem Bobanom i drugima - kuša jela izravno s pulta, pjeva s cijelom ekipom po hodnicima studija te pozira za brojne selfije. Prikazani su i oni "nevidljivi" trenuci, poput popravljanja šminke u garderobi, koji upotpunjuju sliku o složenom procesu stvaranja televizijskog programa. Ta opuštena atmosfera potvrđuje njezine ranije izjave o povratku na televiziju, kada je istaknula pozitivnu i energičnu ekipu kao jedan od ključnih razloga za prihvaćanje novog projekta na RTL-u. Komentari pratitelja i kolega samo potvrđuju dojam.

Instagram/Marijana Batinić

"Kraljica", kratko je poručio jedan od chefova, dok je pratiteljica zaključila: "Obiteljska atmosfera! Fora je". Upravo ta prisnost i zajedništvo ono su što gledatelji rijetko imaju priliku vidjeti, a što televizijsku magiju čini mogućom. Poznato je da snimanja ovakvih formata često traju i preko dvanaest sati za jednu epizodu, pa ovakav timski duh i dobra zabava zasigurno olakšavaju duge i naporne radne dane.

Neočekivani posjet 'Divljim pčelama'

Ipak, najveće iznenađenje u objavi bio je mali "izlet" koji je Marijana organizirala za chefove. Odvela ih je sa supermodernog, blještavog seta kulinarskog natjecanja u potpuno drugi svijet i vrijeme - na set RTL-ove dramske serije "Divlje pčele". Riječ je o popularnoj seriji čija je radnja smještena u pedesete godine prošlog stoljeća u Dalmatinskoj zagori, a snima se također u studijima Jadran filma. Na snimci se vidi kako chefovi, navikli na profesionalne kuhinje, sa znatiželjom razgledavaju autentično uređen interijer stare kamene kuće. Njihova fascinacija vidljiva je dok istražuju kuhinju s peći na drva, starinsko zemljano posuđe i namještaj koji vjerno dočarava duh prošlog vremena. Ovaj simpatični spoj dvaju različitih televizijskih svjetova pokazao je kako unutar jedne produkcijske kuće vlada duh suradnje i međusobne podrške među kolegama.