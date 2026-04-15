Travanj donosi najmoćniji mladi Mjesec u godini: Vrijeme je za hrabre i velike početke

Mladi Mjesec 17. travnja nudi jedinstvenu priliku za novi početak. Iako njegova energija može biti kaotična i nepredvidljiva, ona nosi ogroman potencijal za rast. Ključ je u svjesnom usmjeravanju tog snažnog impulsa prema ciljevima koji su vam zaista važni, umjesto da dopustite da vas ponese trenutna impulzivnost

Travanj 2026. godine bit će energetski jedan od najintenzivnijih mjeseci, a vrhunac donosi mladi Mjesec u ovnu 17. travnja. Ovaj astrološki događaj nije samo uobičajena lunarna faza; on označava kozmički reset i otvara vrata za nove, odvažne početke. Budući da je ovan prvi znak Zodijaka, ovaj mladi Mjesec smatra se prvim u astrološkoj novoj godini, što mu daje dodatnu snagu za postavljanje namjera i pokretanje promjena.

Kozmička gužva u znaku ovna

Ono što ovaj mladi Mjesec čini iznimno posebnim jest takozvani stelij - golema koncentracija nebeskih tijela u jednom znaku. Uz Sunce i Mjesec, u vatrenom Ovnu će se 17. travnja naći i Merkur, Mars, Saturn, Neptun te Kiron. Ovakva planetarna gužva stvara snažan val sirove, direktne i beskompromisne energije. Ovan je znak akcije, inicijative i hrabrosti, pa će nas ovaj period potaknuti da prestanemo razmišljati i napokon krenemo djelovati. Energija će biti uzavrela, impulzivna i "začinjena", što može dovesti do brzih odluka, ali i potencijalnih sukoba ako ne budemo oprezni.

Što zvijezde donose svakom znaku

Ovan

Ovo je vaš kozmički poziv na buđenje i osobni preporod. Mladi Mjesec u vašem znaku donosi nevjerojatan val samopouzdanja i otvara vrata novim prilikama. Vrijeme je da odbacite stari oklop i pokažete svijetu svoju ranjivost, koja je sada vaša najveća snaga. Bilo da se radi o pokretanju posla, novom hobiju ili redefiniranju sebe, svemir vam daje zeleno svjetlo.

Bik

Prije nego što 19. travnja započne vaša sezona, kozmos od vas traži da obavite unutarnje pospremanje. Sav ovaj vatreni nalet energije ovna nije vaš stil, stoga ćete se povući i posvetiti sebi. Mladi Mjesec osvjetljava potisnute osjećaje i strahove. Vrijeme je da se suočite s njima bez isprike i oslobodite se tuđih očekivanja.

Blizanci

Ako ste ignorirali svoj unutarnji glas, sada je trenutak da ga poslušate. Mladi Mjesec potiče vašu nekonformističku stranu i traži da se okružite ljudima koji dijele vašu dugoročnu viziju. Vrijeme je da mudrije odaberete svoje "pleme" i slijedite svoju intuiciju, čak i ako to znači da ćete se nekome zamjeriti.

Rak

Pred vama je početak razdoblja koje će izazvati vašu potrebu za sigurnošću. Mladi Mjesec stavlja fokus na vašu karijeru i potiče vas da iskočite iz poznatog. Ambicija će vam biti na vrhuncu, stoga se ne ustručavajte tražiti povišicu, promaknuće ili novu priliku. Jasno izrazite što želite i zaslužujete.

Lav

Ovaj mjesec posvećen je širenju uma i filozofskim promišljanjima. Snažna energija ovna potiče vas da preispitate svoja uvjerenja, a ključ duhovnog buđenja mogli biste pronaći u putovanjima ili učenju o stranim kulturama. Izbjegavajte nepotrebne borbe za moć i ne branite svoje nove stavove pred drugima; pustite da djela govore sama za sebe.

Djevica

Vrijeme je za veliko čišćenje. Iako ne volite nered, mladi Mjesec vas stavlja u "način za pročišćavanje". Ovo nije samo duhovna priča, već potreba za stvarnim, opipljivim promjenama. Imat ćete hrabrosti reći istinu i otpustiti ljude, situacije i stvari koje vas koče na putu preobrazbe.

Vaga

Odnosi su u središtu pozornosti. Pet planeta u ovnu, zajedno s mladim Mjesecom, aktivira vaše polje partnerstva. Za slobodne, ovo bi mogao biti sretan mjesec za ljubav, dok će postojeći odnosi zahtijevati prilagodbe. Ovo je vrijeme za nove početke, prijedloge, zaruke i poslovne ugovore.

Škorpion

Zdravlje i posao su vaši prioriteti. Ako ste se iscrpljivali, tijelo će vam sada poslati jasan signal da usporite. Mladi Mjesec potiče vas na promjenu prehrane i vježbanja. Na poslu su mogući sukobi, stoga budite oprezni. Vaša odlučnost je snažna, ali briga o sebi mora biti na prvom mjestu.

Strijelac

Zabava, kreativnost, romantika i strast vaša su glavna preokupacija. Energija Ovna aktivira vašu potrebu za igrom i uživanjem u trenutku. Društveni život bit će bogat, a pozivi na zabave stizat će sa svih strana. Dublja lekcija ovog mjeseca jest prepustiti se sadašnjosti bez brige o budućnosti.

Jarac

Svu ovu impulzivnu energiju promatrat ćete sa sigurne udaljenosti. Povlačite se u svoj dom, koji ćete s užitkom uređivati. Mladi Mjesec može potaknuti duboke emocije vezane za prošlost, a obiteljski odnosi mogli bi biti napeti. Vaš zadatak je prepustiti se tijeku događaja i ne pokušavati sve kontrolirati.

Vodenjak

Vaš briljantni um radi punom parom. Ova snažna planetarna postava potiče razmišljanje, učenje i pisanje. Sada je idealno vrijeme da se posvetite nekom projektu, knjizi ili tečaju koji će vam zaokupiti um. Pripazite na unutarnjeg kritičara koji bi vas mogao uvjeravati da niste dovoljno dobri.

Ribe

Fokus je na financijama, prosperitetu i osjećaju vlastite vrijednosti. Moć pozitivnog razmišljanja bit će vaše najjače oruđe. Ako ste prolazili kroz teško razdoblje, znajte da se ono bliži kraju. Bili ste velikodušni u prošlosti, a sada je vrijeme da primite plodove svog truda. Vjerujte da najbolje tek dolazi.