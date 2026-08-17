Tjedni horoskop od 17. do 23. kolovoza: Ovo je tjedan sreće za rakove, a jedan znak čeka brak

Tjedan pred nama donosi mješavinu emocionalnog promišljanja, obnovljenog samopouzdanja i praktičnog zamaha dok se zodijak kreće iz intenzivne sezone pomrčina prema prizemljenoj energiji djevice. Ključni trenutak tjedna je ulazak Sunca u znak djevice 22. kolovoza, što nudi dobrodošlu dozu organizacije, strpljenja i realizma. Poruka za sve znakove je jasna: sanjajte veliko, ali napravite konkretan plan.

Ovan

LJUBAV: Ovnovi će se morati jako kontrolirati u komunikaciji i ponašanju kako bi izbjegli probleme u vezama. Vaše će riječi ovoga tjedna stvarati ili rušiti odnose. Za zauzete, iskren razgovor može riješiti sitne nesuglasice, no preporučuje se izbjegavanje rasprava tijekom lošijih dana. Slobodni bi mogli privući osobu snažnog karaktera na nekom neočekivanom mjestu. POSAO: Preuzimate inicijativu u projektima koji su stagnirali, no možda ćete osjetiti nedostatak motivacije. Važno je surađivati sa svima u radnom okruženju, i nadređenima i podređenima, kako biste zadatke obavili na vrijeme. Sredinom tjedna mogući su povećani troškovi i kućne brige. Financijska situacija se popravlja, ali izbjegavajte neplanirane izdatke. ZDRAVLJE I SAVJET: Mogući su zdravstveni problemi u drugoj polovici tjedna. Pazite na prehranu i dnevnu rutinu i ne ignorirajte nikakve fizičke simptome. Napetost u ramenima zbog stresa možete ublažiti laganom šetnjom ili boravkom u prirodi.

Bik

LJUBAV: Planetarni utjecaji potiču vas na ravnotežu između sigurnosti i malih, proračunatih rizika. Ako ste u vezi, partner bi mogao tražiti više jasnoće o zajedničkim planovima. Otvoreni razgovori ojačat će bliskost. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti ili upoznati nekog novog kroz poslovne ili društvene kontakte. Težit ćete miru i tražiti više pažnje. POSAO: Tjedan je povoljan za karijeru i posao, ali zahtijeva oprez. Moguće je kraće ili duže putovanje koje će se pokazati isplativim i donijeti važne kontakte. Na poslu ćete raditi temeljito i smireno, što će vam donijeti priznanje. Financijski, budite oprezni i razmislite o dugoročnim ulaganjima, posebice u nekretnine. ZDRAVLJE I SAVJET: Energetska razina može varirati, stoga je važan dosljedan ritam spavanja. Izbjegavajte prekomjerno uživanje u hrani. Moguće su manje probavne smetnje, pa obratite pažnju na prehranu. Lagana tjelovježba, poput joge, pomoći će vam da se osjećate bolje.

Blizanci

LJUBAV: Očekuje vas iznimno povoljan tjedan, ispunjen društvenim događanjima i prilikama za ljubav. Vaš šarm je magnetski, privlačeći pažnju gdje god se pojavite. Slobodni bi mogli započeti zanimljiv flert, dok će zauzeti pronaći zadovoljstvo u jačanju povjerenja s partnerom kroz iskrene razgovore. Moguće je čak i da se brak neslobodnih osoba dogovori. POSAO: Vaše komunikacijske vještine su na vrhuncu, što ovo razdoblje čini idealnim za pregovore, sastanke i prezentacije. U poslu ćete biti u središtu zbivanja. Novac koji ste očekivali mogao bi se iznenada pojaviti. Moguća je i važna nova odgovornost ili pozicija. Sredinom tjedna mogli biste potrošiti značajan iznos na udobnost i luksuz. ZDRAVLJE I SAVJET: Energija vam je dobra, ali zbog brojnih obaveza mogli biste se osjećati mentalno rastrojeno. Mogući su problemi s nesanicom. Uvedite kratke pauze za odmor tijekom dana i pazite da se dovoljno hidrirate.

