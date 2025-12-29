Tortilja povlačilica hit je za druženja: Brza ideja koja nestaje sa stola u trenu
Ovaj viralni recept dokaz je da za atraktivan i ukusan obrok nisu potrebni komplicirani sastojci ni duga priprema. Riječ je o tzv. tortilja povlačilici – kombinaciji tortilja, sira poput gaude ili cheddara, salame po izboru i umaka od rajčice. Tortilje se premažu umakom, pospu sirom, nadjenu salamom, zatim čvrsto zarolaju i narežu na manje komade. Ti se komadi slažu okomito u kalup za tortu, dodatno posipaju mozzarellom i peku dok se sir ne otopi i poprimi zlatnu boju.
Rezultat je jelo koje podsjeća na pizzu, ali dolazi u zabavnom, 'pull-apart' izdanju – svaki se komad lako odvaja i jede rukama. Upravo ta kombinacija jednostavnosti, topljenog sira i vizualno atraktivne prezentacije čini ovo jelo savršenim izborom za brzi ručak, večeru ili opušteno druženje uz stol.
Sastojci
- desetak komada tortilja (pripremite dva pakiranja)
- 400 grama sira (gauda, cheddar i slično)
- oko 200 grama salame (najbolje jača i ljuta, poput kulena)
- pasata i/ili ketchup
- mozzarella 100-200 grama
Priprema
1. Upalite pećnicu na 200’C.
2. Na tortilju nanesite sloj passate ili ketchupa (ili oboje pomiješajte), bogati sloj sira i 4 do 5 kriški salame.
3. Čvrsto zarolajte tortilju i prerežite je na 4 dijela.
4. Posložite u kalup za tortu veličine 26 cm tortilje jednu do druge.
5. Pospite naribanom mozzarellom (nije obavezno).
6. Pecite 20-30 minuta, ovisno o jačini pećnice - dok se sir skroz ne otopi. Dobar tek!