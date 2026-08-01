Kolovoz donosi promaknuća i veće prihode: Ovi horoskopski znakovi imaju razloga za slavlje

Moćni planetarni pomaci sredinom i krajem mjeseca donose prilike za napredovanje, neočekivane poslovne ponude i važne financijske prekretnice. Saznajte što zvijezde spremaju za vaš znak

Kolovoz 2026. godine neće biti tek običan ljetni mjesec za odmor. Nebo se priprema za dramatične promjene koje će se snažno odraziti na karijeru i financije. Dva ključna događaja, pomrčina Sunca u lavu 12. kolovoza i pomrčina Mjeseca u ribama 28. kolovoza, djelovat će kao kozmički katalizatori, zatvarajući neka vrata kako bi se druga, obećavajuća, mogla otvoriti.

Ovan

Ovnovima kolovoz donosi priliku za veću zaradu, no ona neće pasti s neba. Ključ uspjeha leži u vašoj inicijativi i spremnosti na dodatni angažman. Pomrčina Sunca 12. kolovoza energizira vašu kreativnost i liderske sposobnosti, stoga ne odbacujte nove projekte. Ipak, čuvajte se impulzivne kupovine, osobito u prvoj polovici mjeseca. Mars u raku od 11. kolovoza može unijeti napetost u obiteljske odnose, što bi moglo utjecati na vašu koncentraciju. Uspijete li zadržati kontrolu nad troškovima, kraj mjeseca donosi osjećaj veće financijske sigurnosti.

Bik

Za bikove, ovo je razdoblje financijske stabilizacije. Fokus bi trebao biti na dugoročnoj štednji i pametnim ulaganjima, a ne na rizičnim potezima. Venera, vaš vladajući planet, ulazi u vagu 6. kolovoza, što će poboljšati timski rad i odnose s kolegama. Odluke vezane za nekretnine mogle bi se pokazati korisnima. Pomrčina Sunca 12. kolovoza idealna je za početak projekata vezanih uz preuređenje doma. Iako obiteljske obaveze mogu privremeno narušiti ravnotežu između posla i privatnog života, vaša sposobnost hladne procjene donijet će sigurnost.

Blizanci

Vaše komunikacijske vještine dolaze do punog izražaja i postaju glavni alat za zaradu. Merkur u lavu od devetog kolovoza čini vas idealnim kandidatom za intervjue, prezentacije i pregovore. Umrežavanje vam može donijeti poznanstvo s utjecajnom osobom koja otvara vrata zanimljivoj poslovnoj prilici. Mogući su dodatni prihodi kroz honorarne poslove ili online rad. Ipak, budite oprezni s ugovorima i ne donosite važne odluke oko 12. kolovoza. Pomrčina Mjeseca 28. kolovoza mogla bi označiti kraj jednog poslovnog angažmana i otvoriti prostor za nešto sasvim novo.

Rak

Ulazak Marsa u vaš znak 11. kolovoza daje vam hrabrost i energiju za ostvarenje ambicioznih ciljeva. Osjetit ćete snažan poriv za stvaranjem financijske sigurnosti. Ovo je jedno od najpovoljnijih razdoblja u godini za traženje povišice ili promjenu posla. Pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla bi donijeti značajnu prekretnicu u vašem financijskom životu i potaknuti vas na pokretanje dodatnog posla. Prihodi se stabilno poboljšavaju, no mogući su i neočekivani troškovi vezani uz dom ili obitelj. Izbjegavajte emocionalne sukobe s kolegama.

Lav

Ovo je vaš mjesec. Pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza označava početak potpuno novog profesionalnog putovanja. Promaknuća, liderske uloge ili pokretanje vlastitog posla snažno su podržani. Vaš talent i rad konačno će biti primijećeni, a potencijal za zaradu je izvanredan. Pregovori o plaći i novi izvori prihoda donijet će pozitivne rezultate. Iskoristite ovu energiju da zatražite ono što zaslužujete. Pomrčina Mjeseca krajem mjeseca rasvijetlit će probleme u proračunu i pomoći vam da osigurate financijsku stabilnost za jesen.

