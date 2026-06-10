Haljina stvorena za ljetne evente: Ecija Ojdanić dala lekciju iz elegancije

Ecijin look ostavlja dojam ženstvenosti, elegancije i sigurnosti u vlastiti stil

Ecija Ojdanić sve je oduševila svojim modnim odabirom na eventu dm Beauty Break, koji je ove godine održan u znaku pariškog šika. Glumica je nosila vrlo ženstven i upečatljiv styling koji spaja eleganciju, glamur i modernu dozu razigranosti. Glavna zvijezda outfita je koraljno ružičasta maxi haljina koja odmah privlači pažnju. Njena intenzivna boja naglašava samopouzdanje, dok kroj daje profinjenu, gotovo filmsku siluetu.

Haljina je dizajnirana s naglašenim jednim ramenom i raskošnim, voluminoznim rukavom koji cijelom izgledu daje modnu dramatiku. Styling je dodatno zaokružen velikim svijetlim šeširom koji unosi dozu ljetnog luksuza i retro šarma. Neutralna torbica s resicama smiruje snažnu boju haljine i daje outfitu suvremeniji karakter, dok sandale u nude tonu vizualno izdužuju figuru i ostavljaju fokus na haljini.

Cijeli look ostavlja dojam ženstvenosti, elegancije i sigurnosti u vlastiti stil - spoj glamurozne estetike i osobnosti koja se vidi u načinu nošenja.

Tradicionalno dm-ovo beauty druženje, šesto po redu, okupilo je brojne poznate osobe, influencere i ljubitelje ljepote te predstavilo najnovije trendove i proizvode za njegu lica, tijela, kose i make-up za nadolazeću sezonu. Pod motom "Find Your Beauty", dm je pripremio istraživanje posebno osmišljenog beauty grada inspiriranog pariškim ulicama, a gosti su mogli sudjelovati u različitim radionicama i upoznati novitete brojnih brendova.