Jedan komad, bezbroj kombinacija: Kratki kombinezoni idealan su izbor za ljeto

Kratki kombinezoni već su sezonama jedan od najpraktičnijih ljetnih komada. Udobni su, prozračni i lako se stiliziraju, a jednako dobro funkcioniraju u gradskim kombinacijama, na odmoru ili za večernja druženja

Ljeti najviše cijenimo odjeću u kojoj nam je ugodno, koja izgleda chic i ne zahtijeva puno razmišljanja pri kombiniranju. Upravo zato kratki kombinezoni iz sezone u sezonu ostaju jedan od omiljenih izbora za svaki dan, ali i posebnije prilike. Spajaju praktičnost i eleganciju, izgledaju dotjerano uz minimalan trud, a mnogima su odlična alternativa klasičnoj ljetnoj haljini.

Posebno su poželjni modeli izrađeni od prirodnih materijala poput pamuka i lana. Takve tkanine omogućuju koži da diše, lagane su i ugodne za nošenje čak i tijekom najtoplijih dana. Neutralne nijanse poput bijele, bež, maslinaste ili crne uvijek su siguran izbor, dok će modeli u živim bojama ili s uzorcima unijeti dodatnu dozu ljetnog šarma u garderobu.

Kratki kombinezoni prilično su svestrani i kad je u pitanju stiliziranje. Uz ravne sandale, natikače ili espadrile savršeni su za dnevne obaveze, šetnje gradom i odlazak na kavu. Dodate li sandale s potpeticom, nakit i malu torbicu, isti model lako će postati odličan izbor za večeru, ljetni izlazak ili neku svečaniju prigodu. Jednako dobro izgledaju uz slamnati šešir i pletenu torbu na odmoru, kao i uz lagani laneni sako u gradskim kombinacijama.

Ni ove sezone ne nedostaje atraktivnih modela u high street kolekcijama. Od minimalističkih krojeva i utility modela s remenom do romantičnih kombinezona s volanima, vezom ili puf rukavima, izbor je raznolik pa će svatko lako pronaći model za sebe.

Ako ste u potrazi za komadom koji ćete nositi iznova tijekom cijelog ljeta, kratki kombinezon svakako se nalazi među najboljim izborima. U nastavku donosimo 12 favorita iz aktualne high street ponude koji su privukli našu pažnju.

Arket - 41,30 €

COS - 69 €

Pull and Bear - 9,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 45 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

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