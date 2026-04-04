Velika subota u velikom stilu: Stylish dame u top proljetnim kombinacijama

Velika subota u gradu prošla je u znaku laganog tempa, posljednjih priprema za Uskrs i - odličnih outfita. Na špici se već itekako osjeća blagdansko raspoloženje, a Zagrepčanke i Zagrepčani još su jednom pokazali kako se stil i dobra energija savršeno spajaju.

Za ovu posebnu galeriju, ekskluzivno za Žena.hr, fotografije je snimio Dosadni Fotograf, uhvativši najljepše trenutke gradske svakodnevice pretvorene u mali modni praznik.

U fokusu su bile nježne proljetne boje - ružičasta, žuta i bijela dominirale su kombinacijama, uz lagane kapute koji su savršeni za prijelazno razdoblje. Razigrani detalji poput zanimljivih šešira i kapa dodatno su podigli svaku kombinaciju, a posebnu dozu šarma donijeli su i preslatki psići koji su, jasno, također bili u modnom raspoloženju. Zanimljivo je kako su ove subote posebno do izražaja došle i traper jakne, koje su se pokazale kao jedan od najpopularnijih komada - osobito kod muškaraca. Nosile su se u raznim varijantama, od klasičnih plavih modela do modernijih krojeva, savršeno uklopljenih u ležerne, ali promišljene kombinacije. Atmosfera na špici bila je opuštena, nasmijana i puna iščekivanja - baš onakva kakva i treba biti uoči jednog od najljepših proljetnih blagdana. Zavirite u galeriju i uhvatite dašak uskrsnog ugođaja sa zagrebačke špice - sigurni smo da ćete pronaći inspiraciju i za svoju blagdansku kombinaciju.