Prema Pinterestu: Najveći trendovi koji će u 2026. vladati modnom scenom

Kada Pinterest nešto predvidi, modni svijet sluša. Mnogima omiljena online platforma, koja služi kao nepresušan izvor inspiracije za više od 480 milijuna korisnika diljem svijeta, posljednjih se godina etablirala kao iznimno pouzdan prognozer nadolazećih kulturnih i stilskih strujanja. Njihova godišnja izvješća "Pinterest Predicts" nisu tek puko nagađanje; temelje se na rigoroznoj analizi milijardi pretraga i imaju impresivnu stopu točnosti od 88 posto u posljednjih šest godina. Umjesto da prate prolazne hirove, analitičari Pinteresta promatraju dugoročne pomake u interesima korisnika, što im omogućuje da prepoznaju trendove koji će zaista definirati budućnost.

Za 2026. godinu, Pinterest predviđa stilsku renesansu u kojoj će dominirati individualnost, izražena kroz bogate teksture, neočekivane palete boja i hrabar povratak zaboravljenih modnih elemenata. Godina pred nama bit će sve samo ne minimalistička; poziva na igru, eksperimentiranje i slavljenje osobnog stila.

Veliki povratak dekadencije i maksimalizma

Čini se da je era tihe elegancije na zalasku jer na scenu stupa "Glamouratti", trend koji slavi dekadenciju osamdesetih u modernom ruhu. Gen Z i milenijalci predvodit će povratak maksimalizma kroz skrojena odijela s naglašenim, skulpturalnim ramenima, predimenzioniranim reverima i visokim ovratnicima koji postaju osnova svake odjevne kombinacije. Zaboravite na decentnost; nakit postaje glomazan, odvažan i zlatan, a svaki komad odjeće ostavlja dojam moći i samopouzdanja.

U skladu s ovim trendom, broševi doživljavaju pravu renesansu. Ono što se nekad smatralo naslijeđem iz bakine kutije za nakit, sada postaje ključni modni dodatak nove generacije. Pretrage za "estetikom broševa" bilježe ogroman porast, a ovi se ukrasi više ne nose samo na reverima sakoa. Viđat ćemo ih na kravatama, šalovima, kapama, pa čak i na čarapama, gdje služe kao mali, ali moćni detalji koji transformiraju cijeli izgled i unose dašak osobnosti.

Romantika u novom ruhu

Čipka se u 2026. godini vraća na velika vrata, ali ne na način na koji smo navikli. Trend nazvan "Laced Up" donosi njezinu modernu, pomalo teatralnu inačicu. Umjesto tradicionalnih, romantičnih volana, nova čipka je zamršena, suptilno prozirna i pojavljuje se na neočekivanim komadima poput bomber jakni ili kao detalj na kožnim odjevnim predmetima, dajući im neočekivanu dozu elegancije.

Uz čipku, jača i takozvani "Poet-core", estetika koja spaja vintage krojeve s nostalgičnom akademskom vibrom. Zamislite predimenzionirane dolčevite, karirane sakoe, slojevito odijevanje i kožne torbe prebačene preko ramena. Ovaj trend slavi intelektualnu, pomalo sanjarsku stranu mode, a često se isprepliće s "Vamp Romantic" estetikom. Taj mračniji stil donosi baršunaste haljine, kožne jakne i lepršave tamne suknje, stvarajući dramatičan, ali profinjen izgled.

Nove siluete i hladne boje

Modna scena se oprašta od usko krojenih komada i pozdravlja volumen. Trend "Pump Up the Volume" potiče na odabir skulpturalnih i velikih silueta koje ostavljaju dojam. Ključ za nošenje ovog trenda leži u balansu proporcija; ako je gornji dio voluminozan, donji bi trebao biti uži, i obrnuto. S druge strane, utilitarni stil dobiva svoj nastavak kroz "Khaki Coded" trend. Tonalno odijevanje u nijansama maslinaste, bež i boje devine dlake ostaje popularno, ali s naglaskom na funkcionalne komade poput hlača s cargo džepovima i plisiranih hlača koje odišu avanturističkim duhom.

Najveća promjena u paleti boja je dolazak hladnih tonova. Trend "Cool Blue" označava kraj dominacije toplih, neutralnih nijansi. Ledeno plava i drugi tonovi inspirirani glečerima unose dašak sofisticirane hladnoće u ormare, a vidjet ćemo ih na svemu, od kaputa i haljina do modnih dodataka i šminke.

Sve u svemu, 2026. godina u modi bit će godina hrabrog izražavanja. Spajanjem retro glamura, moderne romantike i funkcionalne udobnosti, nadolazeći trendovi pružaju beskrajne mogućnosti za kreiranje jedinstvenog stila koji ne poznaje pravila.