Ivana Mrduljaš stvara nakit od bračkog kamena: 'Ljudi žele sa sobom nositi komadić Hrvatske'

Kad je 2008. godine sa samo 21 godinom otvorila malu radionicu u Primoštenu, Ivana Mrduljaš nije mogla ni slutiti da će njezin nakit jednog dana nositi žene na svim kontinentima. Ono što je počelo kao ljetna avantura s ručno izrađenim suvenirima preraslo je u Art Shop Unique - brend čiji je zaštitni znak nakit od bračkog kamena, materijala koji stoljećima čuva hrvatsku povijest i danas, u novom obliku, putuje svijetom. Svaki komad nastaje ručno, uz mogućnost personalizacije, a iza njega stoji filozofija sporije, održivije proizvodnje i želja da kupci ne kupe samo nakit, nego i uspomenu. Povodom 18. rođendana brenda razgovarali smo s Ivanom o poduzetničkom putu, izazovima, bračkom kamenu koji je postao simbol njezina rada te planovima za budućnost.

Art Shop Unique ovog je ljeta proslavio 18 godina postojanja. Kada se osvrnete na put od male radionice u Primoštenu do danas, na što ste najviše ponosni?

Najviše sam ponosna na svoju ustrajnost i činjenicu da svake godine pokušam uvesti nešto novo bilo da se radi o novom proizvodu, poboljšanju postojećeg ili kvaliteti korisničkog iskustva. Kad si sam svoj šef, lako je opustiti se i ponekad teško motivirati se. No trudim se zadržati onaj početni žar s kojim sam prije 18 godina krenula u posao. Mislim da ljudi prepoznaju kada nešto nije nastalo samo kao proizvod, nego kao nešto u što je netko uložio vrijeme, pažnju i emociju.

Brend ste pokrenuli sa samo 21 godinom. Jeste li tada uopće mogli zamisliti da će mala ljetna avantura prerasti u posao koji će trajati gotovo dva desetljeća i postati vaša karijera?

Ne, nisam krenula s tom idejom. Bila sam mlada i neopterećena težinom životnih izbora. Krenula sam sa stavom ‘hajdemo pokušati’. Sad kad gledam unazad mislim da je to bila idealna protuteža mom karakteru koji je dosta perfekcionistički. Da sam se dugo pripremala i htjela sve učiniti savršenim, vjerojatno još dan danas ne bih započela. Ali život mi je ukazao priliku, ja sam ju prihvatila i dalje se sve razvijalo dosta polako i prirodno. To mi je dalo vremena da postupno uđem u svijet poduzetništva, naučim sve što je potrebno za vođenje malog biznisa i upoznam svoje kupce. A što se tiče mog kreativnog izričaja, on se razvijao, mijenjao i usmjeravao kroz sve ove godine.

Brački kamen zaštitni je znak vašeg nakita. Što vas je privuklo upravo tom materijalu i koliko vam je važno da svaki komad nosi dio hrvatske tradicije? Koliko je taj materijal lagan/težak u samoj izradi i s čime ga kombinirate?

Brački kamen danas predstavlja moj brend. A njime Art Shop Unique predstavlja mali dio Hrvatske ljudima diljem svijeta. Privlači me to što se uz brački kamen vezuje jedna zanimljiva priča o tradiciji, starim zanatima i kulturnoj baštini. Osim što je brački vapnenac sam po sebi jedan jako kvalitetan i otporan prirodan kamen, dodatnu vrijednost mu daje i to što je prisutan u našoj kulturi stoljećima. Posebno me fascinira činjenica da isti kamen koji je oblikovao neke od najljepših građevina sada može nositi jedna žena kao osobni komad uspomene. Moj nakit često putuje u daleke države upravo zato što ljudi traže taj ‘komadić Hrvatske’ koji žele nositi na sebi. Ja ga nabavljam direktno s otoka Brača gdje je pažljivo obrađen u oblik perlica i ispoliran do sjaja te ga kombiniram samo s najkvalitetnijim materijalima kao što su nehrđajući čelik ili rodinirano srebro.

Često kažete da svaki komad nakita ima svoju priču i energiju. Što želite da žena osjeti kada prvi put stavi vaš nakit?

Voljela bih da žena koja ga nosi osjeti povezanost s pričom koju taj kamen nosi. Da osjeti njegovu snagu, trajnost i ljepotu koja ne prolazi s vremenom.

Iako danas svoje komade šaljete diljem svijeta, ostali ste vjerni ručnoj izradi i personalizaciji. Zašto vam je važno zadržati taj osobni pristup?

Da, vjerna sam ručnoj izradi jer me u ovaj posao nije dovela želja da vodim biznis, nego želja da stvaram nešto lijepo. I priznajem, to ponekad ima svoje izazove, ali ručna izrada je u samoj srži mog brenda i od toga nikada neću odustati. Rado izrađujem i nakit po narudžbi jer me veseli ideja da za kupca mogu izraditi točno ono što je zamislio.

