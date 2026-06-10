Neobičan prst sudbine: Ljubavna priča kralja Abdullaha i kraljice Ranije

Danas jordanski kralj i kraljica slave 32. godišnjicu braka, a njihova priča vrlo je zanimljiva

Skladan brak jordanskog kralja Abdulaha II. i kraljice Ranije, koji traje 32 godine, započeo je gotovo filmski, susretom koji je zauvijek promijenio život ambiciozne djevojke palestinskog porijekla i princa koji nije trebao postati kralj.

Profimedia

Prije nego što je postala dio kraljevske obitelji, Rania Al-Yassin gradila je uspješnu korporativnu karijeru. Nakon diplome iz poslovne administracije na Američkom sveučilištu u Kairu, radila je za Citibank i Apple. Njezin se život preokrenuo u siječnju 1993. godine, kada je na jednoj večeri u Amanu upoznala princa Abdullaha.

"Čim je Rania ušla, znao sam. Bila je to ljubav na prvi pogled", ispričao je godinama kasnije kralj Abdullah. I kraljica se sjeća njihovog prvog susreta s jednakim oduševljenjem: "Imao je tako divan osmijeh i zaraznu energiju."

Profimedia

Vjenčanje iz bajke i haljina o kojoj se priča

Romansa se razvijala vrtoglavom brzinom i samo pet mjeseci nakon upoznavanja, 10. lipnja 1993., par je izrekao sudbonosno "da". Njihovo vjenčanje bilo je toliko važan događaj da je taj dan proglašen nacionalnim praznikom. Mnoštvo je ispunilo ulice Amana kako bi pozdravilo budući kraljevski par dok su se vozili u otvorenom automobilu. Rania je zablistala u danas već kultnoj vjenčanici s potpisom britanskog dizajnera Brucea Oldfielda. Haljinu kratkih rukava krasili su upečatljivi zlatni detalji i široki pojas s kopčom od bisera. U neočekivanom potezu, umjesto tijare, kosu joj je krasio jednostavan, ali kraljevski povez koji je pridržavao veo.

Profimedia

Neočekivani put do prijestolja

Kada se udala za princa Abdullaha, Rania nije ni slutila da će jednoga dana postati kraljica. Abdullah, kao najstariji sin kralja Huseina, u djetinjstvu je uklonjen iz izravne linije nasljeđivanja. Zbog političke nestabilnosti, kralj je za prijestolonasljednika imenovao svog mlađeg brata, princa Hassana. No, sudbina je imala drugačije planove.

Profimedia

Na samrtnoj postelji 1999. godine, kralj Husein je donio iznenadnu odluku i za nasljednika proglasio svog sina Abdullaha. Samo dva tjedna kasnije, Husein je preminuo, a Jordan je dobio novog kralja i kraljicu.

"Bio je to velik šok za mene", priznala je Rania kasnije.

Profimedia

Danas, nakon četvero odrasle djece i brojnih zajedničkih izazova, njihova veza služi kao inspiracija. Svoje godišnjice redovito obilježavaju dirljivim porukama, pokazujući da je njihova ljubav, rođena na jednoj običnoj večeri, snažnija no ikad.