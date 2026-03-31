Mjesečni horoskop za travanj: Vrijeme velikih rezova i hrabrih poteza

Travanj od nas traži da prestanemo razmišljati i počnemo birati

Travanj 2026. godine donosi kozmički zaokret koji nećemo moći ignorirati. Nakon mirnijeg razdoblja, energija se naglo prebacuje u višu brzinu, potičući nas na djelovanje, hrabrost i odlučne korake. Svi planeti kreću se direktno, što znači da su prepreke uklonjene i put prema naprijed je otvoren. Ovo je mjesec inicijacije, novih početaka i, za mnoge, osobnog preporoda.

Početak mjeseca obilježit će pun Mjesec u Vagi drugog travnja, stavljajući u fokus naše odnose i potrebu za ravnotežom. No, prava eksplozija energije stiže s ulaskom Marsa u svoj dom, znak Ovna, devetog travnja. Ova vatrena struja pojačat će se mladim Mjesecom, također u Ovnu, sedamnaestog travnja, koji otvara vrata za postavljanje smjelih namjera za ostatak godine. Kasnije u mjesecu, ulazak Sunca u Bika donijet će prizemljenje i stabilnost, dok će jedan od najvažnijih tranzita godine, ulazak Urana u Blizance 25. travnja, započeti sedmogodišnje razdoblje revolucije u komunikaciji, tehnologiji i aprendizado. Travanj od nas traži da prestanemo razmišljati i počnemo birati.

Ovan

Ovo je vaš mjesec u svakom smislu te riječi. S ulaskom vašeg vladara Marsa u vaš znak devetog travnja, osjetit ćete nevjerojatan val energije, samopouzdanja i motivacije. Mlad Mjesec u Ovnu sedamnaestog travnja trenutak je za vaš osobni preporod; vrijeme je da prestanete oklijevati i preuzmete vodeću ulogu koju vam svemir nudi. Jedina prepreka mogla bi biti sumnja u sebe. Tarot karte potvrđuju da vas očekuje iznimno uspješno razdoblje, donoseći sreću i prosperitet u ključna životna područja - posao, dom i financije. U ljubavi, pun Mjesec u Vagi osvjetljava partnerske odnose, pozivajući vas da partnera sagledate novim očima ili osjetite obnovljenu želju za dubokom vezom. Financijski, ambicije su na vrhuncu, no budite oprezni s impulzivnim odlukama oko 12. travnja. Savjet je jasan: usmjerite ovu moćnu energiju u dugoročne ciljeve i ne bojte se sanjati veliko.

Bik

Travanj vas poziva da se okrenete iscjeljenju kroz ljepotu i umjetnost. Dok se vatrena energija Ovna odvija iza scene, u vašoj kući duhovnosti, imate priliku otpustiti sve ono što vas opterećuje. Venera, vaš vladar, u vašem je znaku veći dio mjeseca, čineći vas šarmantnima i privlačnima. Pravo buđenje stiže s ulaskom Sunca u vaš znak devetnaestog travnja, kada počinje vaša sezona i osjećate se puni energije. Tarot donosi ohrabrujuću poruku: iz nečeg tužnog ili razočaravajućeg izrodit će se sretna prilika, puno bolja od onoga što ste izgubili. U ljubavi, fokus je na samopoštovanju. Bilo da ste slobodni ili u vezi, prvo uložite u sebe. Financijski, ulazak Urana u Blizance 25. travnja započinje sedmogodišnji ciklus koji će preoblikovati vaš odnos prema novcu, donoseći uzbudljive nove mogućnosti. Dopustite si otpustiti staro kako biste napravili mjesta za nešto bolje.

Blizanci

Pripremite se za revoluciju, jer 25. travnja Uran, planet promjena i inovacija, ulazi u vaš znak po prvi put nakon više od osamdeset godina. Ovo označava početak sedmogodišnjeg ciklusa osobne transformacije koji će uzdrmati vaš svijet na najbolji mogući način. Vaš um, ideje i životni put dobit će nevjerojatno ubrzanje. Ipak, tarot karte upozoravaju da budete oprezni u prvoj polovici mjeseca. Izbjegavajte tračeve, iskušenja i situacije u kojima biste mogli nekome nanijeti nepravdu. Ljudi često podcjenjuju vašu snagu zbog vedre vanjštine, no sada ćete pokazati što se dogodi kada netko ugrozi vaš mir. U ljubavi, ulazak Venere u vaš znak 24. travnja podiže vaše samopouzdanje i donosi povoljno vrijeme za flert ili produbljivanje veze iskrenim razgovorima. Profesionalno, dobivate jasniju viziju budućnosti, a nove društvene mreže i projekti su na horizontu.

