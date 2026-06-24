Tjedni financijski horoskop: Dva znaka čeka neočekivani novac

Pred nama je tjedan koji donosi značajne preokrete na financijskom nebu

U tjednu od 22. do 28. lipnja 2026. planiranje i disciplina bit će najbolji saveznici u ostvarenju financijske stabilnosti, dok će otvorenost za nove ideje nekima donijeti neočekivani prosperitet. Usklađivanje Merkura i Jupitera otvara puteve koji su mnogima bili blokirani, dok Mars u djevici potiče na konkretne akcije. Dok će neki znakovi osjetiti olakšanje i priljev sredstava, drugima se savjetuje oprez. Neočekivani izdaci i prilike za uštedu obilježit će dane pred nama.

Bez obzira na astrološke prognoze, ovaj tjedan naglašava važnost ravnoteže između opreza i hrabrosti.

Ovan

Ovnovi će osjetiti novi val energije, no kod financija se moraju osloniti na vlastiti sud. Mnogi će davati savjete, ali nitko ne može bolje procijeniti rizike i prednosti. Kraj tjedna donosi priliku za manju zaradu.

Bik

Bikove čeka iznenadni novčani dobitak, povrat duga na koji su zaboravili ili značajan priljev sredstava. Umjesto trošenja na sitnice, razmislite o ostvarenju velikog sna.

Blizanci

Blizanci će biti skloni impulzivnim troškovima pa je nužno razmisliti prije svake kupnje. Čak i najmanji trošak kasnije bi se mogao činiti kao nepotrebno rasipanje. Moguće je da vam netko vrati novac koji ste već otpisali.

Rak

Rakovi ulaze u povoljno razdoblje za potpisivanje važnih ugovora. Precizno definirani detalji mogli bi brzo donijeti značajnu korist, a ranije uštede pokazat će se kao mudar potez.

Lav

Za lavove stiže financijska stabilnost iz smjera koji nisu planirali. Bilo da se radi o bonusu, nasljedstvu ili poslovnoj ponudi, važno je ostati otvoren. Ideje koje vam se sada čine preambicioznima mogle bi donijeti ozbiljan uspjeh i dobru zaradu.

Djevica

Djevice bi mogle dobiti primamljivu poslovnu ponudu s većom plaćom. Astrolozi savjetuju da ne žurite s odlukom i dobro procijenite je li promjena zaista u vašem interesu. Fokus će biti na troškovima za dom, no uspjet ćete sve držati pod kontrolom.

Vaga

Za vage je ključan oprez pri financijskim transakcijama zbog rizika od prijevara. Pažljivo provjeravajte sve informacije prije odluke. S druge strane, tjedan je dobar za pregovore i rješavanje postojećih financijskih pitanja.

Škorpion

Škorpionima novac neće doći sam od sebe; morat će uložiti dodatan trud, ali rad će se na kraju višestruko isplatiti.

Strijelac

Strijelcima uspjeh dolazi kroz fokus. Umjesto rasipanja energije, usmjerite se na jedan važan cilj. Moguće su i promjene u načinu na koji raspolažete novcem.

Jarac

Jarci imaju dobar period za financijske poteze, ali samo ako su pažljivo isplanirani. Strpljenje donosi bolje rezultate od rizika.

Vodenjak

Vodenjacima se savjetuje da ozbiljnije razmisle o unovčavanju svojih talenata. Hobi bi se mogao pretvoriti u glavni izvor prihoda.

Ribe

Ribe bi trebale izbjegavati financijske eksperimente i rizična ulaganja. Ipak, kako navode tjedne prognoze, tjedan ne donosi veće brige, a moguća je i ugodna financijska vijest.