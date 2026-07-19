Chic i ženstvene: Ovo su najljepše lepršave suknje s aktualnih sniženja
Postoji razlog zašto se lepršava suknja svakog ljeta vraća među omiljene modne komade. Lagana je, prozračna i ugodna za nošenje čak i tijekom najvećih vrućina, a istovremeno svakom outfitu daje dozu ženstvenosti i elegancije. Upravo zato i ove sezone zauzima važno mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova, a zahvaljujući aktualnim sniženjima mnogi se modeli mogu uloviti po odličnim cijenama.
Lepršave suknje jednako dobro funkcioniraju u opuštenim dnevnim kombinacijama kao i u nešto elegantnijim izdanjima. Za šetnju gradom ili odlazak na kavu dovoljno ih je spojiti s običnom pamučnom majicom ili topom i ravnim sandalama, dok će uz košulju, elegantne natikače ili sandale s potpeticom bez problema poslužiti i za posao, večeru ili ljetna druženja. Midi modeli posebno su popularni jer laskaju različitim građama i lako se prilagođavaju svakoj prilici.
Ovog ljeta posebno se ističu modeli od laganih, lepršavih materijala, u neutralnim nijansama, romantičnim cvjetnim uzorcima ili s trendi detaljima poput volana i asimetričnih krojeva. Riječ je o komadima koji izgledaju chic uz minimalan trud te će se lako uklopiti u postojeću garderobu i nositi sezonama.
Ako ste u potrazi za novim ljetnim favoritom, sada je idealan trenutak za kupnju. U aktualnim sniženjima high street trgovina mogu se pronaći brojni modeli koji spajaju bezvremenski stil, udobnost i pristupačne cijene, a mi u nastavku donosimo naše favorite.
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