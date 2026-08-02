Tajna savršenih faširanaca krije se u jednom sastojku iz smočnice

Bilo uz pire krumpir, razna variva ili samo uz veliku zdjelu svježe sezonske salate i umak od jogurta, faširanci su jelo koje spaja generacije i slavi jednostavnost okusa. Donosimo recept za najukusnije faširance koji su zvijezda idealnog ljetnog ručka

Miris faširanaca mnoge vraća u djetinjstvo, za obiteljski stol pun jednostavne, slasne hrane. Ovi popečci od mljevenog mesa, hrskavi izvana, a nevjerojatno sočni iznutra, predstavljaju klasik domaće kuhinje koji nikada ne izlazi iz mode. Iako se čine jednostavnima za pripremu, put do savršenstva krije nekoliko malih tajni koje čine razliku između dobrog i nezaboravnog faširanca, idealnog za lagani ljetni ručak.

Odabir mesa je tek početak

Temelj svakog vrhunskog faširanca je kvalitetno meso. Iako se mogu pripremati od bilo koje vrste mljevenog mesa, većina kuhara i gurmana slaže se da je najbolja kombinacija miješanog mljevenog mesa. Idealan omjer je 70 posto junetine i 30 posto svinjetine. Junetina jelu daje bogatstvo i dubinu okusa, dok svinjetina osigurava potrebnu masnoću koja jamči sočnost. Ako koristite isključivo piletinu ili puretinu, imajte na umu da će faširanci biti nešto suši, pa će im trebati dodatna pomoć u obliku masnoće ili vlažnih sastojaka.

Ključ sočnosti: Zaboravljeni trikovi naših baka

Najveća pogreška kod pripreme faširanaca jest da na kraju ispadnu suhi i zbijeni. Tajna njihove mekane i sočne unutrašnjosti nije u egzotičnim začinima, već u starom kruhu. Jedna stara žemlja ili nekoliko kriški dan starog kruha, namočeni u mlijeku ili vodi pa dobro ocijeđeni, čine čuda za teksturu. Kruh upija mesne sokove tijekom pečenja i zadržava ih unutar popečka, čineći ga nevjerojatno mekanim. Za dodatnu razinu prozračnosti, neki u smjesu dodaju i malo mineralne vode, dok će žlica kiselog vrhnja ili čak sitno naribana i ocijeđena tikvica podariti dodatnu svježinu i vlažnost, što je savršeno za ljetne varijante.

Recept za faširance koji se tope u ustima

Ovaj recept objedinjuje najbolje savjete za pripremu jela koje će oduševiti cijelu obitelj.

Sastojci:

* 500 g miješanog mljevenog mesa (junetina i svinjetina)

* 100 g starog kruha ili jedna žemlja

* 100 ml mlijeka ili vode

* 1 jaje

* 1 glavica luka, sitno nasjeckana

* 2 češnja češnjaka, protisnuta

* 2 žlice krušnih mrvica (prezla)

* Svježe sjeckani peršin

* 1 žličica slatke crvene paprike

* Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

* Ulje ili mast za prženje

Postupak:

1. Stari kruh natrgajte na komadiće, prelijte ga toplim mlijekom i pustite desetak minuta da potpuno upije tekućinu. Nakon toga ga rukama dobro ocijedite kako smjesa ne bi bila prevodenasta.

2. Za blaži i slađi okus, sitno nasjeckani luk možete kratko prodinstati na malo ulja dok ne postane staklast i pustiti da se ohladi prije dodavanja u smjesu.

3. U velikoj zdjeli rukama pomiješajte mljeveno meso, ocijeđeni kruh, jaje, luk, protisnuti češnjak, krušne mrvice, peršin i začine. Miješajte dok se svi sastojci ne povežu u jednoličnu smjesu, ali izbjegavajte predugo miješenje kako meso ne bi postalo gumeno.

4. Posudu sa smjesom pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta. Ovaj korak je ključan jer omogućuje prožimanje okusa i lakše oblikovanje popečaka.

5. Nakon što je smjesa odstajala, navlažite ruke vodom i oblikujte kuglice željene veličine. Lagano ih spljoštite dlanovima u popečke debljine oko dva centimetra. Po želji, svaki faširanac možete dodatno uvaljati u krušne mrvice za hrskaviju koricu.

Prženje, pečenje ili roštilj?

Klasična metoda je prženje u tavi. Zagrijte dovoljno ulja ili masti na srednje jakoj vatri i pecite faširance polako, otprilike šest do osam minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju. Važno je ne pretrpati tavu i peći na umjerenoj vatri kako bi se ravnomjerno ispekli. Za lakšu i zdraviju varijantu, isprobajte pečenje u pećnici Posložite ih na lim obložen papirom za pečenje i pecite 20 do 25 minuta na 200 °C. Ljeti je odlična opcija i roštilj - oblikujte manje popečke, ohladite ih i pažljivo ispecite na rešetki.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!