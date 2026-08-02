Jedan komad, bezbroj kombinacija: Kratki kombinezoni idealan su izbor za ljeto
Ljeti najviše cijenimo odjeću u kojoj nam je ugodno, koja izgleda chic i ne zahtijeva puno razmišljanja pri kombiniranju. Upravo zato kratki kombinezoni iz sezone u sezonu ostaju jedan od omiljenih izbora za svaki dan, ali i posebnije prilike. Spajaju praktičnost i eleganciju, izgledaju dotjerano uz minimalan trud, a mnogima su odlična alternativa klasičnoj ljetnoj haljini.
Posebno su poželjni modeli izrađeni od prirodnih materijala poput pamuka i lana. Takve tkanine omogućuju koži da diše, lagane su i ugodne za nošenje čak i tijekom najtoplijih dana. Neutralne nijanse poput bijele, bež, maslinaste ili crne uvijek su siguran izbor, dok će modeli u živim bojama ili s uzorcima unijeti dodatnu dozu ljetnog šarma u garderobu.
Kratki kombinezoni prilično su svestrani i kad je u pitanju stiliziranje. Uz ravne sandale, natikače ili espadrile savršeni su za dnevne obaveze, šetnje gradom i odlazak na kavu. Dodate li sandale s potpeticom, nakit i malu torbicu, isti model lako će postati odličan izbor za večeru, ljetni izlazak ili neku svečaniju prigodu. Jednako dobro izgledaju uz slamnati šešir i pletenu torbu na odmoru, kao i uz lagani laneni sako u gradskim kombinacijama.
Ni ove sezone ne nedostaje atraktivnih modela u high street kolekcijama. Od minimalističkih krojeva i utility modela s remenom do romantičnih kombinezona s volanima, vezom ili puf rukavima, izbor je raznolik pa će svatko lako pronaći model za sebe.
Ako ste u potrazi za komadom koji ćete nositi iznova tijekom cijelog ljeta, kratki kombinezon svakako se nalazi među najboljim izborima. U nastavku donosimo 12 favorita iz aktualne high street ponude koji su privukli našu pažnju.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!