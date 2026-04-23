Stiže najbrbljiviji tranzit godine: Venera u blizancima okreće vaš ljubavni život naglavačke

Razdoblje pred nama donosi dašak svježine u ljubavne odnose. Otvorite um, budite znatiželjni i ne bojte se reći što mislite. Najljepše ljubavne priče u ovom periodu započet će kao razgovor, a najsnažnije veze bit će one u kojima se partneri smiju zajedno

Travanj 2026. godine donosi pravu buru na astrološkom nebu, a jedan od najuzbudljivijih događaja je ulazak Venere, planeta ljubavi, ljepote i zadovoljstva, u znatiželjni i komunikativni znak blizanaca. Od 24. travnja pa sve do 18. svibnja, ljubavni život dobiva novu dimenziju u kojoj su duhovitost, britak um i razigrani razgovori najjači afrodizijaci. Pripremite se za razdoblje flerta, neočekivanih susreta i preispitivanja granica između prijateljstva i romanse.

Što donosi Venera u brbljavim blizancima?

Kada se Venera nađe u blizancima, ljubav postaje mentalna igra. Fizička privlačnost ostaje važna, ali u prvi plan dolazi intelektualna povezanost. Zanimljivi razgovori i kasnonoćne poruke postaju predigra, a zaljubljivanje u nečiji um postaje jednako važno kao i fizički kontakt. Ovaj tranzit potiče lakoću, znatiželju i želju za eksperimentiranjem. Odjednom će vas privlačiti osobe izvan vašeg uobičajenog "tipa", a površni odnosi gube na važnosti pred dubokim i poticajnim dijalozima.

Dodatnu dinamiku donosi i gotovo istovremeni ulazak Urana, planeta promjena i iznenađenja, u znak blizanaca 26. travnja. Spoj Venere i Urana u istom znaku pojačava potrebu za slobodom, donosi iznenadne ljubavne iskre i neočekivane preokrete. Rutina postaje nepodnošljiva, a odnosi koji ne dopuštaju rast i promjenu naći će se na kušnji. Ovo je vrijeme za spontanost i prihvaćanje novih, nekonvencionalnih puteva u ljubavi.

Kako će tranzit utjecati na vaš znak?

Ovan

Postajete pravi majstor flerta i šarma. Ljude ćete osvajati s lakoćom, no najveći izazov bit će suziti izbor. Prihvatite raznolikost i uživajte u isprobavanju novih stvari, bilo da se radi o izlascima s novim ljudima ili istraživanju nepoznatih mjesta. Vaša direktnost donosi uspjeh.

Bik

Nakon što Venera napusti vaš znak, fokus se prebacuje na uživanje u jednostavnim zadovoljstvima. Cijenit ćete stabilnost i vrijednost pouzdanog partnera. Ovaj tranzit potiče vas da izađete iz zone komfora i pokažete više inicijative u odnosima, ne dopuštajući da tvrdoglavost naruši harmoniju.

Blizanci

Ovo je vaše vrijeme za sjaj. S Venerom u vašem znaku, vaša karizma i privlačnost bit će na vrhuncu. Očekujte neočekivane preokrete i prilike za ljubav. Vaša komunikativnost dolazi do punog izražaja, a ako ste slobodni, zanimljivu osobu mogli biste upoznati kroz razgovor ili društvene mreže.

Rak

Mogli biste se naći u sanjivom, gotovo filmskom ljubavnom scenariju. Iako takve romanse možda neće potrajati, uživajte u trenutku. Zauzeti Rakovi trebali bi preispitati svoje granice i smanjiti pretjeranu brigu za partnera. Ponekad je potrebno stvoriti malo distance kako bi se plamen ponovno rasplamsao.

Lav

Vaša društvena strana dolazi do izražaja. Umjesto intenzivnih romantičnih večeri udvoje, više će vam odgovarati druženja u većim grupama i zabave. Zauzeti Lavovi mogu unijeti svježinu u vezu kroz zajedničke izlaske s prijateljima. Dajte jedno drugome prostora, to će ojačati vašu vezu.

Djevica

Ljubavni život promatrat ćete s dozom ambicije. Moguće je da će vas privući netko stariji ili uspješniji u karijeri. Ako ste u vezi, postavljanje zajedničkih ciljeva i rad na njima bit će ljepilo koje vas povezuje. Moguća su i poznanstva kroz poslovno okruženje.

Vaga

Privlačit će vas sve što je drugačije i neistraženo. Bilo da se radi o ljubavi na daljinu ili proljetnoj avanturi, bit ćete otvoreni za nove mogućnosti. Za parove je ovo idealno vrijeme za putovanje ili zajedničko učenje novih vještina, jer intelektualna stimulacija jača vašu povezanost.

Škorpion

Vaša strastvena priroda bit će dodatno naglašena. Ipak, nećete se zadovoljiti bilo kime. Tražit ćete duboku, gotovo sudbinsku povezanost. Intuicija će vas voditi prema osobi koja razumije vaše intenzivne emocije, a iskreni i duboki razgovori bit će ključni za razvoj odnosa.

Strijelac

Vaše polje partnerstva je aktivirano. Moguće je da će neobavezni odnosi postati ozbiljniji ili da ćete otkriti romantičnu iskru s poslovnim partnerom. Tražit ćete više spontanosti i slobode u vezama, a slobodne Strijelce očekuju neočekivani susreti i snažna privlačnost.

Jarac

Zadovoljstvo ćete pronalaziti u malim, svakodnevnim stvarima. Ugodni razgovori i pažnja u svakodnevnim interakcijama ispunit će vas mirom. Briga o sebi, vježbanje i zdrave navike učinit će vas privlačnijima no ikad. Mogući su i ozbiljni razgovori o zajedničkom životu.

Vodenjak

Ako je vaš ljubavni život bio monoton, sada se sve mijenja. Očekuje vas razdoblje zabave, romantike i igre. Zauzeti Vodenjaci trebali bi se više igrati zajedno, dok slobodni ne bi trebali skrivati svoje osjećaje. Pokažite svoje želje i gledajte kako se simpatija topi pred vama.

Ribe

Fokus se prebacuje na dom, obitelj i osjećaj sigurnosti. Ovo je idealno vrijeme za uređenje životnog prostora. Parovi bi mogli razgovarati o zajedničkom životu, upoznavanju roditelja ili razmjeni ključeva. Slobodne Ribe privlačit će osjećajni i brižni tipovi koji zrače sigurnošću.