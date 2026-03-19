Ječam na tanjuru: 5 zdravih recepata koje vrijedi isprobati

Bogat vlaknima, zasitan i jednostavan za pripremu, ječam se lako uklapa u razna jela – od toplih variva do laganih salata. Donosimo pet ukusnih recepata koji će vas inspirirati da ovu zdravu žitaricu češće uključite u svoju svakodnevnu prehranu

Dok su police trgovina preplavljene modernim žitaricama i superhranom, jedna od najstarijih i najhranjivijih namirnica često ostaje u sjeni. Ječam, žitarica koja je hranila gladijatore i gradila civilizacije, doživljava tihu renesansu u kuhinjama diljem svijeta. Svojim orašastim okusom, ugodnom žvakastom teksturom i impresivnim nutritivnim profilom, ječam je puno više od sastojka za varivo. Vrijeme je da ponovno otkrijemo ovo kulinarsko blago.

Više od obične žitarice: Zdravstvene prednosti ječma

Ječam, poznat i kao geršl ili ričet, nije samo zasitan, već je i prava riznica zdravlja. Njegova najveća snaga leži u visokom udjelu vlakana, posebice beta-glukana, topivog vlakna koje dokazano pomaže u snižavanju razine lošeg kolesterola i regulaciji šećera u krvi. Upravo ga ta vlakna čine idealnim saveznikom u održavanju zdrave probave i dugotrajnog osjećaja sitosti, što može pomoći pri kontroli tjelesne težine.

Osim vlakana, ječam je izvrstan izvor vitamina B skupine, ključnih za energiju i funkcioniranje živčanog sustava, te važnih minerala poput magnezija, selena i cinka. Redovita konzumacija ove žitarice može doprinijeti zdravlju srca, smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa dva i ojačati imunosni sustav. Iako se najčešće koristi oljušteni ječam (pearl barley), koji se brže kuha, cjeloviti ječam (hulled barley) sadrži još više hranjivih tvari jer mu je sačuvana vanjska ovojnica.

Pexels

Pet jednostavnih recepata s ječmom za svaki dan

Svestranost ječma omogućuje mu da zablista u različitim jelima, od krepkih variva i kremastih rižota do osvježavajućih salata, pa čak i slatkih doručaka. Donosimo pet recepata koji će vas potaknuti da ovu zdravu namirnicu uvrstite u svoj jelovnik.

Klasični domaći ričet s grahom

Ovo tradicionalno varivo generacijama grije dušu i tijelo, a spoj ječma, graha i suhog mesa pruža neponovljiv domaći okus.

Sastojci:

200 g ječmene kaše

400 g kuhanog graha (ili jedna konzerva)

300 g suhog mesa po izboru (rebra, slanina)

dvije mrkve

jedan korijen peršina

jedna glavica luka

dva režnja češnjaka

lovorov list

sol, papar

žličica crvene paprike

Priprema:

Ječam namočite barem nekoliko sati ili preko noći.

Na malo ulja popržite nasjeckani luk do zlatne boje, zatim dodajte naribanu mrkvu, peršin i suho meso narezano na komade.

Kratko pirjajte, pa dodajte ocijeđeni ječam, lovorov list i začine.

Podlijte vodom ili temeljcem tako da prekrije sve sastojke i kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta.

Kada ječam omekša, dodajte kuhani grah i kuhajte još desetak minuta kako bi se okusi povezali.

Unsplash

Kremasti "ječmoto" s gljivama

Ako volite rižoto, obožavat ćete ovu verziju s ječmom koja jelu daje bogatiju teksturu i orašastu notu.

Sastojci:

200 g ječma

300 g svježih šampinjona ili vrganja

jedna glavica luka

1 dcl bijelog vina

500 ml povrtnog temeljca

50 g maslaca

30 g parmezana

svježi peršin

sol, papar

Priprema:

Na polovici maslaca propirjajte nasjeckani luk, dodajte gljive narezane na listiće i pirjajte dok ne puste vodu.

Dodajte isprani ječam i tostirajte ga minutu-dvije.

Podlijte vinom i pustite da alkohol ispari.

Zatim postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte topli temeljac uz stalno miješanje, baš kao kod pripreme rižota.

Kuhajte tridesetak do 40 minuta dok ječam ne postane mekan, ali i dalje "al dente".

Na kraju umiješajte ostatak maslaca i naribani parmezan za savršenu kremoznost te pospite svježim peršinom.

Osvježavajuća salata od ječma i slanutka

Ječam je fantastična baza za hranjive salate koje mogu poslužiti kao lagani ručak ili prilog. Ova mediteranska inačica puna je svježine i boja.

Sastojci:

150 g kuhanog ječma

200 g kuhanog slanutka

jedna crvena paprika

jedan svježi krastavac

100 g feta sira

maslinovo ulje

sok jednog limuna

sol, papar

šaka svježe mente ili kopra

Priprema:

Skuhajte ječam u posoljenoj vodi, ocijedite ga i pustite da se ohladi.

Papriku i krastavac narežite na sitne kockice.

U zdjeli pomiješajte ohlađeni ječam, slanutak i nasjeckano povrće.

Dodajte razmrvljeni feta sir.

Prelijte dresingom od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra te sve dobro promiješajte.

Na kraju umiješajte nasjeckanu svježu mentu za dodatnu svježinu.

Gusta juha od ječma i povrća

Krepka i hranjiva, ova gusta juha od povrća idealan je vegetarijanski obrok koji će vas ugrijati i nahraniti.

Sastojci:

100 g ječma

jedan poriluk

dvije mrkve

jedan veći krumpir

100 g graška

žlica koncentrata rajčice

maslinovo ulje

sol, papar

prstohvat kurkume

Priprema:

Na maslinovom ulju propirjajte poriluk i mrkvu narezane na kolutiće.

Dodajte krumpir narezan na kockice, grašak i isprani ječam.

Umiješajte koncentrat rajčice i kurkumu, kratko promiješajte te sve zalijte s otprilike 1,5 litrom vode.

Kuhajte poklopljeno na srednje jakoj vatri oko 40 minuta, dok povrće i ječam potpuno ne omekšaju.

Po želji, dio povrća možete usitniti štapnim mikserom kako biste dobili još gušću teksturu.

Slatka kaša od ječma

Započnite dan drugačije uz toplu i kremastu kašu od ječma koja je izvrsna alternativa zobenoj kaši.

Sastojci:

jedna šalica kuhanog ječma

200 ml mlijeka (kravljeg ili biljnog)

jedna žlica meda ili javorovog sirupa

šaka orašastih plodova (bademi, orasi)

svježe voće (bobičasto voće, narezana jabuka ili banana)

prstohvat cimeta

Priprema: