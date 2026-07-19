Termalna voda umiruje, osvježava i štiti kožu - evo zašto je uvijek vrijedi imati pri ruci

Iako se na prvi pogled čini kao obična voda u spreju, termalna voda krije puno više od trenutačnog osjećaja osvježenja. Zahvaljujući prirodno bogatom mineralnom sastavu, može umiriti osjetljivu kožu, pomoći u jačanju njezine zaštitne barijere i pružiti dodatnu njegu tijekom cijele godine

U svijetu dermokozmetike malo koji proizvod ima tako dugu tradiciju kao termalna voda. No ona je puno više od obične "vode u spreju". Ovaj prirodni saveznik u njezi kože stoljećima izvire iz dubina Zemlje, a danas su njezina blagotvorna svojstva potvrđena i brojnim znanstvenim istraživanjima. Osim što pruža trenutačno osvježenje, termalna voda zahvaljujući svom jedinstvenom mineralnom sastavu može pomoći kod niza problema s kožom - od osjetljivosti i crvenila do narušene zaštitne barijere.

Putovanje iz dubine Zemlje do vaše kupaonice

Priča o termalnoj vodi počinje duboko ispod površine Zemlje, gdje kišnica godinama prolazi kroz različite slojeve stijena. Na tom se putu prirodno zagrijava geotermalnom energijom i obogaćuje vrijednim mineralima i elementima u tragovima. Upravo zato svaki izvor ima svoj jedinstveni mineralni sastav. Neke su termalne vode vrlo blage i niskomineralizirane, poput Avènea, dok su druge, poput Uriagea, iznimno bogate mineralima – njihova koncentracija može biti i do pedeset pet puta veća.

Znanost iza ljekovitih svojstava

Ljekovitost termalne vode poznata je još od davnina, a moderna istraživanja danas potvrđuju ono što se stoljećima prenosilo iskustvom. Brojne kliničke studije pokazale su da minerali prisutni u termalnim vodama mogu povoljno djelovati na kožu i pomoći u ublažavanju različitih tegoba.

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Protuupalno i umirujuće djelovanje

Jedna od najvećih prednosti termalne vode njezina je sposobnost umirivanja kože. Zato se često preporučuje osobama koje imaju atopijski dermatitis, psorijazu, rozaceju ili izrazito osjetljivu kožu. Vode bogate selenom, cinkom i silicijem mogu pomoći u smanjenju crvenila, svrbeža i osjećaja nelagode jer djeluju na procese koji potiču upalu. Primjerice, tretmani u Avène hidroterapijskom centru pokazali su poboljšanje simptoma atopijskog dermatitisa za više od 40 posto nakon tri tjedna.

Jačanje kožne barijere i mikrobioma

Zdrava koža prije svega ovisi o snažnoj zaštitnoj barijeri i uravnoteženom mikrobiomu. Upravo tu termalna voda može biti odličan saveznik. Minerali poput kalcija i magnezija pomažu pravilnom obnavljanju kože i jačanju njezine prirodne zaštite. Sve se više govori i o važnosti takozvanog hidrobioma – mikroorganizama koji prirodno žive u termalnim izvorima. Istraživanja su pokazala da postbiotički ekstrakti bakterije Aquaphilus dolomiae, pronađene isključivo u Avène termalnoj vodi, mogu pridonijeti jačanju prirodne obrane kože i smanjiti prisutnost bakterije Staphylococcus aureus, koja često pogoršava simptome atopijskog dermatitisa.

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Antioksidativna zaštita i regeneracija

Svakodnevna izloženost UV zračenju i onečišćenju potiče stvaranje slobodnih radikala koji ubrzavaju starenje kože. Termalne vode bogate selenom, manganom i cinkom mogu pomoći u zaštiti kože od takvog oksidativnog stresa. Ovi minerali važni su za normalan rad antioksidativnih enzima, a istraživanja pokazuju da, primjerice, La Roche-Posay termalna voda, koja sadrži visoku koncentraciju selena, može pomoći u zaštiti stanica kože od oštećenja izazvanih UV zračenjem te podržati prirodne procese obnove kože.

Najpopularnije termalne vode

Iako sve dijele zajedničko ime, svaka termalna voda ima jedinstven profil i namjenu.

Avène: Niskomineralizirana i s neutralnim pH, idealna je za najosjetljiviju i alergijama sklonu kožu. Njezin ključni adut je jedinstvena mikroflora (Aquaphilus dolomiae) s dokazanim protuupalnim djelovanjem. Cijena: oko 16 €

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La Roche-Posay: Njezin zaštitni znak je visoka koncentracija selena, snažnog antioksidansa. Preporučuje se za zaštitu od vanjskih stresora te za umirivanje kože sklone iritacijama. Cijena: oko 13 €

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Vichy: Ova visoko mineralizirana voda iz francuske vulkanske regije sadrži petnaest minerala. Njezina glavna uloga je jačanje otpornosti kože i uravnoteženje njezine pH vrijednosti. Cijena: oko 12 €

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Uriage: Jedinstvena je po tome što je izotonična - njezin mineralni sastav je u ravnoteži sa stanicama kože. Stoga je ne treba brisati nakon nanošenja. Bogata je kalcijem i magnezijem te odlična za hidrataciju i jačanje barijere. Cijena: oko 17 €

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Bez obzira koristite li je za brzo osvježenje tijekom dana, umirivanje kože nakon izlaganja suncu ili kao dio svakodnevne rutine njege, termalna voda može biti jednostavan, ali vrlo koristan dodatak kozmetičkoj torbici. Njezina sposobnost da umiri, hidratizira i podrži prirodnu zaštitnu barijeru kože čini je odličnim izborom za sve tipove kože, a posebno za osjetljivu i reaktivnu. Upravo zato nije iznenađenje da je godinama jedan od proizvoda kojem se mnogi uvijek iznova vraćaju.

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