Rak

LJUBAV: Ovo je tjedan sreće za rakove. U ljubavi vas očekuju brojni sretni trenuci s partnerom, a međusobno povjerenje će rasti. Obitelj bi mogla odobriti vašu vezu i podržati planove za brak. Emocije su duboke, a iskreni razgovori donose jasnoću i rješavaju sve stare nesuglasice. Slobodni bi mogli upoznati nekoga kroz zajedničke duhovne interese. POSAO: Već na početku tjedna možete očekivati dobre vijesti vezane za karijeru ili posao. Dobit ćete željeni uspjeh na svim poljima, no važno je izbjeći ishitrene odluke. U poslu ćete imati punu podršku obitelji, a suradnja s nadređenima i kolegama bit će izvrsna. Poslovi vezani uz državnu upravu dobit će zamah. ZDRAVLJE I SAVJET: Zdravlje će biti dobro, a hrabrost i samopouzdanje u porastu. Ipak, vozite oprezno. Emocionalno stanje izravno će utjecati na vašu fizičku energiju, pa se zaštitite od tuđih problema postavljanjem zdravih granica. Aktivnosti uz vodu djelovat će osvježavajuće.

Lav

LJUBAV: Vaša karizma je na vrhuncu, što donosi toplinu i iskrenost u odnose. Komunikacija s partnerom bit će ugodna, a zajedničke aktivnosti donose sreću. Obiteljski odnosi mogu postati emocionalno osjetljiviji, stoga budite spremni saslušati druge. Slobodni će zračiti samopouzdanjem, što će lako privući nove osobe u njihov život. POSAO: Sunce ulazi u vaš znak 17. kolovoza, donoseći obnovljeno samopouzdanje i odlučnost. Ovo je povoljno razdoblje za preuzimanje inicijative i snažnije predstavljanje svojih ideja na poslu. Izbjegavajte lijenost i ego. Umjesto toga, usredotočite se na disciplinu. Pripazite na rizična ulaganja i izbjegavajte emocionalno trošenje. ZDRAVLJE I SAVJET: Razina energije će vam porasti, što vas može motivirati na vježbanje i poboljšanje dnevne rutine. Međutim, izbjegavajte pretjerivanje i dajte tijelu vremena za oporavak. Ne dopustite da stres utječe na vaš odmor. Savjetuje se da izbjegavate nepotreban ponos i svađe.

Djevica

LJUBAV: Ovo je vaš trenutak, jer Sunce 22. kolovoza ulazi u vaš znak, označavajući početak sezone djevice i otvarajući vrata osobnom preporodu. U odnosima će biti važno održavati sklad. Ako postoji razdor s voljenom osobom, preuzmite inicijativu i riješite stvari dijalogom. Za sreću u bračnom životu, ne ignorirajte partnerova očekivanja. POSAO: Tjedan se pokazao vrlo povoljnim za karijeru i posao. Planirani poslovi bit će dovršeni na vrijeme, a vaš će rad biti cijenjen. Moguće je ostvarenje želje za kupnjom ili prodajom zemlje, zgrade ili vozila. Ako se pripremate za ispit, mogli biste dobiti dobre vijesti. Financije su stabilne, ali ovo je više tjedan održavanja nego rasta. ZDRAVLJE I SAVJET: Zdravlje je mješovito. Mentalni umor je moguć ako se ne odmarate dovoljno. Budući da će vam um biti vrlo aktivan, uravnotežite mentalni rad s tjelesnom aktivnošću. Obratite dodatnu pozornost na prehranu jer je probavni sustav u fokusu.

Vaga

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas još šarmantnijima i diplomatičnijima. Vaša želja za druženjem i ljubavlju je pojačana, a drugi će pozitivno reagirati na vašu toplinu. Ljubavne veze jačaju, a povjerenje s partnerom raste. Mogli biste privući nove osobe u svoj život, bilo romantične ili platonske prirode. POSAO: Ovaj tjedan donosi željene beneficije i uspjeh. Vaš naporan rad će se isplatiti i mogli biste postići veliki uspjeh u nekom zadatku. Zaposleni mogu očekivati promaknuće, a nezaposleni priliku za posao. Ako ste razmišljali o proširenju poslovanja, želja bi vam se mogla ispuniti uz pomoć prijatelja. ZDRAVLJE I SAVJET: Zdravlje će ostati normalno. Druga polovica tjedna može donijeti prilike za putovanje, možda čak i hodočašće. Važno je održavati ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života kako biste izbjegli iscrpljenost.

Škorpion

LJUBAV: Potrebno je oprezno koračati u ljubavnim odnosima i izbjegavati pretjerano pokazivanje osjećaja. Intenzivne emocije su naglašene, što može produbiti veze, ali i stvoriti sukobe ako niste pažljivi. Moguća je fatalna privlačnost prema nekome, ali nemojte žuriti s odlukama. Zdravlje partnera moglo bi postati razlog za brigu sredinom tjedna. POSAO: Ovoga tjedna ne radite ništa bez prethodnog razmišljanja, na brzinu ili pod pritiskom. Budite vrlo oprezni u profesionalnim i osobnim stvarima. Zaposleni bi mogli biti prebačeni na neželjeno mjesto ili dobiti dodatne odgovornosti. Izbjegavajte rizična ulaganja i posavjetujte se s osobama od povjerenja prije velikih poslovnih poteza. ZDRAVLJE I SAVJET: Morate biti vrlo oprezni po pitanju zdravlja. Prekomjerni rad može negativno utjecati na vaš osobni život i zdravlje. Pronađite način da se oslobodite stresa, primjerice kroz sport ili kreativne aktivnosti.

