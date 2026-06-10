DADDY - nova srebrna kolekcija Nenada Sovilja

DADDY je kolekcija za one koji nakit ne nose da bi ostali neutralni

DADDY je nova kolekcija nakita Nenada Sovilja - provokativna, unisex, futuristička i izrazito skulpturalna, u cijelosti izrađena od srebra te obogaćena ametistima, crnim oniksom, lapis lazulijem i turmalinima.

Mladen Šarić

Kolekcija istražuje nakit kao objekt želje, znak moći i produžetak tijela. Hladna preciznost srebra susreće organske, erotski kodirane forme, stvarajući komade koji djeluju istodobno kao ukras, oklop, fetiš i futuristički artefakt.

Mladen Šarić

Iako je kolekcija unisex, nosi izražen maskulini naboj. Naziv DADDY preuzima dugo prisutan erotski pojam koji je suvremena pop-kultura pretvorila u prepoznatljiv kod autoriteta, privlačnosti, zaštite, fantazije i ironije.

Mladen Šarić

Sovilj ga prevodi u vlastiti jezik geometrije, ritma i skulpturalne forme, stvarajući nakit koji istodobno djeluje kao osobni znak, objekt želje i produžetak tijela.

Mladen Šarić

Seksualnost pritom nije doslovno ilustrirana, ona se pojavljuje u proporciji, napetosti linije, ritmu elemenata i načinu na koji komad zauzima tijelo. Upravo u toj ravnoteži između hladnog metala i tjelesne asocijacije nastaje karakter kolekcije: precizan, samouvjeren, razigran i svjestan vlastite moći. DADDY je kolekcija za one koji nakit ne nose da bi ostali neutralni.