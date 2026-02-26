Retrogradni Merkur je stigao: Kako preživjeti kaos i što donosi vašem znaku do 20. ožujka

Retrogradni Merkur je zapravo kozmička prilika za pauzu i korekciju smjera. Prihvatite usporavanje, budite strpljivi prema sebi i drugima i zapamtite: ponekad je potrebno napraviti korak unatrag da bismo mogli krenuti dva naprijed

Ako ste posljednjih dana osjetili pojačanu nervozu, ako su vam se planovi izjalovili u zadnji čas ili ste vodili razgovore u kojima ste se osjećali potpuno neshvaćeno, ne brinite, niste jedini. Krivac za kozmički kaos koji mnogi osjećaju je dobro poznati astrološki fenomen, retrogradni Merkur. Od 26. veljače do 20. ožujka, planet komunikacije kreće se prividno unatrag, i to kroz sanjivi i osjetljivi znak Riba, donoseći razdoblje introspekcije, ali i potencijalnih nesporazuma.

Ovo je razdoblje koje astrolozi ne smatraju idealnim za nove početke, potpisivanje važnih ugovora ili kupnju skupih tehnoloških uređaja. Umjesto toga, energija nas potiče da zastanemo, preispitamo stare odluke, obnovimo prekinute kontakte i dovršimo projekte koje smo dugo odgađali.

Što je zapravo retrogradni Merkur?

Iako je postao popularan pojam koji se često koristi kao izgovor za sve što pođe po zlu, retrogradni Merkur nije nikakva izmišljotina. Riječ je o optičkoj iluziji. Tri do četiri puta godišnje, gledano s našeg položaja na Zemlji, čini se kao da se Merkur, planet najbliži Suncu, kreće unatrag. Naravno, planet fizički ne mijenja smjer, no ta promjena u prividnom kretanju, prema astrološkom tumačenju, značajno utječe na područja kojima vlada.

Merkur je glasnik bogova, vladar komunikacije, logike, prometa, tehnologije i ugovora. Kada je retrogradan, njegova energija je usporena i okrenuta prema unutra. To može rezultirati kašnjenjima u prometu, kvarovima na računalima i mobitelima, izgubljenim mailovima i općim osjećajem konfuzije. Ipak, ovo razdoblje ima i svoju pozitivnu stranu. Pruža nam priliku da revidiramo, reorganiziramo i reflektiramo te ispravimo greške iz prošlosti.

Utjecaj sanjivih Riba

Svaki retrogradni Merkur ima drugačiji "okus", ovisno o znaku kroz koji prolazi. Ovaj se događa u Ribama, vodenom znaku koji vlada snovima, intuicijom, podsvijesti i iluzijama. U astrološkom smislu, Merkur se u Ribama osjeća neugodno; njegova logička i analitička priroda teško funkcionira u intuitivnim i maglovitim vodama Riba.

To znači da će u narednim tjednima granica između činjenica i osjećaja biti nejasna. Komunikacija će biti obojena emocijama, a nesporazumi će nastajati jer ono što kažemo možda neće odgovarati onome što uistinu osjećamo. Bit ćemo skloniji sanjarenju i bijegu od stvarnosti. Ključ preživljavanja je u strpljenju, suosjećanju i osluškivanju vlastite intuicije koja će, unatoč svemu, biti pojačana.

Vodič za svaki horoskopski znak

Ovan

Ovo je za vas razdoblje dubokog povlačenja. Retrogradnost se odvija u vašoj dvanaestoj kući podsvijesti, tražeći od vas da usporite i odmorite. Moguće je da će na površinu isplivati stare tajne ili neriješeni problemi. Ne forsirajte stvari, dopustite si više sna i samoće.

Bik

Vaš društveni život je pod reflektorom. Mogući su nesporazumi s prijateljima ili unutar grupa kojima pripadate. S druge strane, ovo je idealno vrijeme za ponovno povezivanje sa starim prijateljima s kojima ste izgubili kontakt. Preispitajte kome uistinu možete vjerovati.

Blizanci

Budući da je Merkur vaš vladajući planet, ovaj tranzit osjećate intenzivnije od drugih. Fokus je na karijeri, gdje može doći do zastoja ili revizije planova. Provjerite sve poslovne dogovore dvaput i izbjegavajte donošenje naglih odluka o promjeni posla. Iskoristite vrijeme za usavršavanje postojećih projekata.

Rak

Planovi za putovanja, obrazovanje i širenje vidika mogli bi naići na prepreke. Ako putujete, budite spremni na kašnjenja i provjerite sve rezervacije. Ovo nije vrijeme za "veliku objavu", već za tiho planiranje i pripremu terena za buduće uspjehe.

Lav

Fokus je na zajedničkim financijama, dugovima i intimnim odnosima. Vrijeme je za reviziju budžeta, poreza ili kredita. Emocije će biti intenzivne, a nije isključen ni povratak bivšeg partnera. Ne donosite važne odluke vođeni strašću, već razumom.

Djevica

Poput Blizanaca, i vi snažno osjećate ovaj tranzit jer je Merkur vaš vladar. Najveći izazovi bit će u partnerskim odnosima, kako poslovnim tako i privatnim. Ključ je u jasnoj i strpljivoj komunikaciji. Stari problemi s partnerom mogli bi se vratiti na dnevni red, sada s prilikom za konačno rješenje.

Vaga

Vaša dnevna rutina i zdravlje dolaze u prvi plan. Mogući su manji kvarovi kućanskih aparata, nesporazumi s kolegama na poslu i opći osjećaj iscrpljenosti. Iskoristite ovo razdoblje da reorganizirate svoj radni prostor i uvedete zdravije navike.

Škorpion

Retrogradni Merkur budi vašu petu kuću ljubavi, kreativnosti i zabave. Stare simpatije bi se mogle ponovno pojaviti, donoseći val nostalgije, ali i zbunjenosti. Budite oprezni s ulaskom u nove romanse. Nedovršeni kreativni projekti sada mogu dobiti novi život.

Strijelac

Vaš dom i obitelj bit će u središtu pozornosti. Mogući su kvarovi u kući ili napetosti u odnosima s ukućanima. Ovo je idealna prilika da riješite stare obiteljske nesuglasice ili se posvetite reorganizaciji životnog prostora.

Jarac

Komunikacija je vaš glavni izazov. Pazite na ton kojim se obraćate drugima, jer će vaše riječi imati veću težinu no inače. Poruke, mailovi i pozivi mogli bi završiti na krivoj adresi. Provjerite sve informacije prije nego što ih podijelite.

Vodenjak

Financije su pod lupom. Vrijeme je da preispitate svoje troškove i napravite novi budžet. Izbjegavajte veće kupnje, pogotovo tehničke opreme. Možda vam se ukaže prilika za zaradu kroz neki stari posao ili kontakt.

Ribe

S Merkurom koji se kreće unatrag kroz vaš znak, osjećat ćete se kao da ste u magli. Moguća je kriza identiteta i osjećaj da vas nitko ne razumije. Ne donosite važne odluke o svom izgledu ili životnom putu. Iskoristite pojačanu intuiciju za duboki unutarnji rad i kreativno izražavanje.