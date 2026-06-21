Tjedni horoskop od 22. do 28. lipnja: Blizanci mogu očekivati puno posla, djevice trebaju štedjeti

Lavovi, djevice i ribe su najsretniji horoskopski znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Partnerstva su u fokusu početkom tjedna. Mjesec u vagi potiče vas na jačanje odnosa i bolju komunikaciju. Vrijeme je za rješavanje eventualnih nesporazuma s više diplomacije. Sredinom tjedna Mjesec u škorpionu donosi strast i dubinu, dajući vam hrabrost da se suočite s potisnutim emocijama. Za vikend se posvetite obitelji, jer boravak s bližnjima donosi osjećaj mira i ispunjenosti. POSAO: Vaša poslovna situacija može djelovati neobično, no vjerojatno je riječ o subjektivnom dojmu. Iako ćete imati priliku raditi u miru, sustizat će vas napori iz proteklog razdoblja. Ključ uspjeha leži u dobroj organizaciji i suradnji. Ne ustručavajte se tražiti pomoć i delegirati zadatke. Krajem tjedna moguća je pohvala ili priznanje za uloženi trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Pritisci iz drugih životnih područja mogu utjecati na vaše raspoloženje. Pronađite tehniku opuštanja koja vam odgovara, poput joge ili meditacije, kako biste uskladili duh i tijelo. Ne zaboravite na važnost odmora.

Bik

LJUBAV: U vezama se posvećujete učvršćivanju odnosa i postavljanju stabilnijih temelja za budućnost. Slobodni bikovi neće osjećati veliku potrebu za izlascima, preferirajući mirnije okruženje. Sredinom tjedna, opozicija Mjeseca u škorpionu s Marsom u vašem znaku može testirati vaše strpljenje. Ostanite smireni i ne donosite ishitrene odluke. POSAO: Vaš naporan rad napokon dolazi do izražaja. Mjesec u vagi na početku tjedna ističe vaše napore iz proteklih mjeseci, a disciplina se potiče i nagrađuje. Uspjeh leži u suradnji, stoga izbjegavajte samostalan rad i tvrdoglavo inzistiranje na svojim stavovima. Vikend donosi priliku da pokažete liderske vještine, bilo kao mentor ili učitelj drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Umjerenost je ključna. Pripazite na prehranu i izbjegavajte pretjerivanje u bilo čemu. Slušajte signale koje vam tijelo šalje i pružite mu ono što mu je potrebno za optimalno funkcioniranje.

Blizanci

LJUBAV: Ljubav je moćna tema ovog tjedna, a Mjesec u vagi redefinira kako gledate na bliske odnose. Započinje faza intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za nova poznanstva. Vaš društveni život cvjeta. Iskoristite svaku priliku za druženje. Ulazak Marsa u vaš znak 28. lipnja donosi vam nevjerojatnu energiju i samopouzdanje, čineći vas neodoljivima. POSAO: Očekuje vas mnogo posla koji će zahtijevati puno energije. Mogući su trenuci nedostatka inspiracije, stoga je važno da ostanete povezani sa suštinom onoga što radite. Sredinom tjedna Mjesec u škorpionu potiče vas na uspostavljanje nove, zdravije radne rutine. Vikend pokazuje kako vam pomoć drugih može unaprijediti karijeru. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se pritisaka i osigurajte si dovoljno sna. Energija Marsa koja pristiže može biti iscrpljujuća ako je ne usmjerite pravilno. Kanalizirajte višak energije kroz fizičku aktivnost.

Rak

LJUBAV: Tjedan prolazi relativno mirno, a vaša sposobnost komunikacije s različitim ljudima dolazi do izražaja. Samci će s lakoćom upoznavati nove osobe, no vjerojatno će naginjati neobvezujućim odnosima. Sredina tjedna, uz Mjesec u škorpionu, budi vašu strast i kreativnost. Iskoristite ovo vrijeme da u svoj odnos unesete više ljubavi i mašte. POSAO: Dok se Jupiter oprašta od vašeg znaka, Mjesec u vagi na početku tjedna pomaže vam da uvidite što želite postići u narednim godinama, koristeći alate i mudrost koje ste stekli. Prema astrološkim prognozama za lipanj, ovo je period završetka i pripreme. Očekuje vas uspjeh u uslužnim djelatnostima i rješavanje dugogodišnjih problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je emotivno intenzivan tjedan za vas. Zapišite svoje misli i osjećaje dok se pripremate za novu avanturu koja počinje sljedeći tjedan. Slijedite svoju intuiciju, ona je vaš najpouzdaniji vodič.

