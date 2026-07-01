Jeste li znali da Žanamari zbog ovog talenta spada u manje od 1 posto ljudi na svijetu?

Na hrvatskoj javnoj sceni nekoliko se poznatih lica ističe impresivnim rezultatima na testovima inteligencije, no Žanamari je na samom vrhu

Neke od poznatih osoba u Hrvatskoj posjeduju i jednu manje vidljivu, ali iznimno vrijednu kvalitetu: natprosječnu inteligenciju. Daleko od stereotipa, ove zvijezde dokazuju da se iza uspješne karijere u industriji zabave mogu kriti umovi britki poput znanstvenika. Njihovi rezultati na testovima inteligencije svrstavaju ih u sam vrh populacije, a neke od njih ponosne su članice Mense, ekskluzivnog društva najinteligentnijih.

Što je zapravo kvocijent inteligencije?

Kvocijent inteligencije, poznatiji kao IQ, numerička je mjera koja se dobiva nizom standardiziranih testova osmišljenih za procjenu ljudske inteligencije. Iako je sam pojam inteligencije apstraktan i slojevit, testovi se fokusiraju na mjerljive sposobnosti poput logičkog zaključivanja, prepoznavanja obrazaca, rješavanja problema, prostorne vizualizacije i radne memorije. Sam pojam "Intelligenzquotient" skovao je njemački psiholog William Stern još 1912. godine, a moderna testiranja temelje se na usporedbi rezultata pojedinca s rezultatima referentne skupine, najčešće iste dobne kategorije.

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Ljestvica je postavljena tako da prosječni IQ u populaciji iznosi 100, pri čemu se većina ljudi, otprilike dvije trećine, nalazi u rasponu od 85 do 115. Rezultat iznad 130 smatra se natprosječnom inteligencijom, dok se osobe s IQ-om višim od 140 često opisuju kao potencijalni genijalci. Važno je napomenuti da IQ nije mjera znanja ili obrazovanja, već kognitivnog potencijala. Testovi koje provode ovlašteni psiholozi, poput onih koje organizira Mensa, uglavnom su neverbalni i temelje se na slikovnim zadacima, čime se eliminira utjecaj prethodnog znanja, poznavanja matematike ili jezičnih vještina.

Najinteligentnije Hrvatice

Mensa je međunarodna organizacija koja okuplja isključivo osobe s izrazito visokim kvocijentom inteligencije. Da biste postali članom, potrebno je na standardiziranom i nadziranom testu inteligencije postići rezultat koji vas svrstava u gornja dva posto ukupne populacije. Glavni ciljevi Mense su identificiranje i njegovanje ljudske inteligencije za dobrobit čovječanstva, poticanje istraživanja prirode i uporabe inteligencije te pružanje poticajnog intelektualnog i društvenog okruženja za svoje članove. Hrvatska Mensa djeluje od 1997. godine, a u svojim redovima ima i nekoliko javnosti poznatih osoba.

Na hrvatskoj javnoj sceni nekoliko se poznatih lica ističe impresivnim rezultatima. Najpoznatija među njima svakako je pjevačica i influencerica Žanamari Perčić.

S izmjerenim kvocijentom inteligencije od čak 156, Žanamari je punopravna članica Mense, čime pripada u sam vrh najinteligentnijih ljudi na svijetu. Njezin rezultat nadmašuje granicu koja se često povezuje s genijalnošću. Visokim IQ-om može se pohvaliti i bivša misica Annie Šukunda Gavrilović, kojoj je izmjeren rezultat od 128, što je svrstava u kategoriju visoko natprosječne inteligencije. Influencerica Ella Dvornik također je javno podijelila svoj rezultat, koji prema online testu iznosi 126. Iako online testovi nemaju jednaku težinu kao standardizirani testovi pod nadzorom psihologa, i ovaj rezultat ukazuje na inteligenciju znatno iznad prosjeka.

A ovoj skupini visokointeligentnih žena pridružuje se i glavna junakinja nove serije "IQ 160" koju uskoro možete gledati na Voyo!