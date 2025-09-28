Gdje pronaći najbolje pilates programe u Zagrebu? Donosimo vodič

Pilates je već godinama jedan od najpopularnijih oblika vježbanja jer spaja snagu, fleksibilnost i mentalnu ravnotežu. I kod nas postoji sve veći broj studija i fitness centara koji nude kvalitetne pilates programe – od klasičnih mat treninga pa sve do modernih reformer sprava. Ako tražiš mjesto gdje ćeš uz stručno vodstvo i ugodnu atmosferu podići svoju kondiciju i rasteretiti tijelo od stresa, donosimo pregled najboljih mjesta za pilates u Zagrebu

U posljednje vrijeme, pilates je postao jedan od najpopularnijih oblika vježbanja diljem svijeta, pa tako i u Zagrebu. Ljudi ga sve češće biraju zbog brojnih zdravstvenih prednosti, a posebno je zanimljiv jer je lako prilagodljiv gotovo svim tjelesnim formama. U Zagrebu postoji nekoliko izvrsnih studija koji nude različite stilove pilatesa, a mi smo ih istražili i pripremili popis 10 najboljih.

Zašto je pilates dobar za tijelo?

Pilates je poznat po tome što jača "core" mišiće – duboke mišiće trupa koji su odgovorni za pravilno držanje i stabilnost tijela. Redovito vježbanje pomaže razviti bolju ravnotežu, povećava fleksibilnosti i utječe na posturu tijela.

Pilates potiče svjesno disanje, što dokazano utječe na kontrolu stresa i povećava mentalni trening. Dodatna prednost je što pilates nije preintenzivan, pa je idealan za one koji žele poboljšati svoje zdravlje bez velikog opterećenja na zglobove. Također, često ga koriste i sportaši kao dodatni alat za povećanje tjelesne spremnosti i sprečavanje ozljeda.

Razlika između reformer pilatesa i klasičnog pilatesa

Klasični pilates se uglavnom izvodi na prostirci uz pomoć tjelesne težine i minimalne opreme, dok se reformer pilates izvodi na posebnim spravama nazvanim "reformer". Ove sprave koriste opruge i klizne platforme kako bi stvorile otpor tijekom vježbanja, omogućujući preciznije pokrete i ciljano jačanje mišića.

Reformer pilates puno je dinamičniji pa je stoga i učinkovitiji za izgradnju snage i fleksibilnosti.Također, reformer sprave pružaju veću podršku, što ga čini pogodnim za osobe s ozljedama ili one koji tek počinju s pilatesom.

Mjesta za pilates u Zagrebu

Kako bi ti olakšali odluku u koji pilates studio se uputiti pronašli smo 10 fantastičnih mjesta za početak pilates putovanja.

Sixth Sense Pilates, Ul. grada Vukovara 43

SPilates studio koji podiže standarde ove metode kroz kreativan i inovativan pristup, istovremeno naglašavajući važnost svijesti o tijelu. Ono što ovaj studio čini posebnim je korištenje podloge s kamenčićima, koja tijekom vježbanja pruža prirodnu akupresuru, pozitivno djelujući na cijelo tijelo. U ponudi imaju razne vrste pilatesa, uključujući pilates za muškarce, koji postaje sve popularniji trend u fitness industriji. Posebno su poznati po prilagodbi vježbi individualnim potrebama klijenata, što je idealno za početnike i one s posebnim zdravstvenim potrebama.

Lagree Fitness, Charlesa Darwina 6D

Lagree Fitness nudi nešto drugačije - trening na Megareformeru po Lagree Fitness metodi. Ova metoda kombinira elemente pilatesa, kardio treninga i vježbi snage, pružajući intenzivan i učinkovit trening. Lagree Fitness je jedini centar s Megareformerima u Hrvatskoj.

Revive Pilates, Nova Ves 17

Revive je boutique pilates studio koji pruža reformer pilates treninge u malim grupama. Reformer pilates je izvanredna metoda za aktiviranje cijelog tijela, poboljšanje tonusa i jačanje mišića, dok istovremeno doprinosi povećanju fleksibilnosti. Misija ovog studija je pomoći vam da obnovite i tijelo i um, jer kroz pilates ne radite samo na fizičkom zdravlju, već i na mentalnom blagostanju, što je njihova ključna poruka.

MoFit Pilates, Selska 81

Smješten na Trešnjevci, Pilates MoFit studio nudi individualne i grupne satove reformer pilatesa. Studio je poznat po profesionalnim instruktorima koji prilagođavaju vježbe prema razini spremnosti svakog vježbača, osiguravajući sigurno i učinkovito vježbanje. Poseban naglasak stavljaju na jačanje mišića leđa i središnjeg dijela tijela.

