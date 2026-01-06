Karirani kaputi su opet u trendu – ovo su modeli koji osvježavaju svaki zimski look

Ovaj bezvremenski uzorak unosi dinamiku i karakter u zimske kombinacije, istovremeno zadržavajući dozu elegancije. Karirani kaputi idealan su izbor za hladne dane jer osvježavaju svaki zimski look i donose novu energiju u zimski ormar, bez odricanja od praktičnosti i topline

Karirani uzorak ove sezone ponovno je u središtu modnih trendova, potvrđujući svoj status bezvremenskog klasika koji se uvijek iznova vraća u osvježenom izdanju. Posebno se ističe na kaputima, gdje dolazi do punog izražaja, donoseći dinamiku i karakter čak i najjednostavnijim zimskim kombinacijama. Karirani kaputi idealan su izbor za hladne dane jer uspješno spajaju funkcionalnost i stil, a zimski ormar obogaćuju dozom svježine i modne razigranosti.

U zimskim kombinacijama karirani kaput lako postaje ključni komad oko kojeg se gradi cijeli outfit. Najbolje dolazi do izražaja kada se kombinira s neutralnim osnovama poput crnih, sivih ili bež tonova, čime se postiže uravnotežen i elegantan dojam. Takav pristup omogućuje da uzorak ostane u fokusu, bez vizualnog zasićenja. Za sofisticiran dnevni look dovoljno ga je spojiti s jednostavnim pletivom, ravnim trapericama i klasičnim čizmama, dok u večernjim prilikama odlično funkcionira uz jednobojne haljine i minimalističke modne dodatke.

Karirani kaputi jednako su zahvalni i za slojevitije kombinacije. Odlično se uklapaju u ležerne, ali i poslovne outfite, osobito kada su krojevi čisti, a linije naglašene. Oversized modeli donose moderan i opušten izgled, dok strukirani krojevi zadržavaju dozu klasične elegancije. Upravo ta prilagodljivost čini ih komadom koji se lako uklapa u različite stilove i svakodnevne modne potrebe.

Na kraju sezone, dodatni razlog za ulaganje u karirani kaput krije se i u aktualnim sniženjima. U high street trgovinama mogu se pronaći brojni modeli, od klasičnih do trendovskih interpretacija, a neki od njih sada su dostupni po znatno povoljnijim cijenama. Zato u nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji potvrđuju da je karirani kaput ove zime jedan od najpoželjnijih i najisplativijih modnih izbora.

Zara - 89,99 €

Zara - 49,99 €

H&M - 169 €

H&M - 59,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 79,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 199,99 €

Reserved - 69,99 €

Pull and Bear - 49,99 €