Rak

Vaša karijera i životna svrha dolaze u oštar fokus ovog mjeseca. Mars, Merkur i mladi Mjesec u Ovnu aktiviraju vaše polje profesionalnih postignuća, tjerajući vas prema novim visinama uspjeha i priznanja. Pritisak da se dokažete može probuditi sumnju u sebe, no ključ je ostati prizemljen. Pun Mjesec u Vagi prvog travnja skreće vam pažnju na dom i obitelj, nudeći priliku da uspostavite ravnotežu prije nego što stigne poslovna groznica. Neka vaš dom bude vaše utočište. Tarot poručuje da je vrijeme da istražite neriješene misterije u svom životu; pratite osjećaj nelagode jer će vas odvesti do važnih istina. U ljubavi, Jupiter u vašem znaku donosi emocionalno obilje i poboljšanje odnosa s bližnjima. Vjerujte svojoj intuiciji, ali ostanite racionalni kada su u pitanju veći troškovi za dom.

Lav

Kozmos vam ovog mjeseca predaje upaljenu baklju. Sezona Ovna u punom je plamenu, a vaša glad za avanturom doseže vrhunac. Svemir vam širom otvara vrata za širenje vidika, stoga, ako možete, otputujte i istražite svijet. Ako vas obveze drže kod kuće, pronađite druge načine da razbijete rutinu. Tarot karte vas potiču da se krećete s jasnom svrhom, ali upozoravaju na društvenu zavist. Privlačite mnogo pažnje, što uzrokuje i divljenje i ljubomoru. Postavite jasne granice. U ljubavi, pun Mjesec prvog travnja potiče vas da zgrabite mikrofon i progovorite iz srca. Krajem mjeseca, ulazak Urana u Blizance donosi uzbudljivu transformaciju vašeg društvenog života. Probudite izumitelja u sebi i povežite se s ljudima koji vas inspiriraju.

Djevica

Travanj vas vodi na čarobno putovanje u neistražene dubine vlastite psihe. Planeti u Ovnu potiču vas na susret sa zaboravljenim talentima, potisnutim sjećanjima i snovima koji traže vašu pažnju. Financijska pitanja također dolaze u prvi plan, a pun Mjesec prvog travnja može donijeti važnu spoznaju ili rješenje. Prema tarotu, suočeni ste sa situacijom koja se ne može riješiti silom. Umjesto da gurate, odmaknite se. Okružite se onim što volite i dopustite da se problem riješi sam od sebe dok ste vi fokusirani na uživanje. Kraj mjeseca donosi veliki preokret s ulaskom Urana u Blizance, što najavljuje neočekivane promjene u karijeri. Moguće su iznenadne prilike ili čak potpuni zaokret u vašem profesionalnom putu. Ostanite fleksibilni i znatiželjni.

Vaga

Ovo bi mogao biti izazovan mjesec jer se gomila planeta nalazi u Ovnu, vašem suprotnom znaku, stvarajući osjećaj napetosti i pritiska. Pun Mjesec u vašem znaku prvog travnja daje vam uvid u ono što slijedi i služi kao poziv na buđenje. Vrijeme je da prestanete ugađati svima i stavite sebe na prvo mjesto. Tarot savjetuje naporan rad, prizemljenost i strateško planiranje. Pronađite ravnotežu između uloženog truda i nagrade. U ljubavi, mladi Mjesec u Ovnu sije svježe sjeme, iako će zahtijevati njegu da bi raslo. Ne morate održavati mir pod svaku cijenu; u redu je poremetiti dinamiku koja vam ne odgovara. Ulazak Urana u znak Blizanaca 25. travnja označava početak oslobađajućeg i uzbudljivog poglavlja, donoseći revolucionarne ideje i nove horizonte.