In Balance Reformer Studio, Ul. Zinke Kunc 2

Ovaj studio se ističe svojom profesionalnošću i pažljivo osmišljenim programima prilagođenim individualnim potrebama. Smješten u mirnom dijelu Zagreba, Balance Reformer Studio nudi i reformer i mat pilates. Njihov tim instruktora pomaže klijentima da postignu optimalne rezultate kroz individualni pristup i detaljnu analizu pokreta.

Body & Mind Pilates Studio, Filipa Vukasovića 1

Ovaj studio pionir je holističkog pristupa tjelovježbi, a klijentima nude cjelovitu uslugu, od dijagnostike do individualno prilagođenih treninga. U njihovoj ponudi nalazi se širok spektar treninga, uključujući kondicijsku pripremu, prevenciju i terapiju ozljeda, DNS treninge te pilates. Poseban naglasak kod pilatesa stavljen je na raznovrsnost vježbi, što ovu metodu čini prilagodljivom osobama svih razina treniranosti, različitih ciljeva i mogućnosti.

Studio Petersen, Gundulićeva 60

Asja Petersen, osnivačica studija Petersen i pionirka pilatesa u Hrvatskoj, poznata je kao "kraljica pilatesa". Ovaj studio ne fokusira se samo na fizičku aktivnost, već i na izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa i prijateljskog okruženja u kojem su svi dobrodošli. Zbog toga je idealno mjesto za početnike koji možda osjećaju strah ili nelagodu zbog predrasuda i tuđih mišljenja.

London Pilates Club, Dubrava 159

Želiš li trenirati s najboljima, London Pilates Club pravi je izbor. Riječ je o specijaliziranoj PILATES klinici usmjerenoj na rehabilitaciju, pre/postnatalnu njegu, oporavak nakon kirurškog zahvata, holističku terapiju i cjelokupno kondicioniranje uma i tijela. Opsežno surađuju sa kiropraktičarima, fizioterapeutima i sportskim timovima. "Naš fokus je na ispravljanju vaše mišićne neravnoteže i donošenju zdravlja, snage i stabilnosti vašem tijelu. Sjajan izgled je nuspojava", ističu London Pilates Club osnivači.

SL Studio, Vlaška 78

SL studio je mali boutique pilates kutak u samom srcu Zagreba. Rade na 6 reformera, u prostoru s terasom punom zelenila, saunom i neobičnim mirom za centar grada. Treninzi su individualni, u paru ili u malim grupama – uvijek s osobnim pristupom i pažnjom prema tijelu i ravnoteži.

Pilates Art Studio, ulica Pavla Hatza 19

Koncept ovog studija temelji se na izvornim tehnikama Josepha Pilatesa i strogo individualnom pristupu. Certificirana instruktorica Petra Kosović vodi privatne treninge ili rad u vrlo malim grupama (do šest polaznika) na spravama kao što su reformer i cadillac. Ovakav pristup osigurava maksimalnu posvećenost svakom vježbaču i ispravnost izvođenja vježbi.

Studio PLANK by Patricia Ćurković Rogić, Remetinečka cesta 101 (Kajzerica)

Studio PLANK, pod vodstvom jedne od pionirki reformer revolucije u Hrvatskoj, Patricije Ćurković Rogić, postavio je nove standarde na domaćoj sceni. S dvije lokacije, na Trešnjevci i Kajzerici, te ukupno 15 reformera, ovaj studio je lider u pilates zajednici. Novi prostor na Kajzerici prvi je u Hrvatskoj s čak deset reformera na jednoj lokaciji. Osim više od 50 treninga tjedno, Studio PLANK nudi i edukacije za buduće trenere te vlastitu liniju opreme "By Plank".

BASI Pilates Academy Zagreb, Lopatinečka 3

Ovaj studio, dio globalno priznate BASI Pilates akademije, naglašava umjetnost i znanost pilatesa. Pružaju sveobuhvatan raspon tečajeva u mirnom okruženju, a njihovi stručni instruktori vode vježbače svih razina prema osobnom rastu i dubljem razumijevanju metode.

Pilates Zagreb by Jelena, Kustošijanska 8

U ovom studiju na Kustošiji vlada mirno okruženje koje potiče osobni rast kroz raznoliku ponudu grupnih i individualnih treninga, uključujući i rad na reformeru. Vješti instruktori osiguravaju personaliziranu pažnju kako bi pomogli klijentima u postizanju njihovih wellness ciljeva.