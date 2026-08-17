Horoskop za ponedjeljak: Strijelcima treba osjećaj slobode, a djevice su iscrpljene

Početak tjedna donosi promjenu energije jer Mjesec ulazi u intenzivnog škorpiona, pojačavajući emocije i intuiciju. Unutarnji glas danas je iznimno snažan, stoga je važno slušati instinkte, no bez donošenja ishitrenih odluka. Nakon nedavnog pomračenja Sunca, ovo je dan za integraciju dojmova i tiho prepoznavanje vlastitih, autentičnih želja.

Ovan

LJUBAV: Vaša direktnost dolazi do izražaja, što partneru prija ako iza riječi stoji nježnost. Slobodni bi mogli privući pažnju nekoga tko im je već neko vrijeme zanimljiv. POSAO: Početak tjedna je dinamičan i traži brze reakcije. Suradnja je ključ uspjeha, ne pokušavajte sve sami. Pripazite da ne preskočite važne detalje u žurbi. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora. Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite napetosti. Ne donosite odluke pod utjecajem snažnih osjećaja.

Bik

LJUBAV: Stabilnost koju tražite danas dolazi kroz iskren razgovor i djela, a ne velika obećanja. Partner bi mogao pokazati da s vama ima ozbiljne planove. POSAO: Ne dopustite da vas tuđa žurba natjera na pogrešku. Vaša sposobnost da stvari radite temeljito danas će se pokazati kao velika prednost. Držite se prioriteta. ZDRAVLJE&SAVJET: Priuštite si mirniji tempo i kvalitetan obrok. Izbjegavajte prenošenje stresa iz poslovnog okruženja na ostatak dana. Potrebna vam je ugoda doma.

Blizanci

LJUBAV: Riječi danas imaju posebnu snagu pa možete riješiti nesporazum koji vas je opterećivao. Slobodne bi mogla razveseliti poruka koja će im probuditi znatiželju. POSAO: Ideja koju ste ranije smatrali nevažnom sada može dobiti novu vrijednost. Zapišite sve što vam padne na pamet jer se među mislima krije nešto korisno za budućnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalni umor mogao bi biti izraženiji od fizičkog. Priuštite si šetnju i manje vremena pred ekranom. Pripazite na nepotrebno trošenje novca.

Rak

LJUBAV: Bit ćete posebno osjetljivi na partnerove riječi, čak i kada nisu izgovorene s lošom namjerom. Moguće je da će vam se javiti netko iz prošlosti budeći stara sjećanja. POSAO: Mars u vašem znaku donosi energiju. Ne povlačite se pred glasnijim suradnicima jer imate dobre argumente. Moguća je vijest vezana za novac ili neki dokument. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je emotivno rasterećenje. Ne zatrpavajte se obavezama da biste izbjegli suočavanje s osjećajima. Raspoloženje vam utječe na energiju.

Lav

LJUBAV: Vaša je karizma danas posebno izražena pa nije čudo ako privlačite više pažnje. U vezi ćete željeti više nježnosti, ali i potvrdu da ste partneru uistinu važni. POSAO: U novi tjedan ulazite s mnogo samopouzdanja. Mogli biste dobiti priliku preuzeti vodeću ulogu ili predstaviti svoju ideju. Timski rad donosi bolje rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Energije imate dovoljno, no nemojte je potrošiti odjednom. Kratak predah tijekom dana pomoći će vam da zadržite dobar ritam i izbjegnete iscrpljenost.

Djevica

LJUBAV: Previše analiziranja može vas udaljiti od onoga što zaista osjećate. Partneru pokažite emocije bez traženja savršenog trenutka. Slobodne može iznenaditi nečiji interes. POSAO: Organizacija je vaša najveća prednost, ali danas ostavite prostora za nepredviđene okolnosti. Moguće je da ćete morati ispravljati tuđu pogrešku. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na iscrpljenost. Više vode, redovitiji obroci i nekoliko kratkih pauza mogu napraviti veliku razliku u vašem općem stanju.

Vaga

LJUBAV: U odnosu s partnerom konačno možete pronaći ravnotežu koja vam je nedostajala. Slobodne Vage mogle bi se naći između dvije zanimljive opcije, no ne žele žuriti. POSAO: Suradnja će vam danas donijeti više nego samostalni rad. Istaknut ćete se sposobnošću da smirite nesporazum i pronađete rješenje koje svima odgovara. ZDRAVLJE&SAVJET: Vašem tijelu prija laganiji ritam. Nemojte zanemariti potrebu za snom zbog obaveza koje mogu pričekati. Nakon posla napravite nešto samo za sebe.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete lako pročitati ono što partner ne izgovara. Slobodne bi mogla zaintrigirati osoba koja pokazuje interes na suptilan, ali vama prepoznatljiv način. POSAO: Intuicija vam odlično radi, a strpljenje donosi prednost u situaciji koja se razvija iza kulisa. Zbog toga nemojte otkrivati sve svoje planove prerano. ZDRAVLJE&SAVJET: S Mjesecom u vašem znaku, emocije su na vrhuncu. Pronađite način da se oslobodite napetosti umjesto da je zadržavate. Zaštitite svoju energiju.

Strijelac

LJUBAV: Potreban vam je osjećaj slobode, što ne znači da se morate udaljiti od partnera. Slobodni bi mogli započeti razgovor s osobom drugačijom od uobičajenog tipa. POSAO: Nova obaveza u početku može djelovati kao teret, ali će se ispostaviti da donosi korisno iskustvo. Ne odbacujte priliku samo zato što zahtijeva izlazak iz rutine. ZDRAVLJE&SAVJET: Višak energije usmjerite na kretanje i boravak na otvorenom. Danas vam više prija aktivnost nego dugo sjedenje i razmišljanje o problemima.

Jarac

LJUBAV: Ozbiljne teme mogu doći na dnevni red, ali razgovor ne mora biti težak ako ste otvoreni. Slobodni mogu primijetiti da se odnos s jednom osobom postupno mijenja. POSAO: Vaša odgovornost dolazi do izražaja, ali nemojte preuzimati i tuđe obaveze. Netko bi mogao pokušati iskoristiti vašu pouzdanost više nego što je potrebno. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor koji osjećate nije nešto što treba ignorirati. Pronađite vrijeme za odmor i ne odlažite osnovne potrebe zbog posla. Jasne granice su vam potrebne.

Vodenjak

LJUBAV: Neočekivan razgovor može promijeniti način na koji gledate na jedan odnos. Slobodni bi mogli upoznati osobu s kojom će odmah imati neobičnu, snažnu komunikaciju. POSAO: Kreativnost vam danas donosi prednost. Ako radite na projektu koji traži originalnu ideju, nemojte se bojati predložiti nešto potpuno drugačije od očekivanog. ZDRAVLJE&SAVJET: Promjena rutine pozitivno će utjecati na raspoloženje. Kratko udaljavanje od telefona i obaveza pomoći će vam da vratite fokus i napunite baterije.

Ribe

LJUBAV: Emocije su duboke, ali ne morate sve odmah pretvoriti u ozbiljan razgovor. U vezi će vam prijati nježnost, dok slobodne ribe mogu osjetiti leptiriće zbog nekoga. POSAO: Intuicija vam može pokazati pravi trenutak za važan potez. Ne dopustite da vas tuđe sumnje navedu da odustanete od ideje u koju istinski vjerujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više vremena za sebe i manje tuđe energije oko vas. Odmor, tišina i aktivnosti koje vas opuštaju pomoći će da se osjećate mnogo bolje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od danas na Voyo!