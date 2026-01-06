Ovih je 15 mirisa obilježilo godinu: Vodič kroz najbolje parfeme 2025.

Najpoznatiji portal posvećen parfemima, Fragrantica, proglasio je favorite među ženskim i muškim mirisima - a mnoge od njih definitivno ćemo ponijeti i u novu godinu. Evo kako je mirisala 2025.

Početak nove godine idealno je vrijeme za male, ali značajne promjene, a jedna od najljepših je svakako odabir novog mirisnog potpisa. Ako si u potrazi za onim jednim, posebnim parfemom koji će te pratiti u svim avanturama koje dolaze, na pravom si mjestu. Svake godine, globalna zajednica ljubitelja parfema, okupljena na najpoznatijem portalu Fragrantica, bira svoje favorite. Njihove devete po redu nagrade donijele su nam uvid u bočice koje su osvojile srca i noseve diljem svijeta. Spremi se, vodimo te kroz listu najboljih ženskih i muških parfema za 2025. godinu.

Zvijezde ženske parfemske scene

1. Amouage Guidance 46

Ova uniseks kreacija iz luksuzne omanske kuće Amouage dokaz je da granice u svijetu mirisa postaju sve fluidnije. Guidance 46 je remek-djelo koje spaja neočekivane note u harmoničnu cjelinu, ostavljajući dojam moći i profinjenosti.

Promo

2. Guerlain Shalimar L'Essence

Originalni Shalimar je ikona, a ova nova verzija obećava moderniji, ali jednako zavodljiv doživljaj. Možeš očekivati duboke, tople note vanilije i jantara, s novim, svježijim prizvukom za suvremenu ženu.

Promo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3. Parfums de Marly Valaya Exclusif

Ovaj miris odiše ženstvenošću i luksuzom, dočaravajući buket najfinijeg cvijeća u kombinaciji s mekim, puderastim notama. Obavija te poput najskupljeg kašmira, stvarajući osjećaj čiste elegancije.

Promo

4. Byredo Bal d'Afrique Absolu

Kao intenzivnija verzija voljenog klasika, ovaj uniseks miris donosi tople drvenaste i citrusne note koje prizivaju duh Pariza dvadesetih godina. Njegov karakter je istovremeno umjetnički i nevjerojatno privlačan.

Promo

5. By Kilian Angels' Share Paradis

Ovo je prava gurmanska poslastica koja miriše na najfiniji konjak, cimet i hrastovinu, idealna za hladnije dane i posebne večeri. Njegova opojna toplina i slatkoća stvaraju nezaboravan, luksuzan dojam.

Promo

6. Marc-Antoine Barrois Tilia

Ovaj cvjetni miris pravo je osvježenje na sceni, donoseći jedinstvenu i modernu interpretaciju klasičnih cvjetnih nota. Ističe se svojom blistavošću i sofisticiranom kompozicijom.

Promo

7. Kayali Fragrances Yum Boujee Marshmallow | 81

Kao što mu i samo ime govori, ovaj parfem donosi neodoljivu slatkoću i razigranost s dominantnom notom sljezovih kolačića. To je zabavan, moderan i gurmanski miris za sve koji se ne boje istaknuti.

Promo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

8. Diptyque Fleur de Peau Eau de Toilette

Riječ je o mekom, mošusnom mirisu koji se osjeća poput druge kože, intiman je i delikatan. Njegova suptilna elegancija čini ga savršenim odabirom za svaki dan.

Promo

9. Lattafa Perfumes Angham

Ovaj uzbudljiv i cjenovno pristupačan odabir popularne kuće Lattafa osvojio je korisnike svojom bogatom i egzotičnom kompozicijom. Nudi luksuzno iskustvo koje spaja orijentalne note s modernom osjetljivošću.

Promo

10. Yves Saint Laurent Black Opium Over Red

Ovaj komercijalni hit popularnoj formuli dodaje sočnu notu crvene trešnje, stvarajući još zavodljiviju i vibrantniju verziju. Energetičan je i moderan miris, savršen za večernje izlaske.

Promo

Pet veličanstvenih muških mirisa

Iako je fokus često na ženskim parfemima, Fragrantica nije zaboravila ni na muškarce. Ako tražiš savršen poklon za dragu osobu ili jednostavno želiš znati što je u trendu, ovo je pet mirisa koji su se izdvojili.

1. Hugo Boss Bottled Absolu

Ovo je intenzivnija i dublja verzija legendarnog mirisa koji je desetljećima sinonim za mušku eleganciju. Siguran je odabir za muškarca koji zna što želi, nudeći moderan zaokret na bezvremenski klasik.

Promo

2. Creed Absolu Aventus

Parfem o kojem se najviše pričalo, ova "apsolutna" verzija kultnog Aventusa donosi još više snage, luksuza i karaktera. To je miris za posebne prilike i muškarca koji ostavlja dojam.

Promo

3. French Avenue Liquid Brun

Ovo je iznenađenje iz manje poznate kuće koje je očito oduševilo zajednicu svojom kvalitetom i originalnošću. Njegova jedinstvena kompozicija osigurala mu je visoko mjesto među velikanima parfemskog svijeta.

Promo

4. Dior Dior Homme Intense 2025

Nova inačica parfema poznatog po predivnoj noti irisa daje mu puderastu mekoću i sofisticiranost. Ovo izdanje nastavlja nasljeđe elegancije i moderne muževnosti koje definira cijelu liniju.

Promo

5. Guerlain L'Homme Idéal Parfum

Ovaj miris spaja note badema, kože i vanilije u neodoljivu i muževnu kompoziciju. Topao je, senzualan i sofisticiran miris za idealnog muškarca.

Promo

Pregled najboljih za 2025. godinu pokazuje nekoliko jasnih trendova: uniseks mirisi su popularniji no ikad, voljeni klasici dobivaju svoje intenzivnije i modernije verzije, a gurmanske i slatke note i dalje dominiraju scenom. Bilo da se odlučiš za provjerenu eleganciju Guerlaina, nišnu umjetnost Amouagea ili razigranost Kayalija, sigurno je da će i godina pred nama ponuditi pregršt mirisnih avantura.