Svibanj 2026. donosi 2 puna Mjeseca: Ova astrološka pojava utjecat će na svaki znak
Svibanj 2026. godine bit će astrološki iznimno dinamičan i energetski nabijen mjesec. Razlog tome je rijetka nebeska pojava koja se ne viđa često - u samo jednom kalendarskom mjesecu doživjet ćemo dva puna Mjeseca. Ovaj kozmički maraton započinje prvog svibnja s moćnim punim Mjesecom u škorpionu, a završava 31. svibnja s takozvanim plavim Mjesecom u strijelcu. Ovo je jedinstvena prilika za duboke uvide, otpuštanje starog i hrabro koračanje prema novim horizontima.
Cvjetni Mjesec u škorpionu
Prvog svibnja na nebu će zasjati puni Mjesec u vodenom znaku škorpiona, poznat i kao "cvjetni Mjesec". Njegova energija daleko je od nježne. Mjesec u škorpionu nije blag, već prodoran i iskren; na površinu izvlači sve ono što je skriveno u dubinama naše podsvijesti. Ovo je vrijeme za emocionalnu iskrenost, suočavanje sa starim ranama i obrascima te prihvaćanje duboke transformacije. Kako navode neki astrološki izvori, os škorpion-bik traži od nas da uravnotežimo materijalnu sigurnost s emocionalnom dubinom. Osjetljivost će biti pojačana, a intuicija gotovo nemoguća za ignorirati. Iluzije će se teže održavati, a istina, ma kakva bila, pronaći će svoj put na svjetlo dana.
Pustolovni Plavi Mjesec u strijelcu
Mjesec završava jednako spektakularno kao što je i počeo. Trideset prvog svibnja svjedočit ćemo Plavom Mjesecu, drugom punom Mjesecu u mjesecu, koji će se naći u optimističnom i pustolovnom znaku strijelca. Dok nas je škorpion pozivao da pogledamo unutra, strijelac nas potiče da pogledamo prema van i prema gore. Ova lunacija osvjetljava našu širu sliku: filozofiju, sustav vjerovanja i potragu za smislom. To je snažan trenutak za oslobađanje od ograničavajućih uvjerenja o tome što je moguće i za prihvaćanje ekspanzivnije vizije vlastitog života. Energija strijelca donosi optimizam, entuzijazam i želju za istraživanjem.
Kako će dva puna Mjeseca utjecati na horoskopske znakove
Ovan
Za ovnove, pun Mjesec u škorpionu stavlja fokus na intimnost i zajedničke resurse, dok Plavi Mjesec u strijelcu budi želju za putovanjima i širenjem znanja.
Lav
Lavovima prvi puni Mjesec donosi važne spoznaje vezane uz dom i obitelj, a kraj mjeseca donosi snažan val kreativne i romantične energije.
Bik
Bikovi će tijekom prvog punog Mjeseca imati važne spoznaje o svojim vezama i partnerstvima. Plavi Mjesec donosi fokus na zajedničke financije.
Djevica
Djevice će se suočiti s ključnim razgovorima i komunikacijskim izazovima početkom mjeseca, dok će im kraj svibnja donijeti važne odluke vezane uz dom i obitelj.
Blizanci
Blizancima škorpionov Mjesec donosi promjene u dnevnoj rutini i zdravstvenim navikama. Kraj mjeseca ključan je za partnerske odnose.
Vaga
Vagama će početak svibnja biti u znaku financija i osobnih vrijednosti, a Plavi Mjesec potiče ih na učenje, kraća putovanja i razmjenu ideja.
Rak
Za rakove, emocije su pojačane tijekom cijelog mjeseca, s fokusom na ljubav i kreativnost početkom svibnja, te na zdravlje i radne navike krajem mjeseca.
Škorpion
Škorpionima je ovo osobno vrlo važna lunacija koja prvog svibnja donosi priliku za duboku osobnu transformaciju. Plavi Mjesec osvjetljava im polje financija i osobnih prihoda.
Strijelac
Strijelcima početak mjeseca donosi introspekciju i suočavanje s podsvjesnim, dok je Plavi Mjesec u njihovom znaku vrhunac godine, donoseći kulminaciju osobnih ciljeva.
Vodenjak
Vodenjacima je u fokusu karijera početkom mjeseca, dok kraj svibnja naglašava prijateljstva, timski rad i dugoročne vizije.
Jarac
Jarčevima prvi pun Mjesec donosi promjene u društvenim krugovima, a drugi ih potiče na duhovni rad i povlačenje.
Ribe
Ribama škorpionov Mjesec otvara teme putovanja i obrazovanja, dok Plavi Mjesec donosi velike prekretnice na području karijere i javnog života.