Škorpion

Vatra se budi u vama ovog mjeseca. S ulaskom Marsa u Ovna devetog travnja osjetit ćete hitnu potrebu da završite započete poslove, riješite administrativne zadatke i sredite životne detalje. Vaš naporan rad će se isplatiti, stoga slavite svaku malu pobjedu. Pun Mjesec početkom mjeseca poziva vas na trenutak samoće i duhovne refleksije. Tarot otkriva da će dugotrajan izvor stresa napokon biti riješen tako što ćete okrenuti novu stranicu. Ponekad stvari ne možete popraviti, već ih morate zamijeniti. U ljubavi, Sunce u Biku nakon devetnaestog travnja obasjava vaše odnose, otvarajući nove puteve prema intimnosti. Financijski, ulazak Urana u Blizance donosi sedmogodišnje razdoblje neočekivanih promjena. Pažljivo planiranje bit će nužno.

Strijelac

Ponekad blagoslove ne prepoznamo u trenutku kada stignu. Možda ćete se za nekoliko mjeseci osvrnuti na naizgled običan dan u travnju i shvatiti da je to bio izvanredan novi početak. S Marsom i Merkurom u Ovnu, element vatre je snažan, pozivajući vas na igru, stvaranje i flert. Recite "da" svemu što vam veseli srce. Pun Mjesec početkom mjeseca stavlja naglasak na prijateljstvo. Tarot najavljuje dolazak nove ljubavi, kreativne ideje ili prijateljstva, ali savjetuje da se prvo riješite obaveza koje odgađate. Najveća promjena stiže 25. travnja s ulaskom Urana u Blizance, što će u idućih sedam godina donijeti pravu revoluciju u vašim partnerstvima. Očekujte uzbudljivo, neočekivano i autentičnije povezivanje.

Jarac

Dok se ostatak svijeta utrkuje pod utjecajem nestrpljive energije Ovna, vaša mantra ostaje "polako i postojano pobjeđuje". Vaša snaga je u praktičnosti i strpljenju. Fokus je ovog mjeseca na domu i obitelji, gdje bi se mogle intenzivirati rasprave o nekretninama ili obiteljskoj dinamici. Pun Mjesec prvog travnja donosi vrhunac u karijeri. Tarot poručuje da je vrijeme za nemilosrdnu iskrenost prema samome sebi. Otpustite stare navike i obveze koje ne donose nikakvu korist i usmjerite svoju dragocjenu energiju samo na ono što je uistinu važno. U ljubavi, sezona Bika nakon 19. travnja budi romantiku i proljetnu groznicu. Umjesto kritiziranja partnera, usmjerite se na oblikovanje veze kakvu želite.

Vodenjak

Oduvijek ste bili ispred svog vremena, a ovog mjeseca taj dar dolazi do punog izražaja. Vaš um blista od inspiracije. Izađite iz virtualnog svijeta i povežite se sa susjedima, gradite zajednicu u stvarnom životu. Drugi su spremniji čuti vaše vizionarske ideje nego što mislite. Tarot karte obećavaju val snage i napretka, ali prava čarolija dogodit će se kada se usudite riskirati i odigrati smjelo. Ne možete ne uspjeti! Vrhunac mjeseca je ulazak Urana u Blizance 25. travnja, što pokreće dugoročnu revoluciju u načinu na koji se kreativno izražavate. Ovo je početak najoriginalnijeg i najradosnijeg poglavlja vašeg života. U ljubavi, [preispitajte obrasce davanja i primanja.

Ribe

Učinite divljenje i ljepotu svakodnevnom duhovnom praksom. U svijetu punom napetosti, neka vam priroda i umjetnost budu lijek. Mjesec počinje s fokusom na financije, a pun Mjesec u Vagi osvjetljava pitanja poreza, dugova ili ulaganja. Mars u Ovnu od devetog travnja potiče vas da prepoznate i slavite vlastitu vrijednost. Prema tarotu, ovog proljeća ulažete u sebe kroz obrazovanje i odnose koji vam daju osjećaj sigurnosti, što će dovesti do napretka. Jupiter cijeli mjesec osvjetljava romantične mogućnosti. Djelujte u skladu sa srcem, bez preispitivanja, jer sada ne možete pogriješiti. Ulazak Urana u Blizance donijet će neočekivane promjene u vašem domu. Možda ćete razmisliti o selidbi ili nomadskom načinu života. Ostanite otvoreni za sve mogućnosti.