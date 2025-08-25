Petra Meštrić za Žena.hr: Sve što biste trebali znati o refluksu
GERB (refluks) je stanje uzrokovano vraćanjem želučanog sadržaja u jednjak zbog loše funkcije kružnog mišića na prijelazu jednjaka u želudac i nedostatne antirefluksne barijere. Uzrokuje bol, neugodu i osjećaj pečenja u grlu i prsima. Može biti normalni proces kod djece, ali i odraslih, ako se radi o kratkotrajnim epizodama bez posljedica. Gastroezofagealni refluks je u porastu u svim zemljama Zapada.
Pretilost i nakupljanje masnog tkiva predstavljaju rizične faktore za pojavu ovog simptoma. Navodi se da je taj poremećaj u uskoj vezi s načinom prehrane, s namirnicama, načinu na koji se jede, u kolikoj se količini jede tijekom jednog obroka.
Simptomi su:
- Žgaravica (često pogoršana nakon jela ili u ležećem položaju)
- Regurgitacija (vračanje kiseline ili hrane)
- Nelagodnost u prsnom košu
Osim ovih simptoma mogu još biti i: kronični kašalj, promuklost, osjećaj knedle u grlu, erozije zuba zbog kiseline
GERB može, ali ne mora biti uzrokovan prevelikom količine kiseline u želucu. Problem je kad se kiselina vraća u jednjak. Jednjak nema sluznicu kao želudac da se zaštiti od kiseline.
Čimbenici rizika za GERB su:
- Porast na tjelesnoj težini i pretilost
- Pijenje alkohola, gazirana pića ili kofein
- Cigarete
- Određeni lijekovi
- Trudnoća
- Previše ležanja
- Pržena i jako začinjena hrana
- Hrana poput rajčice, paprika i citrusno voće
Dijagnoza se često postavlja na temelju kliničke slike. Ponekad trebati pregledati jednjak sa fleksibilnom cijevi (endoskopom).
Liječenje refluksa
- Podizanjem uzglavlja tijekom ležanja i spavanja
- Izbjegavanje jela 3 sata prije spavanja
- Izbjegavanje jakih stimulatora želučane sekrecije npr. kave, alkohola, rajčice, konzervansa, kiselih i gaziranih pića, čokolade
- Izbjegavanje određenih lijekova
- Izbjegavanje pušenja
- Regulacija tjelesne težine
- Lijekovi koji smanjuju želučanu kiselinu a to su inhibitori protonske pumpe i blokatori H2 receptora. Lijekove pijte prema uputi liječnika, koliko dugo je on odredio a ne samo do olakšanja simptoma.
Neliječen GERB može dovesti do ozbiljnih posljedica:
- Erozivni ezofagitis
- Strikture jednjaka
- Barrettov jednjak
- Ezofagealna ulceracija
- Kronični kašalj i aspiracijska pneumonija
Refluks je neugodan simptom i često nas može odvesti na krivi trag, imitirajući neke ozbiljnije bolesti i stanja. Uvelike utječe na kvalitetu života pacijenta. Rano prepoznavanje simptoma, adekvatna dijagnostika i pravovremeno liječenje ključni su u prevenciji komplikacija.