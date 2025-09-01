Petra Meštrić za Žena.hr: Žene još uvijek pate u tišini zbog problema s mentalnim zdravljem nakon poroda

Postporođajna depresija nije rijetkost, nije slabost i nije nešto što žena mora sama prebroditi. To je ozbiljno, izlječivo stanje koje zahtijeva takav pristup. Nažalost, još uvijek previše žena u tišini pati, srame se i misle da će sve proći samo od sebe

Jedno pitanje mi se iznova vraća, bilo da sam sjedila u ordinaciji obiteljske medicine s pacijenticom, bilo da pijem kavu s prijateljicom: "Je li normalno da se ovako osjećam nakon poroda?" Iza tog pitanja stoji puno više od samih riječi. Stoji umor, zbunjenost, krivnja, osjećaj da nešto "nije u redu", ali i nelagoda priznati to naglas. Jer majčinstvo bi, barem prema svemu što čujemo i gledamo oko sebe, trebalo biti najljepše razdoblje u životu. Razdoblje koje željno iščekuje većina žena i koje ih potpuno ispuni. A što kad nije? U stvarnosti, razdoblje nakon poroda zna biti i iscrpljujuće, i emocionalno preplavljujuće, i zbunjujuće.

Neke žene kroz to prođu lakše, neke teže. Neke se nađu u stanju koje nije običan baby blues već prerasta u postporođajnu depresiju, ozbiljno, ali izlječivo stanje koje često ostane neprepoznato. Ovaj tekst nije ovdje da bi vas preplašio, već da bi maknuo tišinu oko teme o kojoj se još uvijek premalo govori.

Postporođajna depresija nije slabost, nije "loše majčinstvo" i nije nešto što se rješava time da se "sabereš", kao što vrlo često žene mogu čuti. To je stanje koje zaslužuje pažnju, razumijevanje i stručnu pomoć.

Globalna prevalencija iznosi između 17–18 %. U Hrvatskoj je utvrđena stopa od 8 % prema kliničkim intervjuima šest tjedana nakon poroda.

Čimbenici rizika

1. Biološki i genetski čimbenici:

Hormonalne promjene (npr. pad estrogena, progesterona). Nasljedna predispozicija kao što je depresija u obitelji i poremećaji raspoloženja u obitelji ili kod same pacijentice.

2. Psihosocijalni čimbenici rizika:

Depresija ili anksioznost u trudnoći

Stresni događaji u vrijeme trudnoće (komplikacije, gubitci, financijski problemi).

Nedostatak emocionalne podrške (partnera, obitelj) ili samohrano roditeljstvo

Neželjena trudnoća

Niska socioekonomska situacija

Interakcija bioloških, psiholoških i društvenih čimbenika.

Simptomi

Jaka tuga, apatija, kronični umor Promjene u spavanju i apetitu Nedostatak želje da vidi dijete, osjećaj krivnje, bespomoćnost, tjeskoba, razdražljivost

Što je Baby blues? Baby blues zahvaća 50–80 % majki i obično prolazi unutar 2 tjedna.

Postporođajna psihoza Vrlo rijetko se događa ženama (1–3 na 1.000 poroda), ali vrlo ozbiljna. Uključuje halucinacije, zablude, paranoidne misli. Zahtijeva hitno psihijatrijsko liječenje.

Neliječena postporođajna depresija ima ozbiljne simptome. Za majku može biti povećan rizik od kronične depresije. Za dijete poremećaji spavanja, hranjenja, emocionalne veze s majkom, kasniji razvojni i ponašajni problemi. Može biti i problem za cijelu obitelj problemi u vezi između partnera, i ukupnoj stabilnosti obitelji.

Dijagnostika

U praksi često ne postoji jasan trenutak kad žena kaže: “Imam depresiju.” Mnogo češće to izgleda tako da umorna majka dođe na redovni pregled s bebom, kaže da loše spava, da je stalno napeta, da joj sve smeta, da se ponekad rasplače bez razloga... Majke često osjećaju krivnju.

Kriteriji prema DSM-5:

Postporođajna depresija je epizoda depresivnog poremećaja koja nastaje tijekom trudnoće ili unutar 4 tjedna nakon poroda, iako praksa pokazuje da se simptomi često pojave i kasnije, najčešće unutar prvih 6 mjeseci. Da bi se postavila dijagnoza, potrebna je prisutnost najmanje pet od sljedećih simptoma, gotovo svaki dan, u trajanju od najmanje dva tjedna:

izražena tuga, plačljivost, osjećaj praznine

gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti

osjećaj bezvrijednosti, krivnje

problemi sa spavanjem (nesanica ili pretjerano spavanje)

umor, manjak energije

promjene apetita i težine

teškoće s koncentracijom

usporenost ili nemir

misli o smrti, beznađu, pa čak i suicidalne misli

Kod majki često dominiraju anksioznost, razdražljivost, osjećaj nesposobnosti... U praksi često se koristi Edinburška ljestvica postporođajne depresije (EPDS). Jednostavan upitnik od 10 pitanja koji majka ispunjava. Ako simptomi traju dulje od dva tjedna, ometaju svakodnevno funkcioniranje, ili ako su prisutne misli o samoozljeđivanju, ne čeka se nego se šalje ženu psihijatru ili psihologu.

Liječenje

Psihoterapija

Farmakoterapija: Antidepresivi (SSRI) su često sigurni i učinkoviti tijekom dojenja

U teškim slučajevima, psihofarmaci (antipsihotici) i hospitalizacija mogu biti neophodni.

Socijalna podrška obitelji, partnera...

Postporođajna depresija nije rijetkost, nije slabost i nije nešto što žena mora sama prebroditi. To je ozbiljno, izlječivo stanje koje zahtijeva takav pristup. Nažalost, još uvijek previše žena u tišini pati, srame se i misle da će sve proći samo od sebe. Zato je važno govoriti o ovome bez srama i bez predrasuda. Prepoznati znakove, potražiti pomoć na vrijeme i znati da je normalno da svakome nekad treba podrška. Majčinstvo je duboko i zahtjevno emotivno iskustvo, a podrška u tom razdoblju nije luksuz, nego potreba.

