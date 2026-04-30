Mjesečni horoskop za svibanj: Bikovima se smiješi uspjeh, blizancima ljubav

Ovo je razdoblje za obradu promjena koje su se dogodile posljednjih mjeseci i prihvaćanje nove stvarnosti

# Mjesečni horoskop za svibanj 2026: Bikovima se smiješi uspjeh, a Škorpione čeka velika transformacija

Nakon kaotičnog i intenzivnog travnja, svibanj 2026. donosi prijeko potrebno usporavanje i stabilnost. Energija zemljanog Bika, koja dominira prvom polovicom mjeseca, potiče nas da se prizemljimo, uživamo u malim stvarima i posvetimo se vlastitoj sigurnosti i financijama. Prelaskom Sunca u znatiželjne blizance 20. svibnja, ritam se ubrzava, donoseći više komunikacije, druženja i razigranosti.

Mjesec započinje i završava punim Mjesecom. Prvi, u škorpionu 1. svibnja, donosi emocionalno čišćenje i zatvaranje starih poglavlja. Mladi Mjesec u biku 16. svibnja idealan je za postavljanje novih financijskih i osobnih ciljeva, dok drugi puni Mjesec, takozvani Plavi Mjesec u strijelcu 31. svibnja, optimistično najavljuje početak ljeta.

Ovan

Svibanj za vas donosi financijsko restrukturiranje. Pritisak iz prošlog mjeseca popušta, a fokus se prebacuje na stvaranje stabilnih resursa. Shvaćate da vaša sposobnost djelovanja ovisi o sigurnim prihodima, pa je mladi Mjesec 16. svibnja savršena prilika za postavljanje novog proračuna. U ljubavi vas privlače pametni razgovori i susreti u susjedstvu, no ulaskom Venere u raka sredinom mjeseca, prioritet postaju slatki trenuci provedeni kod kuće. Kraj mjeseca, s punim Mjesecom u strijelcu, donosi priliku za spontani vikend-izlet.

Bik

Ovo je vaš mjesec! Sunce u vašem znaku donosi vam karizmu i samopouzdanje, a sve što poduzmete imat će dašak uspjeha. Puni Mjesec u škorpionu 1. svibnja stavlja u fokus vaše odnose i donosi priliku za produbljivanje veza ili postavljanje novih ciljeva. Nakon turbulentnog travnja, Merkur u vašem znaku u prvoj polovici mjeseca pomaže vam da se prizemljite i osmislite plan za ostatak godine. Mladi Mjesec 16. svibnja idealan je trenutak za novi početak i brigu o sebi, a ulazak Marsa u vaš znak 18. svibnja daje vam energiju da te planove i provedete u djelo.

Blizanci

Energija se polako nakuplja i sve više planeta ulazi u vaš znak, dajući vam vjetar u leđa za sve projekte na kojima radite. Vaš vladar Merkur ulazi u blizance 16. svibnja, čineći vas iznimno rječitima i samopouzdanima. Iako je veći dio mjeseca posvećen samorazvoju i radu "iza kulisa", kraj svibnja donosi romantični procvat. Puni Mjesec u strijelcu 31. svibnja osvjetljava vaše polje partnerstva, što ga čini savršenim za romantični izlazak ili produbljivanje odnosa. Financije također izgledaju obećavajuće, osobito nakon 18. svibnja.

Rak

Svibanj vam vraća fokus na osobnu radost i ispunjenje. Pun Mjesec u škorpionu 1. svibnja pada u vaše polje zadovoljstva, dajući vam dopuštenje da radite što god poželite. Pritisak na poslu jenjava, a vi se više povezujete s prijateljima i društvenim krugovima. Venera ulazi u vaš znak 18. svibnja, čime vaša popularnost i privlačnost rastu, donoseći vam ljubav i blagostanje. Puni Mjesec krajem mjeseca podsjeća vas koliko ste naporno radili i naglašava važnost odmora.

Lav

Nalazite se u izrazito društvenom razdoblju godine, a planeti koji prolaze kroz najvidljivije dijelove vaše karte stavljaju vas u središte pozornosti. Karijera je u fokusu, a mogući su napredak, priznanje ili pohvala za vaš trud. Dajte strukturu svojim ambicijama, osobito oko mladog Mjeseca 16. svibnja. Iako početak mjeseca može donijeti pokoju neugodnu situaciju u ljubavi, kraj mjeseca donosi preokret. Puni Mjesec u strijelcu 31. svibnja osvjetljava vašu kuću romantike i zabave, vraćajući vam karizmu i samopouzdanje.

