Do 10 eura: Na sniženju u Zari pronašli smo komade za ljeto i prve jesenske dane

Iako su najveći ljetni popusti pri kraju, u Zara webshopu još se uvijek mogu pronaći odlični komadi po iznimno povoljnim cijenama. Istražili smo ponudu i izdvojili favorite za ljeto i prve jesenske dane koji ne koštaju više od 10 eura

Iako je vrhunac ljetnih sniženja iza nas i mnogi najtraženiji komadi više nisu dostupni u svim veličinama, uz malo strpljenja i pretraživanja webshopova, i dalje se mogu pronaći odlični komadi po zaista povoljnim cijenama. Zara je jedan od onih brendova u čijoj se ponudi još uvijek kriju pravi modni biseri, a ponuda se svakodnevno mijenja kako se artikli rasprodaju, pa se isplati redovito provjeravati nove dodatke na sniženju.

Među komadima koji koštaju manje od 10 eura pronašli smo sve što je potrebno za ostatak ljeta – lepršave haljine, hlače i lagane košulje koje ćete nositi tijekom toplih dana. Neutralne boje, bezvremenski krojevi i prozračni materijali čine ih odličnim izborom za svakodnevne kombinacije, godišnji odmor ili gradske šetnje.

No, nisu samo ljetni komadi vrijedni pažnje. Na sniženju se mogu pronaći i odlični modeli za prijelazni period i prve jesenske dane, poput tankih pulovera, kardigana pa čak i laganih jakni koje će dobro doći čim temperature malo padnu. Upravo su ovakvi bezvremenski komadi često najbolja kupnja tijekom sezonskih sniženja jer su odličan način da se na vrijeme pripremite za novu sezonu.

Istražili smo Zarinu ponudu i izdvojili favorite sa sniženja koji ne koštaju više od 10 eura – komade koje ćete s lakoćom uklopiti u ljetnu garderobu, ali i nastaviti nositi tijekom prijelaznog razdoblja i prvih jesenskih dana.

Zara - 5,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 7,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 9,99 €

Zara - 7,99 €

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