Ljepota
SJAJ I ŠLJOKICE

Vrijeme je za glamur: Ideje za novogodišnji make-up s dozom sjaja i elegancije

Ana Ivančić
29. prosinca 2025.
Pexels
Blagdansko razdoblje savršeno je vrijeme za make-up koji inače ostavljamo za posebne prilike. Sjajna sjenila, suptilne ili izražajne šljokice i blistava koža dolaze u prvi plan, pretvarajući svaki look u pravi glam statement

Blagdansko razdoblje savršena je prilika da izađemo iz svoje uobičajene make-up rutine i poigramo se sa sjajem i šljokicama. Božićni domjenci i novogodišnja noć pozivaju na dozu glamura, a šminka je najjednostavniji način da se osjećate posebno i svečano. Bilo da preferirate tek suptilan nagovještaj sjaja ili se želite pretvoriti u zvijezdu večeri s odvažnim šljokicama, donosimo vam ideje i savjete s kojima ne možete pogriješiti.

@g.torres_makeup Replying to @LibraQueen9394 New years look 🪩🪩🪩🪩 @Alora Cosmetics date night palette @NYX Professional Makeup glitter primer and glitter brillants shade bronze @Just4kira citha hazel contacts code G.torres20 @Lilly Lashes in the style “rome” #newyearsmakeup #glittereyeshadow #makeuptutorial #eyeshadow #easyeyelooks ♬ original sound - Lupe Torres 💋

Priprema je ključ uspjeha

Prije nego što uopće posegnete za paletom sjenila, najvažniji korak je priprema kože. Dobro hidratizirana koža temelj je svakog make-up looka, a za blagdanske prigode, kada želimo da nam šminka traje cijelu noć, primer je neizostavan. On će zagladiti teksturu kože, osigurati postojanost pudera i spriječiti da se sjajni proizvodi nakupljaju u sitnim borama. Poseban primer za kapke pobrinut će se da se sjenilo i šljokice ne pomaknu s mjesta čak ni nakon sati plesanja.

Stručnjaci savjetuju jedan jednostavan, ali zlata vrijedan trik: kada radite sa šljokicama, uvijek prvo našminkajte oči. Na taj način, ako se šljokice i rasipaju po licu, lako ćete ih ukloniti bez uništavanja već nanesene podloge. Nakon što ste završili s očima, očistite područje ispod njih i tek onda nanesite tekući puder i korektor. Za kraj, ne zaboravite sve učvrstiti sprejem za fiksiranje koji će stopiti sve slojeve šminke i osigurati besprijekoran izgled do dugo u noć.

Ideje za lookove koji oduzimaju dah

Iako blagdani dopuštaju više odvažnosti, važno je pronaći ravnotežu. Naglasite ili oči ili usne kako biste postigli profinjen, a ne pretrpan izgled. Osjećaj samopouzdanja je najvažniji, stoga odaberite look u kojem se osjećate ugodno, bilo da je to vječni crveni ruž ili dramatični šljokičasti "smokey eye".

Hipnotizirajući pogled za svečane trenutke

Oči su obično u fokusu blagdanskog make-upa. Klasični "smokey eye" u smeđim ili sivim tonovima dobit će novu dimenziju ako na sredinu kapka prstom utapkate malo zlatnih, srebrnih ili brončanih šljokica. Ovaj potez trenutačno otvara pogled i daje mu svečanu, glamuroznu notu.

Za one koji vole jednostavnost, metalik sjenilo naneseno preko cijelog kapka je brzo i efektno rješenje. Nijanse zlata i bronce pristaju gotovo svima, dok će hladni srebrni i plavičasti tonovi stvoriti pravi zimski, "ledeni" izgled. Još jedan efektan, a jednostavan način za dodavanje sjaja je šljokičasti tuš za oči. Možete ga nanijeti samostalno uz liniju trepavica za čist i oštar izgled ili ga povući preko klasičnog crnog tuša kako biste mu dali svečanu nadogradnju. Ako niste spremni za potpunu dominaciju šljokica, decentan sjaj možete postići nanošenjem svjetlucavog sjenila samo u unutarnji kut oka. To je trik kojim se vizažisti služe kako bi oči izgledale budnije i sjajnije. Odvažniji se mogu poigrati i sa sitnim kristalima koje ljepilom za trepavice možete aplicirati uz vanjski rub oka za neočekivan i moderan detalj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irina Manea (@irinassw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CLAUDIU BURCĂ (@claudiu.burca)

Vječna elegancija crvenih usana

Malo što govori "blagdani" kao savršeno nanesen crveni ruž. On je simbol samopouzdanja i bezvremenske elegancije. Za dugotrajnost na zabavama birajte mat formule koje se neće razmazati tijekom večere ili pića. Prije nanošenja, usne dobro obrubite olovkom u istoj nijansi kako biste spriječili prelijevanje boje i postigli definiran oblik. Ako ipak preferirate sjaj, preko mat ruža možete nanijeti tanak sloj prozirnog sjajila samo na sredinu usana, što će im dati iluziju punoće. Kada su usne u prvom planu, ostatak make-upa neka bude jednostavan, tek malo maskare i decentno naglašene obrve dovoljni su za uravnotežen i profinjen izgled.

Blistav ten kao s naslovnice

Zdrav i sjajan ten ultimativni je cilj svakog make-upa. Umjesto teških mat pudera, birajte laganije, prozračne formule s blagim sjajem. Rumenilo u ružičastim ili breskvastim tonovima, naneseno visoko na jagodice i lagano preko hrpta nosa, stvorit će dojam prirodnog, zdravog rumenila kao da ste upravo ušli s hladnoće.

Highlighter je završni dodir koji sve povezuje. Nanesite ga na vrhove jagodica, ispod obrva, na vrh nosa i iznad gornje usne. No, budite oprezni, jer s highlighterom je lako pretjerati. Cilj je postići dojam kao da sjaj dolazi iznutra, a ne da izgledate poput disko kugle. Strateški nanesen sjaj uhvatit će svjetlost na pravi način i osigurati da izgledate besprijekorno na svim fotografijama.

 

Najčitanije
Iz naše mreže
Vrijeme je za glamur: Ideje za novogodišnji make-up s dozom sjaja i elegancije