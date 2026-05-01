Noć istine 1. svibnja 2026.: Suočavanje s tamnom stranom vlastite duše

Cvjetni Mjesec u škorpionu poziva nas da prihvatimo promjenu, čak i ako je neugodna. Tek kada se predamo procesu osobne evolucije, možemo se vratiti svojoj istinskoj suštini i zakoračiti naprijed snažniji i mudriji

U petak, 1. svibnja 2026. godine, točno u 19:23 po našem vremenu, na nebu će zasjati moćan pun Mjesec u znaku škorpiona, poznatiji kao Cvjetni Mjesec. Ova lunacija, koja označava vrhunac proljeća, donosi sa sobom val intenzivne energije transformacije, tjerajući nas da se suočimo s istinama koje smo dugo držali pod ključem. Budući da je ovo prvi od dva puna Mjeseca u svibnju, ovaj mjesec smatra se astrološki iznimno nabijenim, otvarajući vrata za duboku osobnu metamorfozu.

Što znači puni Mjesec u škorpionu

Kada se puni Mjesec nađe u škorpionu, znaku kojim vladaju strastveni Mars i transformativni Pluton, na površinu izlaze najdublje emocije, tajne i teme vezane uz moć, intimnost i zajedničke resurse. Ovo je vrijeme kada se osvjetljavaju naši unutarnji tabui, žudnje, zavist i tuga - sve ono što obično skrivamo iza zatvorenih vrata. Lunacija nas pita što uistinu želimo, oko čega smo hodali na prstima i s čime se nismo bili voljni suočiti. Ovo je, kako astrolozi opisuju, zaron u tamne vode vlastite duše.

Energija škorpiona potiče nas na "rad sa sjenom", odnosno na suočavanje s potisnutim strahovima i traumama kako bismo se oslobodili. Opozicija Mjeseca u škorpionu sa Suncem u biku stvara napetost između potrebe za materijalnom sigurnošću i stabilnošću (bik) te želje za dubokom emocionalnom i duhovnom povezanošću (škorpion). Balansiranje između onoga što dajemo i onoga što primamo bit će ključno.

Utjecaj Cvjetnog Mjeseca na svaki znak

Ovan

Fokus je na intimnosti i zajedničkim resursima. Vrijeme je da budete iskreni prema sebi i partneru. Moguće su važne financijske odluke koje će utjecati na vašu dugoročnu stabilnost.

Bik

U središtu pozornosti su vaši odnosi. Ova lunacija osvjetljava partnerstva, bilo poslovna ili romantična. Stabilne veze mogu ojačati i prijeći na novu razinu, dok bi se one na klimavim nogama mogle suočiti s dramatičnim preokretom.

Blizanci

Vrijeme je za promjene u svakodnevnoj rutini i zdravstvenim navikama. Možda ćete završiti važan projekt na poslu ili čak odlučiti promijeniti radno mjesto. Poslušajte što vam tijelo poručuje i usporite.

Rak

Strast je u zraku. Ovaj puni Mjesec aktivira vaše polje romantike, kreativnosti i radosti. Osjećat ćete se nadahnuto da slijedite svoje srce. Moguć je neočekivani susret koji bi mogao dovesti do nove ljubavne veze ili kreativnog partnerstva.

Lav

Vaš fokus bit će na domu i obitelji. Moguće su duboke emocionalne spoznaje vezane uz vaše korijene ili promjene unutar doma, poput selidbe ili preuređenja. Vrijeme je da otpustite prošlost kako biste stvorili prostor za pozitivniju energiju.

Djevica

Komunikacija je ključna. Mogli biste voditi važne razgovore ili dobiti informacije koje mijenjaju perspektivu. Vaše riječi sada imaju posebnu težinu, stoga pazite kako se izražavate. Otvara se prilika da izađete iz svoje rutine.

Vaga

Financije i osobne vrijednosti dolaze u prvi plan. Ovaj puni Mjesec potiče vas da preispitate svoj odnos prema novcu i samopoštovanju. Možda je vrijeme da otpustite navike trošenja koje vas sputavaju i prihvatite mentalitet obilja.

Škorpion

Ovo je vaša lunacija i donosi vam priliku za duboku osobnu transformaciju. Svjetla su uperena u vas i sada je vrijeme da vratite svoju moć. Otpustite staru verziju sebe i hrabro zakoračite u novo poglavlje.

Strijelac

Ovo je vrijeme za introspekciju i odmor. Puni Mjesec osvjetljava vaše polje podsvijesti, potičući vas da se suočite sa skrivenim strahovima. Moguće je da će na vidjelo izaći stare tajne, dajući vam priliku da se s njima suočite iskreno.

Jarac

Vaši društveni krugovi i prijateljstva su u fokusu. Možda ćete shvatiti da je vrijeme da se oprostite od nekih ljudi kako biste napravili mjesta za nove, srodne duše. Prijatelj bi mogao zatražiti vašu podršku - ponudite suosjećanje, a ne samo savjete.

Vodenjak

Karijera je pod svjetlima reflektora. Očekujte prekretnicu na profesionalnom planu, bilo da se radi o promaknuću, priznanju ili novoj poslovnoj ponudi. Ako jedan posao završi, znajte da vas svemir usmjerava prema nečemu boljem.

Ribe

Otvaraju se horizonti. Ovaj puni Mjesec potiče vas na širenje, bilo kroz putovanja, učenje ili duhovni rast. Vrijeme je da se oslobodite ograničavajućih uvjerenja i hrabro izrazite svoje stavove.