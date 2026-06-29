'Mjesec jagode': Što nam donosi puni Mjesec u jarcu? Posljedice odluka bit će dramatične

Kraj lipnja donosi jedan od najmoćnijih astroloških događaja godine koji će imati velik utjecaj na sve znakove, a posebno na

U noći s 29. na 30. lipnja 2026. godine, na nebu će zasjati pun Mjesec u znaku jarca, poznat i kao "Mjesec jagode". Ovaj nebeski spektakl nije tek vizualna poslastica; on sa sobom nosi snažnu energiju otrežnjenja, pozivajući nas da se suočimo sa stvarnošću, preuzmemo odgovornost i donesemo ključne odluke koje smo možda predugo odgađali. Ovo je kozmički trenutak istine koji će mnogima poslužiti kao ključna prekretnica.

Astrološki gledano, svaki pun Mjesec predstavlja vrhunac ciklusa, trenutak kada Sunce i Mjesec stoje u direktnoj opoziciji. Ovog puta, Sunce se nalazi u osjećajnom i obiteljski orijentiranom raku, dok je Mjesec u ambicioznom, strogom i praktičnom jarcu. Ta os rak-jarac stvara temeljnu napetost našeg postojanja: onu između privatnog i javnog života, između emocionalnih potreba za sigurnošću i utočištem te naših profesionalnih ambicija, statusa i odgovornosti prema vanjskom svijetu.

Energija jarca tjera nas da se suočimo sa strukturama koje smo izgradili u svom životu. Postavljaju se pitanja: "Na čemu uistinu stojim? Što funkcionira, a što održavam iz navike ili straha od promjene?" Ovaj pun Mjesec razotkriva iluziju da naša vrijednost leži isključivo u postignućima i vanjskoj potvrdi. Pod njegovim svjetlom postajemo svjesni duboko ukorijenjenih uvjerenja da svoje mjesto u svijetu moramo zaslužiti, dokazati i neprestano opravdavati. Sada je vrijeme da prepoznamo kako je naša vrijednost urođena, a ne nešto što se stječe napornim radom i odricanjem.

Vrijeme je za kozmičko 'pospremanje'

Ovaj lunarni događaj djeluje kao snažan kozmički reset. To ne znači nužno dramatične promjene preko noći, već stvaranje uvjeta u kojima transformacija može započeti. Energija punog Mjeseca nagrađuje dovršetak. Bilo da se radi o projektu koji odgađate, razgovoru koji izbjegavate ili odluci koja visi u zraku, sada je idealan trenutak da se pozabavite nedovršenim poslovima. Energetski nered sprječava dolazak novih prilika, a dovršavanje čak i jedne važne zadaće može stvoriti snažan zamah.

Jednako je važno i emocionalno pospremanje. Puni Mjeseci poznati su po tome što na površinu izbacuju potisnute osjećaje. Ovo je prilika za otpuštanje strahova, žaljenja i negativnih uvjerenja. Jednostavan ritual, poput zapisivanja svega što vas opterećuje na papir, a zatim simboličkog uništavanja tog papira, može stvoriti osjećaj oslobođenja i otvoriti prostor za pozitivnije emocije. Budući da se ovaj pun Mjesec događa na polovici godine, idealan je i za iskrenu reviziju osobnih ciljeva postavljenih u siječnju.

Intenzitet ovog punog Mjeseca dodatno pojačavaju i drugi planetarni aspekti lipnja 2026.. Mjesec i Sunce nalaze se u napetom kvadratu sa Saturnom u ovnu, planetom discipline, ograničenja i karme. Ovaj aspekt stavlja naše obveze, ambicije i temelje na kojima gradimo život pod strogi test. Strukture koje su slabe ili neautentične mogle bi se urušiti pod ovim pritiskom. Istovremeno, Merkur, planet komunikacije, upravo započinje svoj retrogradni hod u raku, usporavajući naše misli i pozivajući nas na reviziju prošlih odluka i emocionalnih obrazaca. Kao da to nije dovoljno, Jupiter, planet sreće i ekspanzije, napušta raka i ulazi u lava, donoseći val kreativne, hrabre i srčane energije. Ova složena nebeska slika stvara atmosferu u kojoj smo istovremeno suočeni s posljedicama prošlosti, testirani u sadašnjosti i gurnuti prema hrabrijoj budućnosti.

Kako će puni Mjesec utjecati na svaki znak?

Ovan

Fokus je na karijeri i javnom statusu. Moguća je kulminacija važnog poslovnog projekta ili donošenje odluke koja će definirati vaš profesionalni put. Pritisak da uravnotežite posao i privatni život bit će ogroman.

Bik

U prvi plan dolaze vaša uvjerenja, dugoročna vizija i želja za širenjem horizonata. Mogući su kreativni prodori i jasnoća u romantičnim odnosima. Vjerujte svojoj intuiciji.

Blizanci

Naglasak je na zajedničkim financijama, intimnosti i dubokim emocionalnim vezama. Vrijeme je za rješavanje dugova, ali i za suočavanje s tajnama koje mogu transformirati vaše odnose.

Rak

Ovaj pun Mjesec osvjetljava vaše polje partnerstva. Odnosi, bilo poslovni ili emotivni, dolaze na test. Moguće je zatvaranje jednog poglavlja ili donošenje važne odluke o zajedničkoj budućnosti.

Lav

Pod svjetlima reflektora su vaša dnevna rutina, zdravlje i radne navike. Idealno je vrijeme da se riješite loših navika. Istovremeni ulazak Jupitera u vaš znak najavljuje početak iznimno sretnog razdoblja.

Djevica

Aktivira se vaše polje kreativnosti, romantike i zabave. Očekujte kulminaciju nekog kreativnog projekta ili važan trenutak u ljubavnom životu. Dopustite si više spontanosti.

Vaga

U središtu pozornosti su dom, obitelj i temelji vaše emocionalne sigurnosti. Moguće je rješavanje stambenog pitanja ili suočavanje s obiteljskim dinamikama koje zahtijevaju vašu punu pažnju.

Škorpion

Komunikacija, učenje i kraća putovanja dolaze u fokus. Važan razgovor ili pregovori mogli bi dosegnuti vrhunac. Bit će ključno da jasno i iskreno izrazite svoje misli.

Strijelac

Financije i osobne vrijednosti su pod povećalom. Ovo je prilika za završetak jednog financijskog ciklusa, bilo da se radi o otplati duga ili realizaciji prilike za zaradu.

Jarac

Ovo je vaš osobni puni Mjesec i vrijeme za duboku transformaciju. Sve što ste gradili dolazi na naplatu. Odluke koje sada donesete imat će dugoročan utjecaj na vaš identitet i životni put.

Vodenjak

Osvijetljeno je vaše polje podsvijesti i duhovnosti. Ovo je period povlačenja, introspekcije i iscjeljenja. Moguće je da ćete spoznati neke skrivene istine i otpustiti stari emocionalni teret.

Ribe

U fokusu su prijateljstva, društvene grupe i dugoročni ciljevi. Odnos s nekim prijateljem mogao bi doći do prekretnice. Vrijeme je da preispitate tko vas na vašem putu istinski podržava.