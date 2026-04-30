Svibanj 2026. donosi 2 puna Mjeseca: Ova astrološka pojava utjecat će na svaki znak

Svibanjski dvostruki puni Mjesec nudi rijetku priliku za ubrzani rast. Prvi, u škorpionu, čisti teren tjerajući nas da se suočimo s istinom, dok drugi, Plavi Mjesec u strijelcu, otvara vrata prema budućnosti punoj optimizma i novih mogućnosti. Prihvatite ovu moćnu energiju i iskoristite je za stvaranje života koji je u skladu s vašom istinskom prirodom

Svibanj 2026. godine bit će astrološki iznimno dinamičan i energetski nabijen mjesec. Razlog tome je rijetka nebeska pojava koja se ne viđa često - u samo jednom kalendarskom mjesecu doživjet ćemo dva puna Mjeseca. Ovaj kozmički maraton započinje prvog svibnja s moćnim punim Mjesecom u škorpionu, a završava 31. svibnja s takozvanim plavim Mjesecom u strijelcu. Ovo je jedinstvena prilika za duboke uvide, otpuštanje starog i hrabro koračanje prema novim horizontima.

Cvjetni Mjesec u škorpionu

Prvog svibnja na nebu će zasjati puni Mjesec u vodenom znaku škorpiona, poznat i kao "cvjetni Mjesec". Njegova energija daleko je od nježne. Mjesec u škorpionu nije blag, već prodoran i iskren; na površinu izvlači sve ono što je skriveno u dubinama naše podsvijesti. Ovo je vrijeme za emocionalnu iskrenost, suočavanje sa starim ranama i obrascima te prihvaćanje duboke transformacije. Kako navode neki astrološki izvori, os škorpion-bik traži od nas da uravnotežimo materijalnu sigurnost s emocionalnom dubinom. Osjetljivost će biti pojačana, a intuicija gotovo nemoguća za ignorirati. Iluzije će se teže održavati, a istina, ma kakva bila, pronaći će svoj put na svjetlo dana.

Pustolovni Plavi Mjesec u strijelcu

Mjesec završava jednako spektakularno kao što je i počeo. Trideset prvog svibnja svjedočit ćemo Plavom Mjesecu, drugom punom Mjesecu u mjesecu, koji će se naći u optimističnom i pustolovnom znaku strijelca. Dok nas je škorpion pozivao da pogledamo unutra, strijelac nas potiče da pogledamo prema van i prema gore. Ova lunacija osvjetljava našu širu sliku: filozofiju, sustav vjerovanja i potragu za smislom. To je snažan trenutak za oslobađanje od ograničavajućih uvjerenja o tome što je moguće i za prihvaćanje ekspanzivnije vizije vlastitog života. Energija strijelca donosi optimizam, entuzijazam i želju za istraživanjem.

Kako će dva puna Mjeseca utjecati na horoskopske znakove

Ovan

Za ovnove, pun Mjesec u škorpionu stavlja fokus na intimnost i zajedničke resurse, dok Plavi Mjesec u strijelcu budi želju za putovanjima i širenjem znanja.

Lav

Lavovima prvi puni Mjesec donosi važne spoznaje vezane uz dom i obitelj, a kraj mjeseca donosi snažan val kreativne i romantične energije.

Bik

Bikovi će tijekom prvog punog Mjeseca imati važne spoznaje o svojim vezama i partnerstvima. Plavi Mjesec donosi fokus na zajedničke financije.

Djevica

Djevice će se suočiti s ključnim razgovorima i komunikacijskim izazovima početkom mjeseca, dok će im kraj svibnja donijeti važne odluke vezane uz dom i obitelj.

Blizanci

Blizancima škorpionov Mjesec donosi promjene u dnevnoj rutini i zdravstvenim navikama. Kraj mjeseca ključan je za partnerske odnose.

Vaga

Vagama će početak svibnja biti u znaku financija i osobnih vrijednosti, a Plavi Mjesec potiče ih na učenje, kraća putovanja i razmjenu ideja.

Rak

Za rakove, emocije su pojačane tijekom cijelog mjeseca, s fokusom na ljubav i kreativnost početkom svibnja, te na zdravlje i radne navike krajem mjeseca.

Škorpion

Škorpionima je ovo osobno vrlo važna lunacija koja prvog svibnja donosi priliku za duboku osobnu transformaciju. Plavi Mjesec osvjetljava im polje financija i osobnih prihoda.

Strijelac

Strijelcima početak mjeseca donosi introspekciju i suočavanje s podsvjesnim, dok je Plavi Mjesec u njihovom znaku vrhunac godine, donoseći kulminaciju osobnih ciljeva.

Vodenjak

Vodenjacima je u fokusu karijera početkom mjeseca, dok kraj svibnja naglašava prijateljstva, timski rad i dugoročne vizije.

Jarac

Jarčevima prvi pun Mjesec donosi promjene u društvenim krugovima, a drugi ih potiče na duhovni rad i povlačenje.

Ribe

Ribama škorpionov Mjesec otvara teme putovanja i obrazovanja, dok Plavi Mjesec donosi velike prekretnice na području karijere i javnog života.