Veliki astrološki zaokret je počeo: Evo što Uran u blizancima znači za vaš znak

Pred nama je sedam godina mentalne renesanse. Razdoblje Urana u biku, koje je testiralo našu izdržljivost, završeno je. Sada ulazimo u eru u kojoj je najveća vrijednost prilagodljiv um, spreman na promjenu i otvoren za ideje koje tek dolaze

Planet Uran, poznat po poticanju pobune, inovacija i neočekivanih preokreta, 25. travnja 2026. godine ušao je u zračni znak blizanaca, označivši početak novog astrološkog ciklusa koji će trajati sve do 22. svibnja 2033. godine. Ovaj tranzit, koji se događa otprilike jednom u 84 godine, najavljuje eru ubrzanih promjena, posebice u područjima komunikacije, tehnologije, obrazovanja i načina na koji razmišljamo i obrađujemo informacije.

Nakon sedam godina boravka u zemljanom biku, gdje je naglasak bio na financijama, materijalnoj sigurnosti i vrijednostima, Uranov ulazak u blizance premješta fokus na mentalnu i intelektualnu sferu. Astrolozi predviđaju razdoblje u kojem će se granice između stvarnog i virtualnog sve više zamagljivati, a borba protiv dezinformacija postat će svakodnevni izazov. Očekuje se daljnji strelovit razvoj umjetne inteligencije i novi načini prijenosa podataka. Ovaj period nagrađivat će prilagodljivost i znatiželju. Iako će svi znakovi osjetiti val promjena, neki će se naći u samom epicentru ove astrološke oluje.

Ovan

Za ovnove započinje razdoblje ubrzanog razmišljanja i promjena u načinu komunikacije. Uran u njihovoj trećoj kući donosi potpuno novi način izražavanja i potiče ih da odbace stare metode rada. Mogu očekivati proboj u vidljivosti, osobito ako se bave pisanjem, medijima ili digitalnim prostorima. Društveni život postaje dinamičniji, a u njihov krug ulaze novi, nekonvencionalni ljudi.

Bik

Bikovi konačno osjećaju olakšanje od izravnog pritiska Urana koji je proteklih sedam godina boravio u njihovu znaku. Promjene se sada sele u sektor financija i osobnih vrijednosti. Pred njima su godine u kojima će morati ponovno osmisliti način na koji zarađuju. Ovaj tranzit potaknut će ih da pronađu nove, često nekonvencionalne ili tehnološki napredne izvore prihoda.

Blizanci

Za blizance, ovo je nedvojbeno jedna od najvažnijih astroloških era u životu. S Uranom u vlastitom znaku, osjetit će neodoljivu potrebu za osobnom slobodom, promjenom identiteta i odbacivanjem svih okova. Očekuju ih nagli životni preokreti koji ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova prilika da se iznova definiraju, ne onako kako drugi očekuju, već onako kako uistinu jesu.

Rak

Kod rakova, ovaj tranzit djeluje tiho i dubinski. Uran u njihovoj dvanaestoj kući podsvijesti i duhovnosti donosi unutarnje oslobađanje i buđenje intuicije. Moguća su iznenadna duhovna buđenja i snovi koji nose važne poruke. Ovo je razdoblje iscjeljenja starih rana i oslobađanja od nesvjesnih obrazaca koji su ih kočili.

Lav

Lavove čeka potpuna rekonstrukcija društvene mreže i kruga prijatelja. Ulaze u fazu novih poznanstava, neočekivanih suradnji i ideja koje dolaze kroz druge ljude. Mogu biti privučeni novim timovima ili zajednicama s humanitarnim ciljevima. Njihov društveni život postaje uzbudljiviji i znatno življi.

Djevica

Za djevice, Uran donosi revoluciju u karijeri. Ovaj tranzit potaknut će ih na promjene u profesionalnom životu, što može otvoriti vrata ispunjenijem putu. Konvencionalni uspon na ljestvici uspjeha možda više neće biti privlačan. Ključ za njih bit će prilagodljivost i spremnost na otpuštanje starih obrazaca.

Vaga

Vage će osjetiti povoljan utjecaj ovog tranzita, koji im donosi vrijeme širenja vidika i intelektualnog procvata. Uran u njihovoj devetoj kući potiče znatiželju za putovanjima, filozofijom i višim obrazovanjem. Mogu se pojaviti iznenadne prilike za poduzetništvo, objavljivanje radova ili učenje novih vještina.

Škorpion

Škorpioni će se suočiti s dubokim promjenama koje se tiču zajedničkih resursa, intimnosti i povjerenja. Uran aktivira njihovu osmu kuću, potičući ih da se suoče sa svojim strahovima i redefiniraju što za njih znači bliskost. Ovaj tranzit zahtijeva iskrenost i transparentnost u svim odnosima.

Strijelac

Strijelčevi će doživjeti preispitivanje svojih odnosa i partnerstva. Uran u njihovoj sedmoj kući testirat će autentičnost njihovih veza, donoseći potrebu za većom slobodom i neovisnošću. U njihov život mogu ući neobični i ekscentrični partneri, kako u poslovnom tako i u privatnom smislu.

Jarac

Za jarčeve, Uran u Blizancima donosi promjene u svakodnevici, poslu i zdravstvenim navikama. Bit će potaknuti da uvedu nove, fleksibilnije i tehnološki naprednije metode rada. Ovaj tranzit može donijeti neočekivane promjene u radnom okruženju i potaknuti ih da pronađu novi, efikasniji pristup obavezama.

Vodenjak

Vodenjaci, kojima Uran vlada, osjetit će snažan val kreativnosti, ljubavi i originalnosti. Ovo je za njih iznimno povoljno razdoblje, idealno za inovativne projekte i autentično samoizražavanje. Moguće su iznenadne romantične priče i kreativni iskoraci koji će im donijeti osjećaj oslobođenja.

Ribe

Ribe će doživjeti promjene u domu, obitelji i unutarnjem osjećaju sigurnosti. Moguće su selidbe, promjene u kućanstvu ili redefiniranje privatnog života. Ovaj tranzit stavit će na kušnju temelje na kojima grade svoj život, potičući ih da otpuste stare obiteljske obrasce i stvore novi osjećaj sigurnosti.