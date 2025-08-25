Petra Meštrić za Žena.hr: Sve što biste trebali znati o refluksu

Gastroezofagealni refluks je u porastu u svim zemljama Zapada. Uzrokuje bol, neugodu i osjećaj pečenja u grlu i prsima

GERB (refluks) je stanje uzrokovano vraćanjem želučanog sadržaja u jednjak zbog loše funkcije kružnog mišića na prijelazu jednjaka u želudac i nedostatne antirefluksne barijere. Uzrokuje bol, neugodu i osjećaj pečenja u grlu i prsima. Može biti normalni proces kod djece, ali i odraslih, ako se radi o kratkotrajnim epizodama bez posljedica. Gastroezofagealni refluks je u porastu u svim zemljama Zapada.

Pretilost i nakupljanje masnog tkiva predstavljaju rizične faktore za pojavu ovog simptoma. Navodi se da je taj poremećaj u uskoj vezi s načinom prehrane, s namirnicama, načinu na koji se jede, u kolikoj se količini jede tijekom jednog obroka.

Simptomi su:

Žgaravica (često pogoršana nakon jela ili u ležećem položaju)

Regurgitacija (vračanje kiseline ili hrane)

Nelagodnost u prsnom košu

Osim ovih simptoma mogu još biti i: kronični kašalj, promuklost, osjećaj knedle u grlu, erozije zuba zbog kiseline

GERB može, ali ne mora biti uzrokovan prevelikom količine kiseline u želucu. Problem je kad se kiselina vraća u jednjak. Jednjak nema sluznicu kao želudac da se zaštiti od kiseline.

Čimbenici rizika za GERB su:

Porast na tjelesnoj težini i pretilost

Pijenje alkohola, gazirana pića ili kofein

Cigarete

Određeni lijekovi

Trudnoća

Previše ležanja

Pržena i jako začinjena hrana

Hrana poput rajčice, paprika i citrusno voće

Dijagnoza se često postavlja na temelju kliničke slike. Ponekad trebati pregledati jednjak sa fleksibilnom cijevi (endoskopom).

Liječenje refluksa

Podizanjem uzglavlja tijekom ležanja i spavanja

Izbjegavanje jela 3 sata prije spavanja

Izbjegavanje jakih stimulatora želučane sekrecije npr. kave, alkohola, rajčice, konzervansa, kiselih i gaziranih pića, čokolade

Izbjegavanje određenih lijekova

Izbjegavanje pušenja

Regulacija tjelesne težine

Lijekovi koji smanjuju želučanu kiselinu a to su inhibitori protonske pumpe i blokatori H2 receptora. Lijekove pijte prema uputi liječnika, koliko dugo je on odredio a ne samo do olakšanja simptoma.

Neliječen GERB može dovesti do ozbiljnih posljedica:

Erozivni ezofagitis

Strikture jednjaka

Barrettov jednjak

Ezofagealna ulceracija

Kronični kašalj i aspiracijska pneumonija

Refluks je neugodan simptom i često nas može odvesti na krivi trag, imitirajući neke ozbiljnije bolesti i stanja. Uvelike utječe na kvalitetu života pacijenta. Rano prepoznavanje simptoma, adekvatna dijagnostika i pravovremeno liječenje ključni su u prevenciji komplikacija.