Djevica

Vaša karijera se mijenja, a ovaj mjesec donosi nove uvide u taj proces. Najintenzivnije će biti sredinom mjeseca, kada vaš vladar Merkur uđe u vaše polje karijere, potičući kreativne i inovativne ideje. U isto vrijeme, Venera ulazi u vaše polje prijateljstva, pa je pravo vrijeme da se ponovno povežete s prijateljima i obitelji. Svibanj je također idealan za planiranje ljetnog odmora. Ljubavni život je nešto tiši jer je energija usmjerena na posao i društveni život.

Vaga

Nakon što se gužva planeta u vašem polju odnosa raziđe, osjetit ćete olakšanje i priliku da uravnotežite različita područja života. Prilagođavate planove za ostatak godine, što vjerojatno uključuje i preispitivanje financija i resursa koje dijelite s drugima. Puni Mjesec u škorpionu 1. svibnja stavlja naglasak na vaše osobne financije. Sredinom mjeseca Venera, vaš vladar, ulazi u vaše polje karijere, što je izvrstan znak za povišicu ili priznanje za obavljeni posao.

Škorpion

Mjesec počinje intenzivno - punim Mjesecom u vašem znaku 1. svibnja. Ovo je trenutak duboke introspekcije i preispitivanja osobnog razvoja od studenog prošle godine. Gledate se u zrcalo i gradite odnos s onim tko ste sada. Ljubav vam je na pameti, a nakon 18. svibnja, kada Mars uđe u vaše polje partnerstva, imat ćete hrabrosti napraviti prvi korak. Ovo je mjesec velike transformacije u kojem se oslobađate starih navika, iluzija ili odnosa koji vam više ne služe.

Strijelac

Prvu polovicu mjeseca provodite na valu kaotične energije iz travnja, no oko mladog Mjeseca 16. svibnja spuštate se na zemlju i okrećete praktičnim brigama. Mars ulazi u vaše polje svakodnevnog rada i zdravlja 18. svibnja, dajući vam energiju da se posvetite zdravim navikama. Poštivanje granica vlastitog tijela ključno je za održavanje zamaha. Mjesec završava spektakularno, punim Plavim Mjesecom u vašem znaku 31. svibnja. Shvaćate koliko ste napredovali i slavite svoje pobjede prije nego što krenete dalje.

Jarac

U ljubavi sve cvjeta. Početkom mjeseca velike su šanse da upoznate kvalitetnu i ambicioznu osobu. Sredinom mjeseca Mars ulazi u bika, potičući strast i romantiku, a vi ćete više cijeniti fizički dodir i kvalitetno provedeno zajedničko vrijeme. Kada Venera uđe u vaše polje partnerstva, znat ćete da su osjećaji stvarni. Na poslovnom planu, nagrada za naporan rad je na putu. Projekt započet prije godinu dana napokon donosi financijsku dobit.

Vodenjak

Nakon što mjesec započne punim Mjesecom koji ističe vaša profesionalna postignuća, osjetit ćete potrebu da se povučete i provedete više vremena kod kuće. Postigli ste mnogo, ali sada je vrijeme da usporite i uživate u plodovima svog rada. Kada započne sezona blizanaca, osjećat ćete se obnovljeno i spremno za ljetnu zabavu. Pun Mjesec krajem mjeseca obasjava vaše prijatelje i društvene veze, što je sjajno vrijeme za početak ljeta uz druženje.

Ribe

U privatnom životu sve je u znaku nježnosti i romantike. Promjene u vašoj životnoj situaciji, započete krajem prošlog mjeseca, nastavljaju se razvijati, no sada se osjećate samopouzdanije. Venera ulazi u znak raka 18. svibnja, donoseći slatke trenutke u vašu kuću romantike i zadovoljstva. Ovo je sjajno vrijeme za prepuštanje užicima. Na poslovnom planu, financijski pritisak iz travnja popušta, a puni Mjesec 31. svibnja osvjetljava vaše polje karijere, potvrđujući koliko ste naporno radili da stignete tu gdje jeste.