Djevica

Iako početak mjeseca može biti mirniji, druga polovica kolovoza stavlja vas u snažnu profesionalnu poziciju. Nakon što Sunce i vaš vladar Merkur uđu u vaš znak, vaša produktivnost, analitičnost i oko za detalje impresionirat će nadređene. Ovo je izvrstan mjesec za budžetiranje, porezno planiranje i financijsku organizaciju. Uspjeh dolazi i kroz partnerstva, stoga se usudite naplatiti svoje znanje po cijeni koju zaslužujete. Pomrčina Mjeseca 28. kolovoza idealan je datum da prekinete veze s toksičnim suradnicima ili situacijama.

Vaga

Venera u vašem znaku od 6. kolovoza pojačava vaš šarm, samopouzdanje i profesionalnu popularnost. Partnerstva, sastanci s klijentima i intervjui trebali bi proći iznimno dobro. Financijska stabilnost poboljšava se kroz suradnje, a vlasnici tvrtki mogli bi privući profitabilne klijente. Strpljenje će vam donijeti više koristi od pokušaja brze zarade. Pomrčina Sunca 12. kolovoza savršena je za umrežavanje i jačanje društvenih veza koje se kasnije mogu pokazati poslovno korisnima. Budite jasni oko uvjeta u svim dogovorima.

Škorpion

Kolovoz donosi mogućnost financijskog preokreta. Novac bi mogao stići iz neočekivanog smjera, poput vraćenog duga, nasljedstva ili nove poslovne ponude koja se čini predobrom da bi bila istinita. Budite oprezni i provjerite sve činjenice prije nego što donesete odluku. Pomrčina Sunca pomaže vam da redefinirate svoje ambicije, a vaša upornost neće proći nezapaženo. Izbjegavajte emocionalne financijske odluke i fokusirajte se na dugoročna ulaganja. Kraj mjeseca donosi priliku za suradnju koja obećava sigurnije prihode.

Strijelac

Vaša želja za putovanjima i avanturom mogla bi vas navesti da potrošite više novca nego što ste planirali. Istovremeno, na naplatu dolaze obveze koje se više ne mogu odgađati, poput rješavanja dokumentacije, poreza ili kredita. Mogući su i neplanirani izdaci zbog kvarova u kući. Iako će vam ove situacije poremetiti planove, njihovo rješavanje donosi osjećaj sigurnosti. Fokus se krajem mjeseca prebacuje na karijeru, a 31. kolovoza Jupiterov povoljan aspekt sa Saturnom stvara idealne uvjete za veliko profesionalno napredovanje.

Jarac

Važan korak prema većoj financijskoj stabilnosti je pred vama. Vaš trud i disciplina konačno se isplaćuju kroz moguće promaknuće ili priliku za dodatnu zaradu. Pomrčina Sunca 12. kolovoza donosi fiskalno olakšanje u obliku povrata poreza, neočekivanog dobitka ili uspješnog zajedničkog ulaganja. Posla će biti više nego inače, no pripazite da ne preuzimate tuđe obveze na štetu vlastitog zdravlja. Krajem mjeseca mogla bi se pojaviti nova, unosna prilika, no važno je da pametno rasporedite svoju energiju.

Vodenjak

Odnosi i partnerstva ključna su tema ovog mjeseca. Poslovni ugovori i suradnje mogli bi preoblikovati vašu profesionalnu budućnost. Pomrčina Sunca 12. kolovoza otvara vrata za sklapanje novih saveza. Međutim, suradnje koje se temelje na neravnopravnosti doći će na kušnju. Pomrčina Mjeseca 28. kolovoza donosi financijski proboj. To može biti isplata za stari projekt ili promjena prihoda kroz bolje plaćeni posao. Vrijeme je da preispitate sve dogovore i postavite uvjete koji vam više odgovaraju.

Ribe

Pomrčina Mjeseca u vašem znaku 28. kolovoza donosi veliku životnu prekretnicu. Možda ćete dovršiti dugogodišnji projekt, napustiti posao koji vas ne ispunjava ili dobiti jasnoću o svom profesionalnom smjeru. Ovo je prilika da se riješite iscrpljujućih obveza koje su vam oduzimale previše energije za malu naknadu. Pomrčina Sunca 12. kolovoza mogla bi donijeti ponudu za posao koja je bolja od očekivane. Budite spremni reći "da". Financijska svijest raste i ovo je idealno vrijeme za stvaranje zdravijih novčanih navika.