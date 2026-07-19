Horoskop za ponedjeljak: Blizanci rješavaju nesporazume, strijelci sanjaju o avanturi

Ponedjeljak donosi energiju pomirenja i novih početaka. Mjesec u vagi potiče nas na suradnju, dok nas kraj Merkurove retrogradnosti podsjeća da iskren razgovor liječi stare nesporazume. Iskoristite ovaj dan za postavljanje temelja za produktivan tjedan

Ovan

LJUBAV: Potreba za suradnjom s partnerom danas je izražena, a otvoreni razgovori jačaju vaš odnos. Slobodni će težiti harmoniji i izbjegavati konflikte. POSAO: Timski rad donosi najbolje rezultate. Povežite se s kolegama, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza. Fokusirajte se na suradnju. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspostavite ravnotežu između posla i odmora.

Bik

LJUBAV: Fokus je na dugoročnim planovima i stabilnosti u vezi. Dan je povoljan za razgovore o zajedničkoj budućnosti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga tko obećava sigurnost. POSAO: Vaša praktičnost i pouzdanost dolaze do izražaja. Bavite se financijskim planiranjem i postavite čvrste temelje za buduće projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju. Uređenje doma imat će terapeutski učinak.

Blizanci

LJUBAV: Kako vaš vladar Merkur izlazi iz retrogradne faze, komunikacija s partnerom postaje lakša i jasnija. Dan je idealan za rješavanje nesporazuma. POSAO: Vaša sposobnost multitaskinga i pregovaranja bit će na vrhuncu. Iskoristite dan za sastanke i razmjenu ideja jer su vam ambicije probuđene. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna stimulacija vam je važna. Učenje nečeg novog ispunit će vas energijom.

Rak

LJUBAV: Početak tjedna donosi vam osjećaj olakšanja i emocionalne jasnoće. Ovo je prilika da zatvorite neka stara poglavlja i s više optimizma gledate na budućnost. POSAO: Ulazite u financijski povoljnije razdoblje. Početak sezone lava donosi prilike za povećanje prihoda. Vjerujte u sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Mjesec u vagi potiče vas na uređenje doma i stvaranje ugodne atmosfere.

Lav

LJUBAV: S približavanjem sezone vaše vladavine, osjećate se samopouzdano i karizmatično. Ovo je odličan dan za druženje i izražavanje osjećaja. Vaša energija privlači druge. POSAO: Motivacija vam raste i spremni ste preuzeti inicijativu. Iskoristite ovaj dan za pokretanje novih projekata i isticanje svojih sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je na visokoj razini. Kanalizirajte je kroz kreativne ili sportske aktivnosti.

Djevica

LJUBAV: Male nesuglasice u osobnim odnosima bit će povezane s nesporazumima. Važno je da budete iskreni i otvoreno komunicirate kako biste izbjegli probleme. POSAO: Pred vama je dan odluka. Vjerujte svojoj procjeni i ne preispitujte se previše. Razmislite o partnerstvu ili suradnji koja vam se nudi. ZDRAVLJE&SAVJET: Organizacija i red pomažu vam da se osjećate bolje. Sredite radni prostor.

Vaga

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku stavlja vas u središte pozornosti. Osjećate se motivirano za uljepšavanje i druženje, stoga je ovo povoljan dan za ljubav i romantične susrete. POSAO: Vaša diplomatska priroda i osjećaj za pravdu dolaze do izražaja. Dan je odličan za suradnju, pregovore i rješavanje konfliktnih situacija. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se sebi i onome što vas čini sretnima.

Škorpion

LJUBAV: Početak tjedna donosi priliku za dublje emocionalno povezivanje. Intuicija vam je naglašena pa možete bolje razumjeti partnerove, ali i vlastite potrebe. POSAO: Ambicije su vam probuđene i usmjereni ste na budućnost. Imate mentalnu jasnoću i nove uvide koji vam mogu pomoći u poslovnom napretku. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je vrijeme za sebe. Meditacija će vam pomoći napuniti baterije.

Strijelac

LJUBAV: Osjećate optimizam i želju za avanturom. Ako ste u vezi, predložite partneru zajedničku aktivnost. Slobodni su otvoreni za nova i uzbudljiva poznanstva. POSAO: S dolaskom sezone lava vaša vatrena energija dobiva poticaj. Fokusirani ste i motivirani za ostvarenje ciljeva. Povoljan je dan za učenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Fizička aktivnost na otvorenom idealna je za vas. Iskoristite dan za sport, rekreaciju ili šetnju prirodom.

Jarac

LJUBAV: Stabilnost i sigurnost danas su vam prioritet. U odnosu s partnerom cijenit ćete iskrenost i pouzdanost. Dan je dobar za rješavanje praktičnih pitanja u vezi. POSAO: Vaša odgovornost i organiziranost dolaze do izražaja. Prizemljeni ste i fokusirani na svoje obaveze, a dan donosi priliku da pokažete kompetentnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na odmor.

Vodenjak

LJUBAV: Društveni život vam je naglašen, željni ste komunikacije i razmjene ideja. Partner će cijeniti vašu originalnost i nekonvencionalan pristup ljubavnom odnosu. POSAO: Ovo je dan za inovacije i razmišljanje izvan okvira. Suradnja s drugima donosi vam nove perspektive i potiče na kreativna rješenja.mZDRAVLJE&SAVJET: Okružite se ljudima koji vas inspiriraju.

Ribe

LJUBAV: Intuicija vam je iznimno jaka. Poslušajte svoj unutarnji glas kada su u pitanju odnosi. Emotivna povezanost s partnerom je duboka i ispunjavajuća. POSAO: Dan je idealan za umjetničke i duhovne aktivnosti. Inspiracija je na vrhuncu, stoga vjerujte svojim vizijama i nemojte se bojati predstaviti ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je vrijeme za sanjarenje i opuštanje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!