Tjedni horoskop od 13. do 19. srpnja: Za rakove je važna intuicija, jarčeve čekaju promjene

Tjedan pred nama obilježen je snažnim astrološkim događajima koji potiču promišljenu komunikaciju, emocionalno iscjeljenje i svježe početke. Glavni pokretač promjena je Mladi Mjesec u raku u utorak, 14. srpnja, koji otvara vrata postavljanju novih namjera, posebice onih vezanih za dom i obitelj. Istovremeno, retrogradni Merkur podsjeća na oprez i nužnost provjere svih detalja. Venera u djevici unosi praktičnost u odnose, a spoj Mjeseca i Jupitera u lavu donosi optimizam

Ovan

LJUBAV: Venera ovog vikenda osvjetljava vaš sektor odnosa, a Mjesec u vagi potiče diplomaciju. Strpljenje i spremnost na slušanje partnera činit će čuda i pomoći u rješavanju starih nesporazuma. POSAO: Vaš dom ostaje mjesto gdje inspiracija teče. Mladi Mjesec olakšava organizaciju prostora na način koji daje zamah vašim idejama. Spoj Mjeseca i Jupitera u lavu dodaje novu dimenziju projektima. Budite spremni na dorade zbog retrogradnog Merkura. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte impulzivnu potrošnju. Hrabrost će biti nagrađena, ali ne žurite s preuzimanjem obaveza.

Bik

LJUBAV: Mjesec u djevici krajem tjedna donosi uzbudljive trenutke za samce. Oni u vezama mogu ojačati svoju povezanost. U nedjelju, s Mjesecom u vagi, započinjete novu ljubavnu priču, koja uključuje i poboljšanje odnosa sa samim sobom. POSAO: Timski rad ovog će tjedna biti znatno zabavniji. Možda ćete dobiti više zadataka i odgovornosti, pa čak i preuzeti novu lidersku ulogu. Mladi Mjesec daje vam znanje potrebno za postavljanje temelja za poslovni uspon. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u postepen napredak. Vaš praktičan pristup pomoći će u rješavanju dugotrajnih problema.

Blizanci

LJUBAV: Mjesec u djevici krajem tjedna omogućuje vam da se povežete i provedete vrijeme s voljenima. U nedjelju, Mjesec u vagi olakšava zaljubljivanje u vlastitu kreativnu energiju i projekte. POSAO: Mladi Mjesec u raku nadahnjuje vas da izgradite sebe, počevši od iscjeljivanja ega. Spoj Mjeseca i Jupitera u lavu istog dana potiče vas da zasjate. Prihvatite svjetla pozornice i podijelite svoje ideje s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Komunikacijske vještine su vam na vrhuncu, ali dvaput provjerite važne dokumente zbog Merkura.

Rak

LJUBAV: Kako Mjesec prelazi u lava, očekujte više poziva na društvena događanja jer će ljudi biti privučeni vašom energijom. Prioritet dajte zabavi i provedite vrijeme s onima koji vas motiviraju. POSAO: Ovaj tjedan odražava unutarnju bitku. U utorak, Mladi Mjesec u vašem znaku donosi spoznaje o vašoj snazi dok zatvarate važne životne cikluse. Potaknut će vas da preuzmete vodstvo, posebice kada Mjesec u nedjelju uđe u Vagu. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte intuiciju. Mladi Mjesec potiče emocionalno iscjeljenje, a obiteljske stvari postaju prioritet.

Lav

LJUBAV: U petak, kada Mjesec uđe u djevicu, mogli bi vas opterećivati odnosi iz prošlosti. No, s Jupiterom u vašem znaku, imate samopouzdanja zatvoriti tu priču i naučiti iz iskustva. POSAO: Mladi Mjesec u raku je dan za razmišljanje. S retrogradnim Merkurom, pripremite se na "bljesak iz prošlosti". Kasnije tog dana, Mjesec u vašem znaku pokazat će vam smjer razvoja kreativnih projekata. Jupiter vam daje poticaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Priznanje je moguće, ali poniznost će vas odvesti dalje od ponosa. Budite strpljivi s autoritetima.

