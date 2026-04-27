Počela je sezona flerta: Venera u blizancima donosi moćnu kemiju i neodoljiva iskušenja

Tranzit Venere kroz blizance poziva nas da se opustimo, komuniciramo i ne shvaćamo ljubav previše ozbiljno. Iskoristite priliku za nova poznanstva, intelektualnu razmjenu i smijeh. To je razdoblje u kojem se ljubavne iskre pale kroz riječi, a veze grade na temelju prijateljstva i razumijevanja

Planet ljubavi, ljepote i užitka, Venera, napustila je svoj udobni, zemljani znak bika i 24. travnja ušla u lepršave i brbljave blizance, gdje će se zadržati sve do 19. svibnja. Ovaj astrološki tranzit mijenja pravila igre u ljubavi i odnosima, prebacujući fokus sa senzualnosti na intelektualnu iskru. Pripremite se za razdoblje u kojem će duhovitost biti najjači afrodizijak, a pametan razgovor vrjedniji od najskupljeg poklona.

Intelekt je seksi, a znatiželja vrlina

Dok Venera plovi kroz znak blizanaca, naša kolektivna želja okreće se od sporog i postojanog prema brzom, duhovitom i blistavom. Privlačnost postaje cerebralno iskustvo; zaljubljujemo se u nečiji um, način na koji sklapa rečenice i smisao za humor. Šarmantne poruke, kasnonoćni razgovori i zajednički smijeh postaju predigra, a jedna pametna rečenica može biti dovoljna da osvoji nečije srce.

Ovaj period slavi znatiželju, druženje i lakoću postojanja. Romance ne zahtijevaju uvijek dijamante i večere uz svijeće. Ponekad je dovoljno samo pronaći nekoga tko razumije vaše interne šale. Ipak, ova energija ima i svoju drugu stranu. Znatiželjna priroda blizanaca može donijeti neodlučnost, sklonost flertu na više strana i strah od vezivanja. Mogući su miješani signali i površni odnosi, jer je pažnja često privlačnija od stvarne intimnosti. Financijski, ovo je sjajno vrijeme za umrežavanje i pokretanje dodatnih poslova - Venera u blizancima voli imati više izvora prihoda.

Utjecaj planeta ljubavi na svaki znak

Evo kako će ovaj razigrani tranzit utjecati na svaki pojedini znak.

Ovan

Vaše riječi sada imaju posebnu težinu i magnetsku privlačnost. Pošaljite poruku koju odgađate, jer bi vas mogla odvesti u uzbudljivu avanturu. Očekujte komplimente i brze, flertu sklone razgovore.

Bik

Venera aktivira vaše polje financija. Vrijeme je da prepoznate svoju vrijednost i možda podignete cijenu svojih usluga. Mogli biste ispregovarati bolju plaću ili shvatiti da se osoba koja vas pokušava osvojiti mora malo više potruditi.

Blizanci

S Venerom u vašem znaku, vi ste glavna zvijezda. Vaš šarm je na vrhuncu, a privlačnost neupitna. Ljudi će se okretati za vama i željeti vašu pažnju. Osvježite izgled, prihvatite pozive na druženja i uživajte.

Rak

Neke stvari je najslađe zadržati za sebe. Moguće su tajne simpatije, zakulisni flert i intimni razgovori daleko od očiju javnosti. Priuštite si više odmora; ponekad je najprivlačnije jednostavno nestati i napuniti baterije.

Lav

Vaš društveni život je u punom jeku. Prijatelji vas upoznaju sa zanimljivim ljudima, a pozivnice za izlaske se množe. Moguće je da se prijateljstvo pretvori u nešto više ili da upoznate nekoga preko zajedničkih poznanika.

Djevica

Šarmirajte si put do vrha. Razgovori o karijeri teku glatko, a nadređeni primjećuju vaš trud. Dobro sročen email ili pametna ideja mogli bi vam otvoriti važna vrata. Moguća je podrška utjecajne osobe.

Vaga

Svijet se otvara onima koji su znatiželjni. Avantura, putovanja i nova romantična iskustva sada vam donose sreću. Mogli biste se spetljati s nekim iz druge kulture ili isplanirati spontani izlet.

Škorpion

Čitajte između redaka. Površni odnosi vas ne zanimaju, a privlačnost se brzo produbljuje. Moguće su ispovijesti, darovi ili razgovori o povjerenju i budućnosti veze. Vaša magnetska privlačnost je pojačana.

Strijelac

Vaše polje partnerstva je aktivirano. Veze postaju živahnije i ispunjene smijehom. Slobodni bi mogli upoznati nekoga iznimno duhovitog, dok će zauzeti unijeti novu dozu zaigranosti u odnos.

Jarac

Romantika se krije u malim stvarima. Svakodnevica postaje slađa kroz slatke rutine, flert na poslu ili pomoć osobe koja vam odjednom postaje jako privlačna. Obratite pažnju na to tko je dosljedno uz vas.

Vodenjak

Vrijeme je da se zabavite. Vaša kreativnost, libido i želja za izlascima su na vrhuncu. Idealno je vrijeme za prve spojeve, odvažne modne kombinacije i sve što vas podsjeća koliko ste privlačni i talentirani.

Ribe

Fokus je na domu, obitelji i osjećaju sigurnosti. Uljepšavanje životnog prostora donijet će vam radost. Ovaj period pomaže i u komunikaciji s članovima obitelji, gdje humor može riješiti stare napetosti.