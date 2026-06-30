Tjedni financijski horoskop: Retrogradni Merkur traži reviziju, a Venera u Lavu potiče na trošenje

Ovaj tjedan donosi značajne astrološke preokrete, pozivajući nas na usporavanje i duboko promišljanje, osobito na polju financija

Ovaj tjedan financijske introspekcije i prilagodbi služi kao važna priprema za energičniji i kreativniji srpanj. Strpljenje, preispitivanje starih odluka i oprez s novim troškovima bit će ključni alati za uspješno nošenje s kozmičkim utjecajima i postavljanje temelja za budući financijski rast. Glavni astrološki događaj ovog tjedna je početak retrogradnog hoda Merkura u osjetljivom znaku raka već u ponedjeljak, 29. lipnja, što će u iduća tri tjedna snažno utjecati na ugovore, dogovore i financijske odluke vezane uz obitelj i dom. Ovaj tranzit potaknut će nas da preispitamo prošle investicije i neriješene dugove. Kao protuteža introspekciji, ulazak Venere u dramatičnog lava 4. srpnja unijet će dašak glamura i želju za luksuzom, testirajući našu disciplinu i podsjećajući nas da trošimo s radošću, ali i s mjerom.

Ovan

Vaše ambicije su na vrhuncu. Vladar Mars daje vam samopouzdanje za pregovore o povišici ili traženje novih izvora prihoda. Ipak, retrogradni Merkur upozorava na oprez pri potpisivanju ugovora i velikim ulaganjima, osobito onima vezanima uz nekretnine. Moguće je da će se ponovno pojaviti stari dugovi ili financijski nesporazumi koje sada morate riješiti. Odluke moraju biti vođene logikom, a ne impulsom, kako ne biste raspršili energiju i sredstva.

Bik

Jupiter u vašem polju financija obećava prilike za rast, osobito ako ste u prošlosti mudro upravljali ušteđevinom. Sada je vrijeme da razmislite o dugoročnim investicijama. Ipak, Saturn vas istovremeno podsjeća na disciplinu i važnost izbjegavanja nepotrebnih troškova. Retrogradni Merkur može donijeti kašnjenja u komunikaciji oko novca, stoga budite strpljivi i sve provjerite dvaput prije nego što donesete konačnu odluku.

Blizanci

Vaš vladar Merkur kreće retrogradno kroz vašu kuću novca, što znači da je vrijeme za temeljitu reviziju budžeta. Pregledajte svoje troškove, pretplate i navike potrošnje. Nije idealno vrijeme za pokretanje novih financijskih projekata ili velika ulaganja. Moguće je da će vam se javiti stari poslovni kontakti s novim/starim ponudama – pažljivo ih procijenite. Izbjegavajte posuđivanje novca i impulzivne kupnje.

Rak

S retrogradnim Merkurom u vašem znaku, financijska introspekcija je neizbježna. Ovo je period preispitivanja osobnih vrijednosti i načina na koji upravljate novcem. Saturn iz vašeg polja zajedničkih resursa stabilizira vašu dugoročnu viziju, ali savjetuje oprez s impulsivnim troškovima. Sada je važnije planirati i štedjeti nego se upuštati u rizične investicije. Mogući su neočekivani troškovi vezani za dom ili obitelj.

Lav

Venera ulazi u vaš znak i budi želju za luksuzom, zabavom i lijepim stvarima. Vaš šarm može privući nove prilike, ali pripazite na sklonost prekomjernom trošenju. Mars potiče vašu ambiciju i liderske sposobnosti, što može rezultirati priznanjem na poslu i potencijalnom povišicom. Ključno je uravnotežiti želju za uživanjem s pažljivim financijskim planiranjem kako biste izbjegli kasnije žaljenje.

Djevica

Vaša posvećenost i organiziranost donose plodove, a odgođeni projekti mogli bi konačno donijeti financijsku korist. Ipak, retrogradni Merkur može uzrokovati nesporazume u komunikaciji oko novca, pa budite iznimno precizni u dogovorima. Mogući su iznenadni troškovi vezani uz prijatelje ili društvene aktivnosti. Vaša urođena prosudba i sposobnost analize pomoći će vam da donesete mudre odluke i sačuvate stabilnost.

Vaga

Sredinom tjedna u središte pozornosti dolaze financije. Može se pojaviti neočekivana prilika za zaradu ili pak neplanirani trošak koji će testirati vašu prilagodljivost. Retrogradni Merkur utječe na vašu karijeru, pa su moguća kašnjenja ili revizije starih projekata koje utječu na prihode. Merkur podržava pametno donošenje odluka, stoga ostanite logični i izbjegavajte financijske odluke temeljene na emocijama.

Škorpion

Mars u vašem polju partnerstva ističe financijska pitanja vezana uz druge – bilo da se radi o poslovnim partnerima, supružniku ili kreditima. Idealno je vrijeme za reviziju zajedničkog proračuna ili dugoročnih financijskih ciljeva. Izbjegavajte miješanje novca i prijateljstva kako biste zadržali jasne granice. U drugom dijelu tjedna moguća su kašnjenja ili nesporazumi oko isplata, pa budite strpljivi.

Strijelac

Sredinom tjedna Mars i Jupiter energiziraju vaše polje posla i financija. Hrabrost vas tjera da istražite nove projekte ili dodatne izvore prihoda. Iako je entuzijazam visok, uspjeh ovisi o utemeljenom planiranju. Retrogradni Merkur upozorava na oprez s dugovima, kreditima i tuđim novcem. Prije bilo kakvog zaduživanja dobro promislite. Izbjegavajte impulzivnu potrošnju i usredotočite se na ono što donosi stvarnu vrijednost.

Jarac

Retrogradni Merkur u vašoj kući partnerstva potiče vas da riješite stare financijske nesporazume s poslovnim ili privatnim partnerima. Vrijeme je za reviziju ugovora i zajedničkih financijskih planova. Pun Mjesec u vašem znaku može donijeti kulminaciju nekog poslovnog projekta. Usporite tempo i usredotočite se na kvalitetu. Strateško planiranje i strpljenje sada su ključni za dugoročnu financijsku stabilnost.

Vodenjak

Merkur potiče na detaljnu financijsku procjenu svakodnevnih troškova i radnih navika. Iskoristite ovo razdoblje za fino podešavanje proračuna i eliminaciju nepotrebnih izdataka. Izbjegavajte impulzivne dogovore i potpisivanje novih ugovora. Saturnov utjecaj podržava promišljeno planiranje i stratešku procjenu prilika, osiguravajući da vaši sadašnji napori donesu dugoročne financijske dobitke.

Ribe

Saturn i Jupiter potiču vas na oprez i disciplinu. Ovo je tjedan za stvaranje čvrstih temelja, a ne za rizične pothvate. Mogući su nesporazumi u komunikaciji oko novca, pa budite strpljivi i jasni u svojim zahtjevima i dogovorima. Tihi napori i dobra organizacija bit će kasnije prepoznati i nagrađeni. Venera u lavu može vas potaknuti na trošenje na sitne užitke, što je u redu ako je unutar vašeg budžeta.