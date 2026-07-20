Počinje vladavina lava: Ova sezona donosi dramatične promjene, evo tko je na udaru

Sezona lava poziva nas da hrabro zakoračimo na pozornicu života. Ovo je vrijeme za istraživanje talenata, preuzimanje inicijative i autentično izražavanje vlastite moći

Dok se ljeto zahuktava, astrološka pozornica priprema se za dramatičan, kreativan i nadasve uzbudljiv čin. Sunce 22. srpnja ulazi u svoj dom, vatreni znak lava, i započinje razdoblje koje će trajati sve do 22. kolovoza. Ova sezona donosi val samopouzdanja, topline i zaigranosti, potičući nas da izađemo iz sjene i preuzmemo glavnu ulogu u vlastitim životima. No, ovogodišnja vladavina lava nije samo puka zabava; kozmički utjecaji najavljuju i značajne preokrete koji će od nas tražiti hrabrost i prilagodljivost.

Jupiter donosi sreću, Merkur bistri um

Glavna zvijezda ove sezone, uz Sunce, jest Jupiter, planet sreće i ekspanzije, koji je nedavno ušao u znak lava, prvi put nakon 12 godina. Njegova prisutnost pojačava optimizam i otvara vrata novim prilikama za rast i uspjeh. Vrhunac ovog pozitivnog utjecaja dogodit će se 29. srpnja, kada se Sunce spoji s Jupiterom, stvarajući, prema astrolozima, najsretniji dan u godini. To je dan za velike želje i hrabre poteze. Dodatni vjetar u leđa daje i Merkur, planet komunikacije, koji 23. srpnja izlazi iz retrogradne faze, donoseći mentalnu jasnoću i olakšavajući donošenje odluka koje su dugo stagnirale. No, kozmos uvijek traži ravnotežu. Napeta opozicija s Plutonom, planetom moći i transformacije, mogla bi potaknuti borbe za prevlast i povrijediti pokoji ego, dok nas sredinom kolovoza očekuje sezona pomrčina, turbulentno razdoblje brzih i nepredvidivih promjena.

Horoskop za svih 12 znakova

Ovan

Vrijeme je da prestanete igrati po tuđim pravilima. Usredotočite se na ono što vas uistinu čini sretnima - bilo da se radi o hobijima, strastvenim projektima ili ljubavnom životu. Retrogradni Saturn u vašem znaku od 26. srpnja poslužit će kao poziv na buđenje ako ste zanemarili sebe. Pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla bi potaknuti kreativni proboj ili donijeti novu simpatiju u vaš život.

Bik

Iako sunce sja, dom vas zove. Idući mjesec posvetite se obitelji, životnom prostoru i unutarnjim potrebama. Organizirajte druženja ili uljepšajte svoj prostor. Ipak, pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla bi zakomplicirati stvari, ističući gdje se prečvrsto držite prošlosti ili prigušujete vlastiti sjaj zbog obiteljskih očekivanja. Budite fleksibilni.

Blizanci

Vaše velike ideje sada dolaze do izražaja. Nemojte ih zadržavati za sebe - izrazite ih! Pišite dnevnik, razgovarajte s prijateljima. Susret vašeg vladara Merkura s Jupiterom 15. kolovoza mogao bi biti dan kada ćete neku uzbudljivu zamisao pretvoriti u stvarnost. Ne zaboravite, uvijek imate pravo promijeniti mišljenje. To vas čini dinamičnima.

Rak

Vrijeme je za financijske poteze. U sezonu lava ulazite samopouzdaniji i spremni usredotočiti se na svoje resurse i prihode. Ovo je dobar period za traženje povišice. Ipak, budite oprezni: ulazak Marsa u vaš znak sredinom kolovoza, zajedno s pomrčinom, mogao bi donijeti nove izvore stresa. Mudro birajte gdje ulažete vrijeme i energiju.

Lav

Lavovi, ovo je vaša sezona i ne bi bila potpuna bez malo drame. Kozmos vam servira blistave nove prilike zahvaljujući Jupiteru, ali i dozu kaosa koja će vas držati prizemljenima. Pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza najavljuje veliku promjenu i poziv na resetiranje. Ako ste živjeli u neskladu sa sobom, ovo bi vas moglo prodrmati. Držite glavu visoko, a ego pod kontrolom.

Djevica

Najviše sjajite kada su vam vlastite potrebe na prvom mjestu. Usredotočite se na solo aktivnosti, brigu o sebi ili projekte koje razvijate u tišini. Vjerojatno ćete provoditi više vremena sami, stoga se potrudite ne analizirati previše. Očekujte poboljšanje raspoloženja 15. kolovoza, kada se Merkur i Jupiter povežu u vašu korist.

Vaga

Pokušajte ovog mjeseca organizirati druženje s prijateljima uživo. Vaša karizma i društvenost su na vrhuncu. Ipak, retrogradni Saturn od 26. srpnja mogao bi testirati vaše najbliže odnose - možda je vrijeme za postavljanje novih granica. Očekujte dramu oko 12. kolovoza, kada pomrčina uzburka duhove u vašim društvenim krugovima, no to je prilika za stvaranje iskrenijih prijateljstava.

Škorpion

Koliko god bili povučeni, predodređeni ste da sjajite u poslovnom svijetu. Sljedeći mjesec donosi zamah vašim dugoročnim planovima i javnim nastupima. Iskoristite 29. srpnja za manifestiranje promaknuća ili promjene karijere. Pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla bi vam donijeti neočekivanu priliku. Ostanite otvoreni za nove mogućnosti.

Strijelac

Žudite za avanturom? Sretni ste. Ovaj mjesec donosi prilike za učenje, istraživanje i izlazak iz zone komfora. To može biti čitanje inspirativne knjige ili putovanje u inozemstvo. Ako vam nešto probudi znatiželju, slijedite taj trag. Ako pomrčina 12. kolovoza poremeti vaše planove, ne očajavajte. Uvijek možete smisliti plan B.

Jarac

Povjerenje se zaslužuje, a ova sezona vas podsjeća na to. U fokusu su vaši emocionalni i financijski odnosi. Razmislite tko zaslužuje pristup vašoj energiji. Retrogradni Saturn od 26. srpnja potaknut će vas da preispitate svoje kućne rutine i unutarnje potrebe. U redu je zatražiti podršku; ljudi kojima je stalo rado će vam pomoći.

Vodenjak

Autentičnost je temelj svake snažne veze. Kozmički reflektori obasjavaju vaše odnose jedan na jedan, stoga je vrijeme da se pokažete u pravom svjetlu. Budite iskreni o svojim željama i osjećajima. Pomrčina 12. kolovoza podići će prašinu u vašim partnerstvima. Ne dopustite da itko priguši vaš sjaj.

Ribe

Vaš posao, zdravlje i obaveze mogli bi zauzeti većinu vašeg vremena i energije ovog mjeseca. Dobra vijest je da se mogu pojaviti i nove, zabavne prilike. Ipak, pripremite se na mogući kaos zbog sezone pomrčina. Posebno se brinite o sebi i pazite na znakove preopterećenosti ili izgaranja.

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