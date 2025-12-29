Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite

Ove sezone posebno se ističu puloveri s V izrezom, koji su zahvaljujući svom elegantnom kroju i lakoći kombiniranja osvojili i trendsetrice i street style scenu. Udobni, laskavi i iznimno svestrani, postali su jedan od onih komada bez kojih je teško zamisliti zimske outfite

Pletivo je već godinama nezaobilazan dio garderobe u hladnijem dijelu godine, a s dolaskom zime ponovno se potvrđuje kao must-have u svim prilikama. Toplo, ugodno i iznimno svestrano, pletivo se lako prilagođava svakodnevnim, ali i elegantnijim kombinacijama, zbog čega mu se svake sezone iznova vraćamo. Ove zime posebno se ističu modeli koji spajaju udobnost i profinjen izgled – puloveri s V-izrezom.

Puloveri s V-izrezom ove su sezone među najpoželjnijim komadima, a trendsetrice ih nose u raznim varijacijama, od ležernih do vrlo chic izdanja. Njihova najveća prednost leži u laskavom kroju koji vizualno izdužuje vrat i siluetu te ostavlja dojam nenametljive elegancije. Upravo zato savršeno funkcioniraju i u dnevnim i u večernjim kombinacijama, bez obzira na stil kojem naginješ.

Kada je riječ o stiliziranju, pulover s V-izrezom iznimno je zahvalan komad. U kombinaciji s klasičnim trapericama stvara opušten, ali dotjeran izgled idealan za svaki dan. Ako želiš postići slojevit i trendi dojam, ispod pulovera možeš nositi bijelu majicu ili košulju čiji će se ovratnik diskretno nazirati. Posebno dobro izgleda i uz samterice, koje se ove sezone također vraćaju u velikom stilu, stvarajući toplu, retro estetiku savršenu za zimske dane.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

High street ponuda ove zime obiluje puloverima s V-izrezom, a izbor je doista raznolik. Posebno se ističu modeli u neutralnim i zemljanim nijansama poput bež, sive, smeđe i maslinaste, koje se lako uklapaju u postojeću garderobu i djeluju bezvremenski. Najbolji izbor su modeli izrađeni od vune i kašmira ili njihovih mješavina, jer osim luksuznog dojma pružaju toplinu, trajnost i ugodu pri nošenju.

Na kraju, jasno je zašto su puloveri s V-izrezom postali jedan od ključnih komada ove zime. Elegantni, praktični i jednostavni za kombiniranje, savršeno odgovaraju potrebama moderne garderobe. Zato u nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji će se lako uklopiti u svaki zimski stil.

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

COS - 129 €

COS - 129 €

COS - 89 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H&M - 24,99 €

H&M - 99 €

H&M - 29,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €