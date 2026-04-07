Nakon 80 godina Uran ulazi u Blizance: Počinje sedmogodišnje doba revolucije i promjena

Uranov boravak u Blizancima donosi sedam godina ubrzanja, inovacija, ali i informacijskog kaosa. To je vrijeme kada će se granice između stvarnog i virtualnog dodatno zamagliti, a borba protiv dezinformacija postat će svakodnevni izazov. Ovaj tranzit poziva nas da ostanemo znatiželjni, prilagodljivi i otvorenog uma. Jedno je sigurno: svijet kakav poznajemo više nikada neće biti isti

Pripremite se za potpuni preokret. Ovaj tranzit, koji se događa jednom u 84 godine, označit će početak sedmogodišnjeg razdoblja koje će iz temelja promijeniti način na koji razmišljamo, komuniciramo i povezujemo se.

Nakon gotovo osam godina provedenih u Biku, gdje je naglasak bio na materijalnoj sigurnosti i stabilnosti, Uranov prelazak u zračni znak Blizanaca donosi promjenu fokusa s opipljivog na apstraktno. Očekuje nas doba ubrzanja, znatiželje i mentalnog nemira. Posljednji put kada je Uran boravio u Blizancima, od 1941. do 1949., svijet je svjedočio Drugom svjetskom ratu, ali i revolucionarnom napretku u komunikaciji, poput razvoja radija i prvih računala. Sada, više od osam desetljeća kasnije, ponovno smo na pragu nove intelektualne i tehnološke revolucije.

Doba kaotične genijalnosti

Uranov ulazak u Blizance službeno počinje 26. travnja 2026. i trajat će sve do 2033. godine, nakon kratkog "uvodnog" boravka od srpnja do studenog 2025. godine. Astrolozi ovaj period opisuju kao vrijeme iznenadnih buđenja i neočekivanih otkrića koje će potaknuti preispitivanje svega što smo smatrali konačnim. Blizanci vladaju informacijama, prometom, medijima i obrazovanjem, stoga se na tim poljima očekuju najdramatičnije promjene.

Možemo očekivati potpunu integraciju umjetne inteligencije u svakodnevni život, revoluciju u transportnim sustavima s autonomnim vozilima i dronovima te nove načine prijenosa podataka. Tradicionalni mediji i obrazovni sustavi naći će se pred zidom, prisiljeni na radikalne reforme. Istovremeno, ovo je razdoblje koje potiče individualnost i ekscentričnost kao odgovor na godine konformizma. Doba u kojem su svi nosili iste tenisice i bež baloner bliži se kraju. Uran u Blizancima nagrađivat će originalnost, nekonvencionalne ideje i hrabrost da budemo drugačiji.

Kako će tranzit utjecati na horoskopske znakove

Iako će svi osjetiti val promjena, neki će se znakovi naći u samom epicentru ove astrološke oluje.

Blizanci u središtu transformacije

Za Blizance, ovo je početak razdoblja potpunog osobnog buđenja. S Uranom u vlastitom znaku, osjetit će neodoljivu potrebu za slobodom, promjenom identiteta i odbacivanjem svih okova. Očekuju ih nagli životni preokreti koji ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova prilika da se iznova definiraju, ne onako kako drugi očekuju, već onako kako uistinu jesu. Svaki pokušaj ograničavanja naići će na žestok otpor.

Vatreni i zračni znakovi hvataju vjetar promjena

Vage, Vodenjaci, Ovnovi i Lavovi osjetit će povoljan utjecaj ovog tranzita. Za Vage i Vodenjake ovo je vrijeme kreativnog procvata i inovativnosti, idealno za znanstveni rad, umjetnost i društveni aktivizam. Ovnovi i Lavovi dobit će hrabrost za nove pothvate i širenje društvenih krugova. Njihova komunikacija postaje ključ uspjeha, a neočekivani susreti i ideje otvaraju im potpuno nove svjetove.

Izazovi za Djevice, Strijelce i Ribe

Promjenjivi znakovi - Djevica, Strijelac i Ribe - mogli bi osjetiti pojačan stres i mentalni nemir. Uran će ih natjerati da izađu iz zone komfora, što može biti iscrpljujuće ako se budu opirali promjenama. Djevice će se suočiti s revolucijom u karijeri, Strijelci će preispitivati svoje odnose, a Ribe će doživjeti promjene u domu i obitelji. Ključ za njih bit će prilagodljivost i spremnost na otpuštanje starih obrazaca.