Super omjer: Imamo recept za najbolju smjesu za palačinke

Uz nekoliko osnovnih sastojaka koje sigurno imaš kod kuće, možeš pripremiti odličnu smjesu za palačinke koja će biti savršena svaki put

Palačinke su jedno od najomiljenijih jela na svijetu, s beskrajnim mogućnostima za razne nadjeve i serviranje. Bilo da ih voliš za doručak, užinu ili desert, savršena smjesa za palačinke temelj je svakog dobrog recepta. Iako priprema smjese za palačinke zvuči jednostavno, postoje male tajne koje čine razliku između rahlih, mekanih palačinki i onih koje se lome ili nisu dovoljno hrskave. Ključ uspjeha leži u tome da masa bude glatka i dovoljno tekuća kako bi je mogli lako uliti u tavu i razliti po njoj. Ovdje je recept koji će vam pomoći da pripremiš savršenu smjesu za palačinke koja će biti ukusna i jednostavna za pečenje.

Uz nekoliko osnovnih sastojaka koje sigurno imaš kod kuće, možeš pripremiti odličnu smjesu za palačinke koja će biti savršena svaki put. Ponekad je potrebno malo strpljenja, kao i pažljivog miješanja, ali kada savladaš osnovne korake, palačinke će postati tvoja svakodnevna poslastica.

Sastojci:

100 g brašna

1 žličica šećera

2 prstohvata soli

2 jaja

300 ml mlijeka

1 žlica ulja

Priprema:

U zdjelu stavi brašno, dodaj sol i šećer, dobro promiješaj i napravi udubinu u sredini. U udubinu stavi jaja, dodaj oko 50 ml mlijeka i žlicu ulja.

Sastojke u udubini počni miješati ručnom pjenjačom ili mikserom i postupno dodaj brašno sa strane. Miješaj dok ne sjediniš cijelo brašno i dobiješ glatku, gustu smjesu bez grudica.

Nastavi miješati dok u tankom mlazu ne uliješ preostalo mlijeko. Kada dodaš ostatak mlijeka i dobiješ glatku, tekuću smjesu, prestani miješati. Masa treba biti tekuća, ali ne previše rijetka. Ako je previše rijetka, dodajte još malo brašna.

Pripremljenu masu ostavi da odstoji 15 do 30 minuta kako bi škrobna zrnca nabubrila. Prije pečenja, obavezno je još jednom dobro promiješaj, piše Okusno.je.

Još nekoliko trikova:

Umjesto mlijeka može se koristiti voda, mlaćenica ili biljno mlijeko. Voda čini tijesto svjetlijim, a tijesto pripremljeno s mlijekom je mekše i bolje porumeni. Možemo koristiti i kombinaciju pola mlijeka, pola vode.

Po želji se u smjesu može dodati aroma vanilije ili mljeveni cimet.