Izgledaju kao druge osobe: Slavne dame koje su estetski zahvati potpuno promijenili

Pritisak vječne mladosti u industriji zabave često tjera zvijezde prema estetskim poboljšanjima, no dok neki zahvati daju suptilne rezultate, drugi vode do drastičnih transformacija koje ostavljaju javnost u šoku.Mnogi se slažu kako primjerice Kylie Jenner izgleda kao druga osoba.

Mnoge zvijezde javno su izrazile kajanje. Zvijezda serije 'Prijatelji', Courteney Cox, priznala je da je pretjerala s filerima zbog kojih je izgledala "čudno". Gwyneth Paltrow je zbog botoksa izgledala "ludo", a Jessica Simpson požalila je zbog filera u usnama jer su djelovale "previše lažno". Manekenka Bella Hadid također je priznala da žali zbog operacije nosa s 14 godina te da bi voljela da je "zadržala nos svojih predaka".

Neka imena postala su sinonim za estetsku kirurgiju. Modna dizajnerica Donatella Versace i reperica Lil' Kim prošle su kroz jedne od najdramatičnijih transformacija. Ikona 90-ih Pamela Anderson svoj je imidž izgradila na korekcijama, dok je zvijezda sapunica Joan Van Ark često navođena kao primjer pretjeranih zahvata. Ni kraljica popa Madonna, čije lice izaziva brojne rasprave, nije iznimka, a zbog promijenjenog izgleda kritike dobiva i pjevačica Gwen Stefani. Nažalost, neke su zvijezde imale vrlo negativna iskustva. Melanie Griffith priznala je da nije bila svjesna drastičnih promjena na svom licu dok je drugi nisu počeli kritizirati. Priscilla Presley bila je žrtva neregistriranog liječnika koji joj je u lice ubrizgao industrijski silikon, dok je bivši supermodel Linda Evangelista ostala "brutalno unakažena" nakon što joj je postupak CoolSculpting trajno deformirao tijelo.