U vremenu brze mode i masovne proizvodnje vi birate sporiji, održiviji put. Koliko je danas izazovno ostati vjeran takvoj filozofiji poslovanja?

Na tržištu se danas često koriste pojmovi handmade i lokalno, iako iza nekih proizvoda ne stoji stvarna ručna izrada. Zato mi je važno kupcima transparentno pokazati kako nastaje moj nakit. I sami kupci su sve osvješteniji o tome pa primjećujem da češće dobivam poruke od kupaca prije kupnje. Zanima ih svašta o materijalu, odakle se paket šalje i slično, a meni je drago da to propitkuju.

Vaš brend posluje prema "zero waste" načelima i koristi lokalne materijale. Mislite li da kupci danas sve više cijene održivost ili im je i dalje presudan izgled proizvoda?

Trudim se što više približiti 'zero waste' načinu poslovanja. I premda sama u procesu izrade nakita stvaram vrlo malo otpada, najveći izazovi pojavljuju se pri nabavi materijala od dobavljača. Nekima sam tako morala posebno naglasiti da ne želim da proizvode pojedinačno pakiraju u plastične vrećice. Vlastitu brendiranu ambalažu pažljivo sam birala jer vjerujem da proizvod koji nastaje s puno pažnje zaslužuje i takvu ambalažu. Koristim kvalitetne kartonske kutijice, platnene vrećice i papirnate ukrasne vrećice, a kod slanja izbjegavam plastiku i jednokratnu ambalažu.

Naravno da kupci nakit prije svega biraju po izgledu, ali sve se češće zanimaju i za kvalitetu, trajnost materijala te način izrade. Posebno ih zanima hoće li komad koji su odabrali trajati godinama, a upravo je ta dugotrajnost jedan od aspekata održivosti koji mi je važan.

Vaš nakit danas nose žene u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta. Jesu li među njima i neke poznate osobe? Imate li neku posebnu narudžbu ili priču kupca koja vam je ostala u posebno lijepom sjećanju?

Da, moj nakit tijekom godina stigao je na sve kontinente, ali posebno mi je drago što jednu od mojih ogrlica nosi naša glazbena ikona Tajči. Povodom 18. godišnjice brenda na svojim je društvenim mrežama podijelila priču o tome zašto joj je ta ogrlica posebna, a takvi trenuci za mene imaju veliku vrijednost. Osim toga, jedan custom made set izradila sam i za našu poznatu plesačicu i koreografkinju Tinu Walme Petrić, koja ga nosi s posebnom elegancijom.

Iznimno su mi drage i narudžbe koje nastaju za važne životne trenutke kao što su vjenčanja, godišnjice ili rođendani. Nedavno sam izrađivala svadbeni nakit za svoju prijateljicu i upravo me takvi projekti podsjećaju da nakit često postaje dio uspomena koje ostaju za cijeli život.

Osamnaest godina rada sigurno je donijelo i uspone i izazove. Je li bilo trenutaka kada ste poželjeli odustati i što vas je svaki put potaknulo da nastavite?

Bilo je teških i neizvjesnih trenutaka, ali nakon 18 godina još uvijek sam ovdje. Posebno izazovno bilo je razdoblje pandemije, kada je pad turizma izravno utjecao na prodaju u trgovini u Primoštenu, a istodobno su nastali i problemi sa slanjem pošiljaka u inozemstvo. Još jedan veliki izazov pojavio se kada je SAD uveo nove tarife, zbog čega je Hrvatska pošta privremeno obustavila slanje pošiljaka u SAD. Zapravo mogu reći da su najveće prepreke uvijek dolazile iz okolnosti na koje nisam mogla utjecati. Unatoč svemu, nikada nisam odustala od onoga zbog čega sam i krenula, od stvaranja kvalitetnog, ručno izrađenog nakita s pričom.

Kako zamišljate sljedećih 18 godina Art Shop Uniquea? Postoje li novi materijali, kolekcije ili projekti koje biste voljeli ostvariti? Hoćete li ostati vjerni svom zaštitnom znaku, bračkom kamenu?

Postoje svakakve nove ideje. Jednu od njih sam nedavno uspjela provesti u djelo te se sada moji proizvodi osim u trgovini u Primoštenu i online, mogu pronaći i u trgovini hrvatskih proizvoda CroCraft na Splitskom aerodromu. To je odlična prilika za sve one ljude koji vole kvalitetne proizvode, a suvenire kupuju u zadnji tren. U pripremi je i jedna nova kolekcija, ali za sada neka ostane malo iznenađenje.

Sve u svemu, voljela bih da Art Shop Unique i dalje bude mjesto gdje ljudi ne kupuju samo nakit, nego mali dio Hrvatske, uspomenu i priču koju mogu nositi sa sobom.

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