Strijelac

LJUBAV: Ovaj tjedan je povoljan za ljubav. Dobit ćete prilike provesti sretne trenutke s partnerom. Ako ste u vezi, predložite zajedničko putovanje. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko dijeli njihovu strast prema avanturi. Bračni život ostat će sretan, a dolazak voljene osobe unijet će radost u dom. POSAO: Morat ćete pametno upravljati vremenom, novcem i energijom kako biste izbjegli nepotrebne probleme. Početkom tjedna mogući su veći troškovi vezani uz dom, što može poremetiti vaš budžet. Ipak, u drugoj polovici tjedna osjetit ćete olakšanje kada se dugo očekivani zadatak konačno završi. ZDRAVLJE I SAVJET: U prvoj polovici tjedna morat ćete dobro paziti na zdravlje i prehranu jer su mogući želučani problemi. Osjećat ćete se puni energije, ali pripazite da ne pretjerate s aktivnostima. Važno je pronaći vrijeme za odmor i oporavak.

Jarac

LJUBAV: Kompatibilnost u ljubavnoj vezi ostat će postojana. Dobit ćete priliku provesti sretno vrijeme s partnerom, a ljubav i povjerenje u bračnom životu bit će snažni. Ipak, Mars u opoziciji s vašim znakom može stvoriti napetost s najbližima. Iskoristite to kao priliku da iskreno iznesete svoje potrebe. POSAO: Ovaj tjedan donosi obilje povoljnih prilika i uspjeha. Od početka tjedna vaši planirani poslovi odvijat će se na željeni način. Moguće je veliko iznenađenje od člana obitelji. Poslovne prilike za napredak će se povećati, a ulaganja napravljena ranije donijet će korist. Tjedan je posebno povoljan za one koji se bave nekretninama i marketingom. ZDRAVLJE I SAVJET: Zdravlje će biti normalno. Pazite na kosti i zglobove. Redovita, ali umjerena tjelovježba može pomoći u prevenciji problema. Važno je da se hranite zdravo i unosite dovoljno kalcija.

Vodenjak

LJUBAV: Tjedan je povoljan za ljubavne afere. Sve prepreke u ljubavnom životu bit će uklonjene, a ljubavna veza mogla bi se pretvoriti u brak. Suradnja i komunikacija bit će ključni za harmoniju. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekog intrigantnog u grupnom ili društvenom okruženju. POSAO: Ovaj tjedan bit će uspješniji od prethodnog. Već na početku tjedna mogla bi vam se ispuniti velika želja vezana uz posao. Neočekivano će se pojaviti novac koji ste čekali. Uz pomoć roditelja i prijatelja moći ćete unaprijediti karijeru ili posao. Poslovna putovanja pokazat će se ugodnima i uspješnima. ZDRAVLJE I SAVJET: Pripazite na živčani sustav. Stres i previše mentalnog napora mogu dovesti do nervoze. Pronađite vremena za opuštanje i aktivnosti koje vas vesele, te održavajte dosljedan ritam spavanja.

Ribe

LJUBAV: Romantični ste i emotivni, težite dubokoj duhovnoj povezanosti. Ako ste slobodni, vaša bi se veza mogla dogovoriti. Ovo je period ispunjen ljubavlju i nježnošću, gdje će iskreni razgovori rješavati sve nesporazume. Intuicija će vas voditi prema pravim odlukama u srcu. POSAO: U kojem god smjeru uložite trud, postići ćete očekivani uspjeh i dobit. Vaša sreća radit će za vas punom parom. Poslovni ljudi ostvarit će veliku dobit, a vrijeme je povoljno i za one koji posluju u partnerstvu. Možete raditi na planu proširenja poslovanja. Financijsko stanje se popravlja, ali i troškovi rastu. ZDRAVLJE I SAVJET: Veći dio vremena provest ćete sudjelujući u vjerskim ili duhovnim događanjima. Osjetljivi ste na vanjske utjecaje, stoga se okružite pozitivnim ljudima. Meditacija i boravak uz vodu mogu vam pomoći da se osjećate bolje i očuvate duhovnu dobrobit.

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