Zdravko Čolić priredio spektakl pod otvorenim nebom u Slavonskom Brodu

Tvrđava Brod sinoć je bila pozornica jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ovog ljeta u Slavonskom Brodu. Upravo na nju, nakon 14 godina, vratio se Zdravko Čolić i još jednom potvrdio zašto njegov status regionalne glazbene ikone traje desetljećima. U jedinstvenom i dupke punom ambijentu slavonskobrodske tvrđave, publika je tijekom cijele večeri pjevala uglas najveće hitove koji su obilježili generacije. Uz neke od najljepših i najvećih ljubavnih pjesama otpjevanih na ovim prostorima poput "Ti si mi u krvi", "Produži dalje", "Gori vatra", "Ljubav je samo riječ", "Noć mi te duguje", "Svadbarskim sokakom" i mnogim drugim, Čolić je s prepoznatljivom lakoćom nizao pjesme koje ni nakon toliko godina ne gube na snazi.

Povratak u Slavonski Brod bio je mnogo više od još jednog koncertnog datuma. Večer ispunjena pjesmom, emocijama i zajedničkim uspomenama pokazala je koliko je ovaj koncert bio iščekivan i važan brojnim posjetiteljima. Pod otvorenim nebom Tvrđave Brod, uz bezvremenske pjesme i tisuće glasova koji su ih pratili od prvog do posljednjeg stiha, Slavonski Brod dobio je jednu od onih ljetnih večeri koje će se još dugo pamtiti.