Psi u koje ćete se zaljubiti na prvi pogled: Upoznajte ljubimce naših čitateljica

Psi imaju posebno mjesto u našim srcima: vjerni su prijatelji, uvijek spremni na igru, maženje i bezuvjetnu ljubav. Upravo zato smo naše čitateljice na Facebook stranici Žena.hr pozvale da s nama podijele fotografije svojih četveronožnih ljubimaca, a odaziv nas je oduševio.

U fotogaleriji vas čekaju preslatke njuškice u najrazličitijim životnim trenucima - psi na moru, na cvjetnim livadama, u igri s omiljenim igračkama, u društvu svojih psećih prijatelja ili pak oni koji kao pravi modeli vješto poziraju pred kamerom. Među njima su mješanci, njemački ovčari, maltezeri, pudle, dugodlaki škotski ovčari i mnoge druge pasmine, a svaka fotografija priča posebnu priču o prijateljstvu, odanosti i sreći koju psi unose u naše živote. Uživajte u galeriji koja će vam zasigurno izmamiti osmijeh na lice.