Lav

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, vaša karizma je na vrhuncu. Spremni ste nositi svoju krunu dok se pripremate za dolazak sretnog Jupitera sljedeći tjedan. Za vikend, Mjesec u strijelcu stavlja ljubav i romantiku u prvi plan. Energija potiče nove romanse, a zauzetima donosi uzbudljive i radosne trenutke s partnerom. Inicijativa je na vama. POSAO: Početak tjedna donosi kreativne prilike. Povežite se sa svojim talentima i zapišite ideje koje vam dolaze. Sredinom tjedna, Mjesec u škorpionu olakšava preuzimanje vodstva. Ovo je također dobar period za umrežavanje i upoznavanje novih, utjecajnih ljudi. Spremni ste za svjetla pozornice koja Jupiter uskoro donosi. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija je visoka, ali nemojte se iscrpiti prije velikog finala. Opustite se na mjestima gdje se osjećate dobro i okružite se ljudima koji vas podržavaju. Samopouzdanje raste iznutra.

Djevica

LJUBAV: Vaš privatni život obilježit će strast i duboke emocije. Mogući su lijepi i ugodni trenuci koji će obogatiti vaš erotski život. Ipak, fokus je više na unutarnjem miru. Vikend, uz Mjesec u strijelcu, pokazuje vam kako biti prisutniji u odnosima s voljenima. Male geste pažnje sada znače više nego ikad. POSAO: Novac je u fokusu na početku tjedna, a Mjesec u vagi potiče stvaranje praktičnih navika štednje. Mogući su proboji i nove ideje vezane za vaše ciljeve. Sredinom tjedna, Mjesec u škorpionu otkriva vam čari lokalne zajednice. Posjetite nova mjesta ili se uključite u događanja u susjedstvu; bolji odnosi s okolinom mogu donijeti neočekivane prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Morat ćete se dodatno potruditi za neke stvari, ali to će vam ići od ruke. Ključno je strpljenje. Ne očekujte rezultate preko noći, već se usredotočite na proces i budite ustrajni.

Vaga

LJUBAV: Tjedan počinje s Mjesecom u vašem znaku, bacajući svjetlo na vaše odnose. Gdje god se pojavite, osjećat ćete se ugodno. Zabave će biti po vašem ukusu, a slobodnima se otvaraju brojne prilike. Prihvatite svaki poziv. Suočavanje sa strahovima sada je lakše i donosi rješenja, čak i ako se u početku čini izazovno. POSAO: Izgledno je napredovanje u karijeri. Vaša financijska situacija je stabilna, no potrebna je bolja organizacija planova i samog posla. Sredinom tjedna, Mjesec u škorpionu budi u vama želju za učenjem. Znatiželjni ste i spremni dijeliti nove ideje s drugima. Vikend je idealan za širenje mreže kontakata. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronalazite ravnotežu između obaveza i opuštanja. Svaki dan odvojite vrijeme samo za sebe, bilo da je riječ o hobiju, šetnji ili jednostavno mirnom trenutku uz šalicu čaja. To će napuniti vaše baterije.

Škorpion

LJUBAV: Ovih dana kombinirat ćete dva stila: jedan društven i atraktivan, a drugi miran i povučen. Početak tjedna je opuštajući, s Mjesecom u Vagi koji vas podsjeća da je briga o sebi prioritet. Sredinom tjedna Mjesec ulazi u vaš znak, donoseći vam val energije i gurajući vas da istražite nove granice u odnosima i sebi. POSAO: Ne osjećate se više ograničeno dok nastavljate otkrivati svoju unutarnju moć. Sredina tjedna idealna je za preuzimanje inicijative. Nastojat ćete maksimalno iskoristiti prilike, što može uključivati i prekovremeni rad. Vikend, uz Mjesec u strijelcu, potiče vas na širenje znanja, što može biti ključno za napredak u karijeri. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite ravnotežu između potrebe za druženjem i potrebe za samoćom. Moguće je da ćete se osjećati pomalo melankolično; dopustite si vrijeme za introspekciju. To je dio vašeg procesa obnove.