Djevica

LJUBAV: Venera u vašem znaku jača samopouzdanje i odnose. Mjesec u lavu pokazat će vam tko su vam pravi prijatelji - oni će biti tu za vas kada vam zatrebaju. POSAO: Mladi Mjesec u raku donosi uzbuđenje i čini vaš društveni život živahnijim. Imate priliku ponovno se povezati s ljudima iz prošlosti. Kada Mjesec krajem tjedna uđe u vaš znak, slijede dani koji će istaknuti vaš talent. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte pretjerano analiziranje situacija koje ne možete kontrolirati. Vaša posvećenost detaljima je vaša snaga.

Vaga

LJUBAV: Ravnoteža se vraća u vaše odnose jer iskreni razgovori raščišćavaju stare nesporazume. Nedjelja je vaš sretan dan, idealan za ljubav i kreativnost. POSAO: Ovog tjedna ima puno pozitivne energije. Mladi Mjesec u raku malo će prodrmati stvari u vašem sektoru karijere, ali i pripremiti vas za iznenađenja. Saturn u ovnu pretvara vas u vođu. Spremite se da vas drugi slijede. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni, ali ne i previše kritični. Mogli biste dobiti konstruktivnu kritiku od mentora krajem tjedna.

Škorpion

LJUBAV: Mjesec u djevici donosi nekoliko inspirativnih dana koji vas potiču da usavršite svoje vještine. Nakon toga, Mjesec u vagi podsjeća vas da uzmete povremeni predah i budete tu za sebe. POSAO: Mladi Mjesec u raku potiče vas da budete iskreni o tome što tražite u karijeri. Započnite fazu planiranja, ali pričekajte da Merkur krene direktno. Energija lava sredinom tjedna daje vam samopouzdanje da preuzmete vodstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpustite situacije koje ne možete kontrolirati. Strpljenje je ključno, a upornost donosi nagrade.

Strijelac

LJUBAV: Mjesec u vagi donosi vam pojačanje ako vam je potrebna motivacija za nove planove na kojima radite. Ovo je period kada ponovno vidite širu sliku. POSAO: Izlazite iz tame i ulazite u blistav novi početak. Mladi Mjesec u raku donosi nadu i hrabrost. Kretanje naprijed čini se osvježavajućim, a Mjesec u lavu u spoju s Jupiterom osvještava vaše granice i planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Putovanja, učenje i umrežavanje primaju povoljnu energiju. Držite um otvorenim za neočekivane prilike.

Jarac

LJUBAV: Ljubav i osjećaj sreće vezani su za Mladi Mjesec u raku. Naučite cijeniti ono što imate. Osjećaj zahvalnosti podsjeća vas na sustav podrške koji vas voli i štiti. POSAO: Mjesec u lavu nosi ekspanzivnu i progresivnu silu koja vas čini sjajnijim no ikad. Kada Mjesec krajem tjedna uđe u djevicu, vaša želja za evolucijom i dosezanjem zvijezda raste. Sanjajte veliko! ZDRAVLJE&SAVJET: Disciplina vam pomaže prevladati izazove. Ostanite fleksibilni kada dođe do neočekivanih promjena.

Vodenjak

LJUBAV: Kad Mjesec uđe u lava, vidjet ćete koliko su stvari ugodnije kada radite s drugima kao tim. Ovo je također dio onoga što Jupiter sprema za vas dok je u lavu iduće godine. POSAO: Mladi Mjesec u raku tjera vas da se prisjetite prošlih iskustava i olakšava uvođenje strukture u dnevne rutine. Mjesec u djevici u petak donosi divne ideje i prve plodove vašeg rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na timski rad. Kreativno razmišljanje pomaže u rješavanju složenih problema.

Ribe

LJUBAV: U petak, Mjesec u djevici olakšava postizanje kompromisa s drugima. Kada Mjesec u Vagi izađe u nedjelju, vidjet ćete snagu koju posjedujete, posebno u trenucima sumnje. POSAO: Tijekom Mladog Mjeseca, val ideja potiče vašu umjetničku stranu. Ipak, nove kreativne potrage trebale bi pričekati direktni Merkur. Mjesec u lavu pomaže vam usmjeriti energiju na ono što vam donosi radost. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojoj intuiciji, ali provjerite važne činjenice prije djelovanja. Ona je sada jača nego inače.

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