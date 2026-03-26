Ružičasti pun Mjesec u Vagi stiže 2. travnja: Provjerite što čeka vaš znak

Ovaj pun Mjesec u Vagi podsjeća nas da pravi mir počinje iznutra. Iskoristite njegovu energiju za iskrene razgovore, opraštanje i postavljanje namjera za harmoniju

Početak travnja donosi nam moćan nebeski događaj - pun Mjesec koji će 2. travnja u 04:12 obasjati znak vage. Iako nosi romantičan naziv "ružičasti Mjesec", njegova čarolija nije u boji, već u snažnom utjecaju na naše odnose, emocije i potragu za ravnotežom.

Ovaj pun Mjesec događa se dok je Sunce u energičnom i samostalnom Ovnu, a Mjesec u partnerski nastrojenoj Vagi. To stvara napetost između naših osobnih potreba ("ja") i potreba onih oko nas ("mi"). Upravo zato, idući dani donose priliku za iscjeljenje, pregovore i pronalaženje harmonije u ključnim područjima života.

Zašto se zove ružičasti Mjesec?

Ime ovog punog Mjeseca potječe iz tradicije sjevernoameričkih domorodaca i nema veze sa stvarnom bojom Mjeseca na nebu. Nazvan je prema ružičastom cvijetu, divljem plamencu (phlox), koji među prvima cvjeta u rano proljeće, simbolizirajući buđenje prirode, nove početke i plodnost. Ipak, postoji i astrološka simbolika. Ružičasta boja povezuje se s Venerom, planetom ljubavi i ljepote, koja vlada znakom Vage u kojem se ovaj pun Mjesec nalazi. To dodatno naglašava teme ljubavi, sklada i odnosa.

Ključni astrološki utjecaji: potraga za ravnotežom

Vaga je znak koji teži pravdi, partnerstvu i ravnoteži, no ta ravnoteža rijetko dolazi sama od sebe. Ona zahtijeva aktivan trud, vaganje opcija i donošenje odluka. Budući da se pun Mjesec događa u opoziciji sa Suncem u Ovnu, u prvom planu bit će dinamika između neovisnosti i suradnje. Tenzije koje isplivaju na površinu vjerojatno će se ticati pregovora, partnerstva ili bilo koje situacije u kojoj se osobni porivi sudaraju sa stvarnošću druge osobe.

Ovaj put, utjecaj će pojačati i Jupiter, planet ekspanzije, koji stvara napet aspekt s Mjesecom. To može donijeti pretjerane emocionalne reakcije i velika očekivanja, ali i priliku za velikodušnost i rast ako se energija pravilno usmjeri. Srećom, Venera, vladarica ovog punog Mjeseca, nalazi se u svom ugodnom sjedištu u znaku Bika, donoseći prizemljujuću energiju i pozivajući nas da usporimo i pronađemo zadovoljstvo u jednostavnim, opipljivim stvarima.

Što pun Mjesec donosi svakom znaku?

Ovan

Ovaj pun Mjesec osvjetljava vašu sedmu kuću partnerstva i direktno vas suočava s dinamikom vaših najbližih odnosa. Vrijeme je za istinu, bilo u ljubavnom ili poslovnom partnerstvu. Možda ćete shvatiti da ste predugo gurali svoje želje u prvi plan ili, naprotiv, da ste se previše prilagođavali. Očekujte kulminaciju – važnu odluku o vezi, potpisivanje ugovora ili konačno rješavanje sukoba. Ključ je u aktivnom slušanju i pronalaženju kompromisa koji ne ugrožava vašu suštinsku neovisnost.

Bik

Fokus je na vašoj šestoj kući zdravlja, posla i svakodnevnih navika, a ovaj pun Mjesec djeluje kao snažan poziv na "proljetno čišćenje" života. Postat ćete bolno svjesni što funkcionira, a što hitno trebate promijeniti za svoje dobro. Je li to nezdrava prehrana, neorganiziran radni dan ili loš balans između posla i odmora? Manje prilagodbe u rutini sada mogu donijeti veliko emocionalno olakšanje i osjećaj kontrole. Energija Vage traži sklad, počnite od sebe.

Blizanci

Aktivirana je vaša peta kuća kreativnosti, romantike i zabave, donoseći val inspiracije i želje za druženjem. Ovo je sjajno vrijeme da izrazite svoje osjećaje, dovršite kreativni projekt ili se jednostavno prepustite flertu i uživanju. Ako ste u vezi, unesite više zaigranosti. Ako ste slobodni, vaš šarm i komunikacijske vještine su na vrhuncu. Energija Vage potiče vas da se povežete s drugima na lagan i ugodan način – iskoristite to da unesete više radosti u svoj život.

