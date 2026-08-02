Najčešće pogreške u vrtu tijekom toplinskog vala koje biste trebali izbjeći

Od zalijevanja u pogrešno vrijeme do gnojidbe i presađivanja, neke je poslove tijekom velikih vrućina bolje odgoditi. Donosimo koje biste pogreške trebali izbjegavati kako bi vaš vrt, cvjetnjak i biljke u teglama što lakše prebrodili najtoplije dane

Ljetni toplinski valovi ne iscrpljuju samo ljude, nego i biljke u vrtovima, cvjetnjacima i na balkonima. Kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, biljke prelaze u svojevrsni način preživljavanja. Umjesto da stvaraju nove listove, cvjetove ili plodove, svu energiju usmjeravaju na očuvanje vode i borbu protiv toplinskog stresa. Upravo zato neke uobičajene vrtlarske navike, koje su inače korisne, tijekom velikih vrućina mogu napraviti više štete nego koristi. Ako želite da vaše biljke što lakše prežive toplinski val, neke je poslove ipak najbolje odgoditi.

Zalijevanje u pravo vrijeme

Kada vidite suhu zemlju i klonule biljke, prva reakcija najčešće je posegnuti za crijevom ili kantom za zalijevanje. No nije važno samo koliko ćete zalijevati, nego i kada. Jedna od najvećih pogrešaka je zalijevanje usred dana, kada sunce najjače prži. Velik dio vode tada ispari prije nego što uopće stigne do korijena, a kapljice koje ostanu na lišću mogu pridonijeti nastanku opeklina.

Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro, kada su temperature niže i isparavanje minimalno. Biljke tada imaju dovoljno vremena upiti vlagu koja će im pomoći da lakše podnesu dnevne vrućine. Ako to nije moguće, zalijte ih navečer, ali pripazite da lišće ne ostane dugo mokro jer to može pogodovati razvoju gljivičnih bolesti.

Još jedna česta pogreška je često, ali površinsko zalijevanje. Takav način potiče korijenje da ostane pri samoj površini, gdje se zemlja najbrže isušuje. Puno je bolje zalijevati rjeđe, ali obilnije, tako da voda dopre do dubljih slojeva tla. Posebnu pažnju traže biljke u teglama jer se supstrat u njima mnogo brže suši nego u vrtu, pa će ih tijekom toplinskog vala možda biti potrebno zalijevati i dva puta dnevno.

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Pričekajte s gnojidbom i presađivanjem

Možda vam se čini da će malo gnojiva pomoći biljci koja izgleda iscrpljeno, no tijekom velikih vrućina to je zapravo jedna od najgorih stvari koje možete učiniti.

Biljke pod toplinskim stresom usporavaju rast kako bi sačuvale energiju. Gnojivo ih potiče na stvaranje novih izboja i mladog lišća, a upravo je ono najosjetljivije na sunce i zahtijeva dodatnu količinu vode. Budući da biljke tada ne mogu učinkovito usvajati hranjive tvari, gnojivo se može zadržati u suhom tlu i oštetiti korijen. Zato je prihranu najbolje ostaviti za razdoblje kada temperature ponovno postanu ugodnije.

Isto vrijedi i za sadnju ili presađivanje. Svako premještanje biljke predstavlja stres za korijen, a u kombinaciji s ekstremnim vrućinama oporavak je znatno teži. Ako možete, takve radove odgodite za hladnije dane ili ranu jesen, kada će biljke imati puno bolje uvjete za ukorjenjivanje.

Ne pretjerujte s orezivanjem

Iako je primamljivo ukloniti sve osušene ili smeđe listove kako bi biljka izgledala urednije, tijekom toplinskog vala bolje je biti umjeren. Takvi listovi često štite stabljike, plodove i mlađe dijelove biljke od izravnog sunca te im pružaju prijeko potrebnu sjenu.

Osim toga, svaki rez predstavlja dodatni stres jer biljka mora trošiti energiju na zacjeljivanje. Jače orezivanje može izložiti unutarnje dijelove biljke jakom suncu i povećati rizik od oštećenja. U ovom razdoblju najbolje je ukloniti samo potpuno suhe, slomljene ili bolesne grane.

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Korov i zreli plodovi ipak ne mogu čekati

Za razliku od gnojidbe ili presađivanja, neke poslove ipak ne biste trebali odgađati. Korov i tijekom najvećih vrućina nastavlja rasti te se natječe s vašim biljkama za vodu i hranjive tvari. Redovito plijevljenje, po mogućnosti rano ujutro ili predvečer, pomoći će biljkama da lakše prebrode vrućine.

Važna je i redovita berba. Zreli plodovi troše mnogo vode i energije, pa njihovim uklanjanjem biljci omogućujete da svoje resurse usmjeri na preživljavanje. Ujedno ćete smanjiti mogućnost pojave štetnika koji su tijekom ljeta posebno aktivni.

Ne zaboravite ni na travnjak. Ako ga kosite prenisko, tlo će se brže zagrijavati i isušivati. Zato je tijekom ljeta bolje ostaviti travu malo višom nego inače. Više vlati stvaraju prirodnu sjenu, zadržavaju vlagu u tlu i štite korijen od pregrijavanja.

Na kraju, možda je najvažniji savjet upravo taj da tijekom toplinskog vala ne pokušavate napraviti previše. Biljkama će najviše pomoći pravilno zalijevanje, sloj malča koji čuva vlagu i malo strpljenja. Kada temperature napokon padnu, lakše će se oporaviti i ponovno krenuti s rastom.

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