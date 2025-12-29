403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
TRENDI I CHIC

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite

Žena.hr
29. prosinca 2025.
Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ove sezone posebno se ističu puloveri s V izrezom, koji su zahvaljujući svom elegantnom kroju i lakoći kombiniranja osvojili i trendsetrice i street style scenu. Udobni, laskavi i iznimno svestrani, postali su jedan od onih komada bez kojih je teško zamisliti zimske outfite

Pletivo je već godinama nezaobilazan dio garderobe u hladnijem dijelu godine, a s dolaskom zime ponovno se potvrđuje kao must-have u svim prilikama. Toplo, ugodno i iznimno svestrano, pletivo se lako prilagođava svakodnevnim, ali i elegantnijim kombinacijama, zbog čega mu se svake sezone iznova vraćamo. Ove zime posebno se ističu modeli koji spajaju udobnost i profinjen izgled – puloveri s V-izrezom.

Puloveri s V-izrezom ove su sezone među najpoželjnijim komadima, a trendsetrice ih nose u raznim varijacijama, od ležernih do vrlo chic izdanja. Njihova najveća prednost leži u laskavom kroju koji vizualno izdužuje vrat i siluetu te ostavlja dojam nenametljive elegancije. Upravo zato savršeno funkcioniraju i u dnevnim i u večernjim kombinacijama, bez obzira na stil kojem naginješ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Svedae (@svedae)

Kada je riječ o stiliziranju, pulover s V-izrezom iznimno je zahvalan komad. U kombinaciji s klasičnim trapericama stvara opušten, ali dotjeran izgled idealan za svaki dan. Ako želiš postići slojevit i trendi dojam, ispod pulovera možeš nositi bijelu majicu ili košulju čiji će se ovratnik diskretno nazirati. Posebno dobro izgleda i uz samterice, koje se ove sezone također vraćaju u velikom stilu, stvarajući toplu, retro estetiku savršenu za zimske dane.

High street ponuda ove zime obiluje puloverima s V-izrezom, a izbor je doista raznolik. Posebno se ističu modeli u neutralnim i zemljanim nijansama poput bež, sive, smeđe i maslinaste, koje se lako uklapaju u postojeću garderobu i djeluju bezvremenski. Najbolji izbor su modeli izrađeni od vune i kašmira ili njihovih mješavina, jer osim luksuznog dojma pružaju toplinu, trajnost i ugodu pri nošenju.

Na kraju, jasno je zašto su puloveri s V-izrezom postali jedan od ključnih komada ove zime. Elegantni, praktični i jednostavni za kombiniranje, savršeno odgovaraju potrebama moderne garderobe. Zato u nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji će se lako uklopiti u svaki zimski stil.

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Massimo Dutti - 89,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Massimo Dutti - 99,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Massimo Dutti - 79,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
COS - 129 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
COS - 129 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
COS - 89 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
H&M - 24,99 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
H&M - 99 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
H&M - 29,99 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Zara - 35,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Zara - 29,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Zara - 35,95 €

Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite
Zara - 39,95 €

Pročitajte još o:
PuloveriV IzrezZimske KombinacijeModni Trendovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRENDI I CHIC
Puloveri s V-izrezom su najpoželjniji pleteni komad ove zime - donosimo favorite