Rak

Pun Mjesec obasjava vašu četvrtu kuću doma i obitelji, stavljajući vaš privatni, najintimniji život u središte pozornosti. Emocije su pojačane, a na površinu mogu isplivati neriješene obiteljske teme ili potreba za sigurnošću. Mogući su važni događaji vezani uz ukućane, roditelje ili nekretnine. Nemojte se bojati voditi duboke, emocionalne razgovore – oni sada mogu dovesti do iscjeljenja i uspostavljanja prijeko potrebne harmonije u vašem domu.

Lav

Naglasak je na trećoj kući komunikacije, ugovora i kraćih putovanja. Vaše riječi sada imaju posebnu težinu i moć da stvore ili razriješe sukob. Ovo je period važnih razgovora, pregovora ili dobivanja ključnih informacija koje će vam pomoći da jasnije sagledate situaciju. Budite taktični i diplomatični. Ipak, pazite na neoprezne izjave ili sudjelovanje u tračevima – u ovom periodu se sve brzo širi i može biti pogrešno protumačeno. Budite jasni, ali i ljubazni.

Djevica

U fokusu je vaša druga kuća financija, materijalne sigurnosti i osobnih vrijednosti. Ovaj pun Mjesec donosi jasnoću po pitanju novca – gdje on odlazi, kako ga zarađujete i vrijedi li vaš trud toliko. Vrijeme je da preispitate svoje potrošačke navike i zapitate se što vam je uistinu važno, a što je samo prolazni hir. Balans između davanja i primanja bit će ključan, kako u financijama, tako i u osjećaju vlastite vrijednosti. Možda je vrijeme da zatražite povišicu ili uložite u nešto što vas istinski ispunjava.

Vaga

Ovo je vaš pun Mjesec, što ga čini iznimno osobnim i transformativnim. Sva svjetla su na vama, a vaše potisnute emocije i stvarne potrebe izlaze na površinu s velikom snagom. Tko ste vi izvan svojih veza i uloga koje igrate za druge? Ovo je prilika za emocionalni proboj i obnovljeni osjećaj vlastitog identiteta. Dozvolite si da budete viđeni i saslušani. Vrijeme je da svoje potrebe stavite na prvo mjesto i donesete odluke koje su u skladu s onim tko uistinu jeste, bez obzira na tuđa očekivanja.

Škorpion

Aktivirana je vaša dvanaesta kuća podsvijesti, tajni i duhovnih završetaka. Osjećat ćete se introspektivnije nego inače, s jakom potrebom za povlačenjem od buke vanjskog svijeta. Ovo je snažno vrijeme za unutarnje iscjeljenje, meditaciju i svjesno otpuštanje starih emocionalnih tereta koji vas koče. Snovi mogu biti vrlo živopisni i donijeti važne poruke. Dopustite si mir i tišinu jer se u samoći kriju odgovori koji su vam potrebni.

Strijelac

Fokus je na vašoj jedanaestoj kući prijateljstva, društvenih krugova i dugoročnih ciljeva. Ovaj period može donijeti kulminaciju unutar vašeg društvenog života – možda ćete shvatiti tko su vam pravi prijatelji i tko vas istinski podržava. Moguće je ostvarenje nekog cilja na kojem ste radili u sklopu tima ili grupe. Smislene veze će se istaknuti, dok bi se površni odnosi mogli ugasiti. Zapitajte se dijelite li iste vrijednosti i vizije s ljudima kojima ste okruženi.

Jarac

Pun Mjesec u vašoj desetoj kući karijere i javnog statusa donosi kulminaciju na profesionalnom planu. Vaš naporan rad i trud sada mogu biti prepoznati, a vaša postignuća postaju vidljiva svima. Ovo može značiti završetak važnog projekta, promaknuće ili dobivanje javne pohvale. Ovo je vrijeme za preuzimanje odgovornosti, ali i za pronalaženje nužne ravnoteže između poslovnih ambicija i privatnog života, koji bi mogao trpjeti zbog prevelike posvećenosti poslu.

Vodenjak

Naglašena je vaša deveta kuća putovanja, obrazovanja i životne filozofije. Osjetit ćete snažnu želju za učenjem, širenjem vidika ili čak fizičkim putovanjem. Ovaj pun Mjesec može vam otvoriti um za nove perspektive i potaknuti vas da preispitate svoja dugogodišnja uvjerenja. Možda završavate neki tečaj, planirate putovanje u inozemstvo ili jednostavno doživljavate "aha!" trenutak koji mijenja način na koji gledate na svijet. Prihvatite potrebu za rastom.

Ribe

U fokusu je vaša osma kuća zajedničkih resursa, intimnosti i duboke transformacije. Ovo je moćan, ali i intenzivan period. Na površinu mogu isplivati pitanja vezana uz dugove, kredite, nasljedstvo ili financije koje dijelite s partnerom. Na emocionalnoj razini, ovo je prilika za produbljivanje intimnosti i suočavanje s ranjivošću. Vrijeme je za suočavanje s istinom, otpuštanje strahova i duboko emocionalno iscjeljenje koje donosi oslobođenje.