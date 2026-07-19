Chic i ženstvene: Ovo su najljepše lepršave suknje s aktualnih sniženja

Lepršava suknja jedan je od onih ljetnih komada koji iz godine u godinu ne izlazi iz mode. Prozračna, ženstvena i jednostavna za kombiniranje, odlično izgleda u svakodnevnim, ali i nešto elegantnijim izdanjima. Dobra vijest je da se brojni prekrasni modeli trenutačno mogu pronaći na aktualnim sniženjima

Postoji razlog zašto se lepršava suknja svakog ljeta vraća među omiljene modne komade. Lagana je, prozračna i ugodna za nošenje čak i tijekom najvećih vrućina, a istovremeno svakom outfitu daje dozu ženstvenosti i elegancije. Upravo zato i ove sezone zauzima važno mjesto u kolekcijama brojnih high street brendova, a zahvaljujući aktualnim sniženjima mnogi se modeli mogu uloviti po odličnim cijenama.

Lepršave suknje jednako dobro funkcioniraju u opuštenim dnevnim kombinacijama kao i u nešto elegantnijim izdanjima. Za šetnju gradom ili odlazak na kavu dovoljno ih je spojiti s običnom pamučnom majicom ili topom i ravnim sandalama, dok će uz košulju, elegantne natikače ili sandale s potpeticom bez problema poslužiti i za posao, večeru ili ljetna druženja. Midi modeli posebno su popularni jer laskaju različitim građama i lako se prilagođavaju svakoj prilici.

Ovog ljeta posebno se ističu modeli od laganih, lepršavih materijala, u neutralnim nijansama, romantičnim cvjetnim uzorcima ili s trendi detaljima poput volana i asimetričnih krojeva. Riječ je o komadima koji izgledaju chic uz minimalan trud te će se lako uklopiti u postojeću garderobu i nositi sezonama.

Ako ste u potrazi za novim ljetnim favoritom, sada je idealan trenutak za kupnju. U aktualnim sniženjima high street trgovina mogu se pronaći brojni modeli koji spajaju bezvremenski stil, udobnost i pristupačne cijene, a mi u nastavku donosimo naše favorite.

Mango - 29,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 29,99 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Massimo Dutti - 39,95 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 17,99 €

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