Strijelac

LJUBAV: Mjesec u vagi na početku tjedna djeluje iscjeljujuće. Sazreli ste i počinjete gledati na život na potpuno nov način. Ulazite u diskretniju ljubavnu fazu s potrebom za povlačenjem. Ipak, kad Mjesec u petak uđe u vaš znak, vaša kreativna energija se budi. Vikend je, uz podršku Venere u lavu, sjajan za poduzimanje akcije u ljubavi. POSAO: Sredinom tjedna, rad na osobnim projektima donosi veliko zadovoljstvo jer se povezujete sa svojom maštom. Dobit ćete potrebne informacije koje će vam omogućiti da radite punim kapacitetom. Poslovna situacija postaje jasnija i stabilnija, donoseći vam osjećaj olakšanja i zadovoljstva. Vrijeme je za novi početak. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite sve što vam se nudi. Vaš optimizam je zarazan, ali ne zaboravite se odmoriti. Kreativna energija zahtijeva i periode mirovanja kako bi se obnovila. Slušajte svoje tijelo.

Jarac

LJUBAV: Vaša komunikacija s drugima bit će sve bolja kako tjedan bude odmicao. Bit ćete poduzetni, što vam može donijeti uspjeh kod suprotnog spola. Ako ste slobodni, izađite i družite se. Vezani će uživati u dubokim i smislenim razgovorima s partnerom. Sredinom tjedna moguće je sklapanje novih saveza, kako osobnih tako i poslovnih. POSAO: Mjesec u vagi na početku tjedna potiče vas da se usredotočite na svoje ciljeve. Prioriteti su sada ključni. Stižu odgovori koje ste dugo čekali, što vam omogućuje da nastavite borbu do konačne pobjede. Sredina tjedna je odlična za suradnju i razmjenu ideja s kolegama. Očekujte stabilne i dugoročne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Vikend donosi želju za opuštanjem. Posvetite vrijeme sebi i napunite baterije. Istraživanje novih interesa ili čitanje dobre knjige može biti iznimno korisno za vaš mentalni odmor.

Vodenjak

LJUBAV: Istraživanje i avantura obilježavaju početak tjedna. Mjesec u vagi uči vas kako biti prisutniji u odnosima i ne pristajati na manje od onoga što zaslužujete. Slobodnima se smiješi prilika za upoznavanje nekog novog kroz poslovne kontakte. Poziv na kavu mogao bi se pretvoriti u nešto više. Zauzeti uživaju u svakodnevnim, malim znacima pažnje. POSAO: Sredinom tjedna Mjesec u škorpionu obasjava vaš sektor karijere, donoseći prizemljujuću energiju. Budite diplomat i izbjegavajte nepotrebne sukobe. Napokon ćete dobiti informacije na temelju kojih će se moći procijeniti vaše zasluge. Moguće su pohvale, pa čak i promaknuće. Svjesni ste svoje vrijednosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kraj tjedna, uz Mjesec u strijelcu, donosi dašak svježeg zraka. Lakše ćete se zabavljati i povezivati s drugima i svojom kreativnom stranom. Slijedite svoje instinkte; oni vas vode u pravom smjeru.

Ribe

LJUBAV: Intuicija je vaš najpouzdaniji vodič. Ako ste u vezi, otvoreni razgovori produbit će vaš odnos. Slobodne ribe moglo bi privući poznanstvo na dubokoj emocionalnoj razini. Sredinom tjedna, Mjesec u škorpionu čini vas izuzetno motiviranima za kreativne projekte, ali i za druženje s ljudima koji vas inspiriraju. POSAO: Transformacija rutina dio je tranzita Mjeseca u vagi. Povežite se sa svojim planerom i napravite novi raspored. Vaša kreativnost i sposobnost prilagodbe bit će primijećene. Tjedan je izuzetno povoljan za inovacije i originalno razmišljanje. Vikend donosi priliku da razvijete jače temelje za svoje snove i buduće projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Sezona raka je tu da vodeni znakovi poput vas prosperiraju, a vaše vrijeme za sjaj počinje sada. Ipak, potrebno vam je više mira nego inače. Ne zanemarujte vlastite potrebe dok pomažete drugima.